https://sputniknews.com.tr/20230424/acliktan-olurseniz-hz-isa-ile-tanisacaksiniz-diye-kandirilan-47-kisi-hayatini-kaybetti-1070095461.html
'Açlıktan ölürseniz Hz. İsa ile tanışacaksınız' diye kandırılan 47 kişi hayatını kaybetti
'Açlıktan ölürseniz Hz. İsa ile tanışacaksınız' diye kandırılan 47 kişi hayatını kaybetti
Kenya'da açlıktan ölmeleri halinde 'Hz. İsa ile tanışacakları' vaadiyle kandırılan tarikata dair devam eden soruşturma kapsamında ulaşılan cansız beden sayısı... 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T08:13+0300
2023-04-24T08:13+0300
2023-04-24T08:13+0300
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kenya
tarikat
hz. isa
hz. isa
açlık
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Kenya’da 'açlık tarikatı' ile ilgili soruşturma devam ederken, ekipler çok sayıda kişinin daha cansız bedenine ulaştı.Sahil kasabası Malindi yakınlarındaki Shakahola Ormanı’nda devam eden kazılarda, ulaşılan cansız beden sayısının 47’ye yükseldiği duyuruldu.İçişleri Bakanı Kithure Kindiki yaptığı açıklamada, 800 dönümlük ormanın tamamının kapatıldığını ve suç mahalli ilan edildiğini aktararak, bu vahşetin yalnızca faillerin en ağır şekilde cezalandırılmasına değil aynı zamanda her kilise, cami, tapınak veya sinagog için daha sıkı düzenlemelere yol açması gerektiğini ifade etti.Kenya basınında 'tarikat lideri' olarak nitelendirilen ve gözaltına alınan vaiz Paul Mackenzie Nthenge'nin ise gözaltındayken yemek yemeyi veya içmeyi reddettiğini duyurdu.Nthenge'nin çok sayıda kişiye açlıktan ölmeleri durumunda Hz. İsa ile tanışacaklarını söylediği iddia ediliyor.Polis, 15 Nisan'da açlıktan öldüğü şüphelenilen 4 kişinin cansız bedeninin bulunmasının ardından Nthenge'i gözaltına almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230307/yuzlerce-ugandali-kiyamet-kopacak-korkusuyla-etiyopyaya-kacti-1067922508.html
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kenya, tarikat, hz. isa, hz. isa, açlık
kenya, tarikat, hz. isa, hz. isa, açlık
'Açlıktan ölürseniz Hz. İsa ile tanışacaksınız' diye kandırılan 47 kişi hayatını kaybetti
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Kenya'da açlıktan ölmeleri halinde 'Hz. İsa ile tanışacakları' vaadiyle kandırılan tarikata dair devam eden soruşturma kapsamında ulaşılan cansız beden sayısı 47’ye yükseldi.
Kenya’da 'açlık tarikatı' ile ilgili soruşturma devam ederken, ekipler çok sayıda kişinin daha cansız bedenine ulaştı.
Sahil kasabası Malindi yakınlarındaki Shakahola Ormanı’nda devam eden kazılarda, ulaşılan cansız beden sayısının 47’ye yükseldiği duyuruldu.
İçişleri Bakanı Kithure Kindiki yaptığı açıklamada, 800 dönümlük ormanın tamamının kapatıldığını ve suç mahalli ilan edildiğini aktararak, bu vahşetin yalnızca faillerin en ağır şekilde cezalandırılmasına değil aynı zamanda her kilise, cami, tapınak veya sinagog için daha sıkı düzenlemelere yol açması gerektiğini ifade etti.
Kenya basınında 'tarikat lideri' olarak nitelendirilen ve gözaltına alınan vaiz Paul Mackenzie Nthenge'nin ise gözaltındayken yemek yemeyi veya içmeyi reddettiğini duyurdu.
Nthenge'nin çok sayıda kişiye açlıktan ölmeleri durumunda Hz. İsa ile tanışacaklarını söylediği iddia ediliyor.
Polis, 15 Nisan'da açlıktan öldüğü şüphelenilen 4 kişinin cansız bedeninin bulunmasının ardından Nthenge'i gözaltına almıştı.