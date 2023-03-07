https://sputniknews.com.tr/20230307/yuzlerce-ugandali-kiyamet-kopacak-korkusuyla-etiyopyaya-kacti-1067922508.html
Yüzlerce Ugandalı, 'kıyamet kopacak' korkusuyla Etiyopya'ya kaçtı
Yüzlerce Ugandalı, 'kıyamet kopacak' korkusuyla Etiyopya'ya kaçtı
Doğu Afrika ülkelerinden Uganda'da bulunan Mesih Havarileri Kilisesi'ne bağlı yüzlerce Hristiyan, 'kıyamet' korkusuyla Etiyopya'ya geçti. 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T09:49+0300
2023-03-07T09:49+0300
2023-03-07T09:56+0300
dünya
uganda
etiyopya
kıyamet
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Polis sözcüsü Oscar Ogeca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzlerce Ugandalı Hristiyan'ın kıyamet kopacağı ve bunun bölgelerini etkileyeceği korkusuyla Etiyopya'ya gittiklerini söyledi.Ogeca, mezhep üyelerinin kıyamet sonrası Etiyopya'da hayatın yeniden başlayacağına inandıklarını belirtti.Söz konusu mezhep üyelerinin Etiyopya'ya geçmeden önce tüm mal varlıklarını sattıklarını aktaran Ogeca, "Uganda'nın doğusundaki Obululum köyü sakinleri, kıyamette tek güvenli yer olduğu düşüncesiyle Etiyopya'ya gitti." dedi.Ogeca, konu ile ilgili soruşturma başlattıkları bilgisini paylaştı.Uganda'da yanlış bilgilerle yönlendirme yapan bazı mezhepler, birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyor.Uganda'da daha önce de 'Tanrının On Emrini Yenileme Harekatı' adlı tarikatın lideri 68 yaşındaki Joseph Kibwetere, 1987'de Meryem ve İsa arasında geçen bir konuşmayı duyduğunu ileri sürmüştü. 2000 yılında ortaya attığı iddialar kapsamında Kibwetere, 10 Emir'e uyulmadığı için dünyanın yıkılacağını savunmuştu. Tarikatın birçok üyesi malvarlıklarını satıp parayı tarikata bağışlamış, ancak daha sonra 31 Aralık 1999'da dünyanın yok olacağı iddiası gerçekleşmeyince paralarını tarikattan geri istemişlerdi.
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uganda, etiyopya, kıyamet, göç
uganda, etiyopya, kıyamet, göç
Yüzlerce Ugandalı, 'kıyamet kopacak' korkusuyla Etiyopya'ya kaçtı
09:49 07.03.2023 (güncellendi: 09:56 07.03.2023) Abone ol
Doğu Afrika ülkelerinden Uganda'da bulunan Mesih Havarileri Kilisesi'ne bağlı yüzlerce Hristiyan, 'kıyamet' korkusuyla Etiyopya'ya geçti.
Polis sözcüsü Oscar Ogeca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzlerce Ugandalı Hristiyan'ın kıyamet kopacağı ve bunun bölgelerini etkileyeceği korkusuyla Etiyopya'ya gittiklerini söyledi.
Ogeca, mezhep üyelerinin kıyamet sonrası Etiyopya'da hayatın yeniden başlayacağına inandıklarını belirtti.
Söz konusu mezhep üyelerinin Etiyopya'ya geçmeden önce tüm mal varlıklarını sattıklarını aktaran Ogeca, "Uganda'nın doğusundaki Obululum köyü sakinleri, kıyamette tek güvenli yer olduğu düşüncesiyle Etiyopya'ya gitti." dedi.
Ogeca, konu ile ilgili soruşturma başlattıkları bilgisini paylaştı.
Uganda'da yanlış bilgilerle yönlendirme yapan bazı mezhepler, birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyor.
Uganda'da daha önce de 'Tanrının On Emrini Yenileme Harekatı' adlı tarikatın lideri 68 yaşındaki Joseph Kibwetere, 1987'de Meryem ve İsa arasında geçen bir konuşmayı duyduğunu ileri sürmüştü. 2000 yılında ortaya attığı iddialar kapsamında Kibwetere, 10 Emir'e uyulmadığı için dünyanın yıkılacağını savunmuştu.
Tarikatın birçok üyesi malvarlıklarını satıp parayı tarikata bağışlamış, ancak daha sonra 31 Aralık 1999'da dünyanın yok olacağı iddiası gerçekleşmeyince paralarını tarikattan geri istemişlerdi.