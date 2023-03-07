https://sputniknews.com.tr/20230307/yuzlerce-ugandali-kiyamet-kopacak-korkusuyla-etiyopyaya-kacti-1067922508.html

Yüzlerce Ugandalı, 'kıyamet kopacak' korkusuyla Etiyopya'ya kaçtı

Yüzlerce Ugandalı, 'kıyamet kopacak' korkusuyla Etiyopya'ya kaçtı

Doğu Afrika ülkelerinden Uganda'da bulunan Mesih Havarileri Kilisesi'ne bağlı yüzlerce Hristiyan, 'kıyamet' korkusuyla Etiyopya'ya geçti. 07.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-07T09:49+0300

2023-03-07T09:49+0300

2023-03-07T09:56+0300

dünya

uganda

etiyopya

kıyamet

göç

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/07/1067922362_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_db3df40fdeba61429652362efa7155d7.jpg

Polis sözcüsü Oscar Ogeca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzlerce Ugandalı Hristiyan'ın kıyamet kopacağı ve bunun bölgelerini etkileyeceği korkusuyla Etiyopya'ya gittiklerini söyledi.Ogeca, mezhep üyelerinin kıyamet sonrası Etiyopya'da hayatın yeniden başlayacağına inandıklarını belirtti.Söz konusu mezhep üyelerinin Etiyopya'ya geçmeden önce tüm mal varlıklarını sattıklarını aktaran Ogeca, "Uganda'nın doğusundaki Obululum köyü sakinleri, kıyamette tek güvenli yer olduğu düşüncesiyle Etiyopya'ya gitti." dedi.Ogeca, konu ile ilgili soruşturma başlattıkları bilgisini paylaştı.Uganda'da yanlış bilgilerle yönlendirme yapan bazı mezhepler, birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyor.Uganda'da daha önce de 'Tanrının On Emrini Yenileme Harekatı' adlı tarikatın lideri 68 yaşındaki Joseph Kibwetere, 1987'de Meryem ve İsa arasında geçen bir konuşmayı duyduğunu ileri sürmüştü. 2000 yılında ortaya attığı iddialar kapsamında Kibwetere, 10 Emir'e uyulmadığı için dünyanın yıkılacağını savunmuştu. Tarikatın birçok üyesi malvarlıklarını satıp parayı tarikata bağışlamış, ancak daha sonra 31 Aralık 1999'da dünyanın yok olacağı iddiası gerçekleşmeyince paralarını tarikattan geri istemişlerdi.

uganda

etiyopya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

uganda, etiyopya, kıyamet, göç