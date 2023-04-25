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ABD'de Cumhuriyetçi senatör adayı: Beyazlara tazminat ödenmeli
ABD'de Cumhuriyetçi senatör adayı: Beyazlara tazminat ödenmeli
ABD'de Ohio'dan senatör adayı olan Cumhuriyetçi Bernie Moreno, "Beyazlar, siyahları özgürleştirmek için öldü. Siyahların hayatlarını kurtarmak için ölen... 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T09:44+0300
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ABD Senatosu'ndaki iki sandalye için Ohio'da gelecek yıl yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçilerin adayı olan Bernie Moreno, ABD İç Savaşı sırasında 'siyahların kurtuluşu' için Kuzey saflarında savaşırken ölen beyazların torunlarının tazminat alması gerektiğini öne sürdü."Beyazlar, siyahları özgür kılmak için öldü" diyen Moreno, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Cumhuriyetçi adayın açıklaması, geçen yıl Kaliforniya'da kölelerin torunları olan eyaletteki siyahlara 360 bin dolar ödeme yapılması önerisinin ardından geldi.Moreno, 1861'de başlayan ve ağırlıklı olarak Kuzey ve Güney eyaletleri arasında patlak veren ve köleliğin kaldırılmasının ana neden olduğu 4 yıl süren kanlı Amerikan İç Savaşı'na atıfta bulunuyor. Tahminlere göre, iç savaş sırasında Kuzey saflarında yaklaşık 360 bin, Güney saflarında ise 258 bin kişi yaşamını yitirdi. Kampanyasında sınır güvenliğini temel argümanı haline getiren Moreno, eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından 'son derece saygın' olarak seçmenlere tanıtılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230214/trumpin-ilk-rakibi-kendi-doneminin-bm-temsilcisi-nikki-haley-1067028036.html
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abd, senato, tazminat, ödeme, kongre, cumhuriyetçi, seçim
abd, senato, tazminat, ödeme, kongre, cumhuriyetçi, seçim

ABD'de Cumhuriyetçi senatör adayı: Beyazlara tazminat ödenmeli

09:44 25.04.2023 (güncellendi: 09:45 25.04.2023)
© AP PhotoABD'de Ohio'dan senatör adayı olan Cumhuriyetçi Bernie Moreno, "Beyazlar, siyahları özgürleştirmek için öldü. Siyahların hayatlarını kurtarmak için ölen Kuzey'deki insanların tazminatları nerede?" dedi.
ABD'de Ohio'dan senatör adayı olan Cumhuriyetçi Bernie Moreno, Beyazlar, siyahları özgürleştirmek için öldü. Siyahların hayatlarını kurtarmak için ölen Kuzey'deki insanların tazminatları nerede? dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2023
© AP Photo
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ABD'de Ohio'dan senatör adayı olan Cumhuriyetçi Bernie Moreno, "Beyazlar, siyahları özgürleştirmek için öldü. Siyahların hayatlarını kurtarmak için ölen Kuzey'deki insanların tazminatları nerede?" dedi.
ABD Senatosu'ndaki iki sandalye için Ohio'da gelecek yıl yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçilerin adayı olan Bernie Moreno, ABD İç Savaşı sırasında 'siyahların kurtuluşu' için Kuzey saflarında savaşırken ölen beyazların torunlarının tazminat alması gerektiğini öne sürdü.
"Beyazlar, siyahları özgür kılmak için öldü" diyen Moreno, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"İnsanlık tarihinde daha önce hiç olmadı, ama burada, Amerika'da oldu. Bu okullarda pek öğretilmiyor, değil mi? Biliyorsunuz, tazminattan bahsediyorlar. Siyahların hayatlarını kurtarmak için ölen Kuzey'deki insanların tazminatları nerede?"
Cumhuriyetçi adayın açıklaması, geçen yıl Kaliforniya'da kölelerin torunları olan eyaletteki siyahlara 360 bin dolar ödeme yapılması önerisinin ardından geldi.
Moreno, 1861'de başlayan ve ağırlıklı olarak Kuzey ve Güney eyaletleri arasında patlak veren ve köleliğin kaldırılmasının ana neden olduğu 4 yıl süren kanlı Amerikan İç Savaşı'na atıfta bulunuyor.
Tahminlere göre, iç savaş sırasında Kuzey saflarında yaklaşık 360 bin, Güney saflarında ise 258 bin kişi yaşamını yitirdi.
Kampanyasında sınır güvenliğini temel argümanı haline getiren Moreno, eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından 'son derece saygın' olarak seçmenlere tanıtılmıştı.
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