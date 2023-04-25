https://sputniknews.com.tr/20230425/abdli-senator-adayi-beyazlara-tazminat-odenmeli-1070144526.html

ABD'de Cumhuriyetçi senatör adayı: Beyazlara tazminat ödenmeli

ABD'de Cumhuriyetçi senatör adayı: Beyazlara tazminat ödenmeli

ABD'de Ohio'dan senatör adayı olan Cumhuriyetçi Bernie Moreno, "Beyazlar, siyahları özgürleştirmek için öldü. Siyahların hayatlarını kurtarmak için ölen... 25.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-25T09:44+0300

2023-04-25T09:44+0300

2023-04-25T09:45+0300

dünya

abd

senato

tazminat

ödeme

kongre

cumhuriyetçi

seçim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/19/1070144862_0:0:540:304_1920x0_80_0_0_8342c33569b49326a667d53ad810186e.jpg

ABD Senatosu'ndaki iki sandalye için Ohio'da gelecek yıl yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçilerin adayı olan Bernie Moreno, ABD İç Savaşı sırasında 'siyahların kurtuluşu' için Kuzey saflarında savaşırken ölen beyazların torunlarının tazminat alması gerektiğini öne sürdü."Beyazlar, siyahları özgür kılmak için öldü" diyen Moreno, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Cumhuriyetçi adayın açıklaması, geçen yıl Kaliforniya'da kölelerin torunları olan eyaletteki siyahlara 360 bin dolar ödeme yapılması önerisinin ardından geldi.Moreno, 1861'de başlayan ve ağırlıklı olarak Kuzey ve Güney eyaletleri arasında patlak veren ve köleliğin kaldırılmasının ana neden olduğu 4 yıl süren kanlı Amerikan İç Savaşı'na atıfta bulunuyor. Tahminlere göre, iç savaş sırasında Kuzey saflarında yaklaşık 360 bin, Güney saflarında ise 258 bin kişi yaşamını yitirdi. Kampanyasında sınır güvenliğini temel argümanı haline getiren Moreno, eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından 'son derece saygın' olarak seçmenlere tanıtılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230214/trumpin-ilk-rakibi-kendi-doneminin-bm-temsilcisi-nikki-haley-1067028036.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, senato, tazminat, ödeme, kongre, cumhuriyetçi, seçim