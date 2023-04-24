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https://sputniknews.com.tr/20230424/yapay-zeka-kaynakli-kazalar-ve-olumler-hizla-artacak-1070115826.html
Uzmanından açıklama: Yapay zeka kaynaklı kaza ve ölümler bu yıl hızla artacak
Uzmanından açıklama: Yapay zeka kaynaklı kaza ve ölümler bu yıl hızla artacak
Bu yıl yapay zeka kazalarının hızla artışa geçeceği öngörülüyor. Konuya alakalı veritabanı projesinin kurucusu olan Sean McGregor, 'Yapay zeka kazalarının... 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T15:39+0300
2023-04-24T15:42+0300
yaşam
yapay zeka
kaza
artış
ölüm
ölümcül
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Son dönemde yapay zeka kaynaklı kazalar ve ölümlerdeki artış dikkat çekiyor. Yapay zeka kaynaklı sorunları takip eden uzmanlara göre, sürücüsüz araba kazalarından, ırkçı içerik oluşturan sohbet sistemlerine kadar bu tür olaylar hızla artacak.2023, yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesi ve piyasaya sürülmesi önemli ölçüde arttığı bir yıl oldu. OpenAI, chatGPT'yi piyasaya sürerek birçok alanda öğrenme modelleri oluşturmayı başardı. Ancak yapay zeka üretimindeki artışla birlikte, bazıları trajik bir şekilde sonuçlanan gelişmeler meydana geldi.Yapay zeka veritabanı, sistemlerin neden olduğu hataları ve kritik gelişmeleri ve bazı şoke edici olayları kapsıyor. Genel olarak kayda geçen 500'den fazla olay bulunuyor ve bunların sayısı hızla artıyor. 2022'de veritabanında 90 olay varken, 2023'ün sadece ilk 3 ayı için zaten 45 gelişme bulunuyor. Bu istatistikten yola çıkılarak, 2023'te bu şekilde 180'e yakın kazanın gerçekleşeceği öngörülüyor.'Kazaların iki kattan daha fazla artmasını bekliyoruz''Yapay Zeka Olay Veritabanı' projesinin kurucusu Sean McGregor, ABD basınına verdiği demeçte, "Yapay zeka kazalarının 2023'te iki kattan çok daha fazla artmasını bekliyoruz. Olayların muhtemelen Moore yasasının bazı versiyonlarını izleyeceği bir dünyaya hazırlanıyoruz" dedi.Moore yasası, Intel'in kurucu ortağı Gordon Moore'un 1965'te bir devredeki transistör sayısının her iki yılda bir ikiye katlanacağı ve dolayısıyla bilgi işlem hızı ve yeteneğinin sonuç olarak aynı şekilde artacağı öngörüsüdür. Yasadan hareketle, yapay zeka ile ilgili olayların gidişatının bu yönde olacağı düşünülüyor.Ancak "Biz sadece başarısızlıkları gözlemliyoruz, başarıları değil. Kimse 'Yapay zeka yüzde 30 başarılıdır' diyemez" ifadesini kullanan McGregor, yapay zeka sistemlerinin bir önceki yıla göre 'daha güvenli' olduğunun altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20230424/yapay-zeka-nostradamustan-dunyanin-gelecegiyle-ilgili-7-kehanet-1070110402.html
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yapay zeka, kaza, artış, ölüm, ölümcül
yapay zeka, kaza, artış, ölüm, ölümcül

Uzmanından açıklama: Yapay zeka kaynaklı kaza ve ölümler bu yıl hızla artacak

15:39 24.04.2023 (güncellendi: 15:42 24.04.2023)
© AAyapay zeka (AI) illüstrasyonu
yapay zeka (AI) illüstrasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2023
© AA
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Bu yıl yapay zeka kazalarının hızla artışa geçeceği öngörülüyor. Konuya alakalı veritabanı projesinin kurucusu olan Sean McGregor, 'Yapay zeka kazalarının 2023'te iki kattan çok daha fazla artmasını bekliyoruz" dedi.
Son dönemde yapay zeka kaynaklı kazalar ve ölümlerdeki artış dikkat çekiyor. Yapay zeka kaynaklı sorunları takip eden uzmanlara göre, sürücüsüz araba kazalarından, ırkçı içerik oluşturan sohbet sistemlerine kadar bu tür olaylar hızla artacak.
2023, yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesi ve piyasaya sürülmesi önemli ölçüde arttığı bir yıl oldu. OpenAI, chatGPT'yi piyasaya sürerek birçok alanda öğrenme modelleri oluşturmayı başardı. Ancak yapay zeka üretimindeki artışla birlikte, bazıları trajik bir şekilde sonuçlanan gelişmeler meydana geldi.
Yapay zeka veritabanı, sistemlerin neden olduğu hataları ve kritik gelişmeleri ve bazı şoke edici olayları kapsıyor. Genel olarak kayda geçen 500'den fazla olay bulunuyor ve bunların sayısı hızla artıyor.
2022'de veritabanında 90 olay varken, 2023'ün sadece ilk 3 ayı için zaten 45 gelişme bulunuyor. Bu istatistikten yola çıkılarak, 2023'te bu şekilde 180'e yakın kazanın gerçekleşeceği öngörülüyor.

'Kazaların iki kattan daha fazla artmasını bekliyoruz'

'Yapay Zeka Olay Veritabanı' projesinin kurucusu Sean McGregor, ABD basınına verdiği demeçte, "Yapay zeka kazalarının 2023'te iki kattan çok daha fazla artmasını bekliyoruz. Olayların muhtemelen Moore yasasının bazı versiyonlarını izleyeceği bir dünyaya hazırlanıyoruz" dedi.
Moore yasası, Intel'in kurucu ortağı Gordon Moore'un 1965'te bir devredeki transistör sayısının her iki yılda bir ikiye katlanacağı ve dolayısıyla bilgi işlem hızı ve yeteneğinin sonuç olarak aynı şekilde artacağı öngörüsüdür. Yasadan hareketle, yapay zeka ile ilgili olayların gidişatının bu yönde olacağı düşünülüyor.
Ancak "Biz sadece başarısızlıkları gözlemliyoruz, başarıları değil. Kimse 'Yapay zeka yüzde 30 başarılıdır' diyemez" ifadesini kullanan McGregor, yapay zeka sistemlerinin bir önceki yıla göre 'daha güvenli' olduğunun altını çizdi.
Nostradamus - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2023
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