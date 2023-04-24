https://sputniknews.com.tr/20230424/turk-guresci-burhan-akbudak-altin-madalyayi-depremzedelere-armagan-etti-1070092529.html
Türk güreşçi Burhan Akbudak kazandığı altın madalyayı depremzedelere armağan etti
Türk güreşçi Burhan Akbudak kazandığı altın madalyayı depremzedelere armağan etti
Avrupa şampiyonu olan Kahramanmaraşlı Türk milli güreşçi Burhan Akbudak kazandığı altın madalyayı depremzedelere armağan etti. 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T02:50+0300
2023-04-24T02:50+0300
2023-04-24T02:51+0300
burhan akbudak
spor
depremzede
kahramanmaraş
altın madalya
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Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Burhan Akbudak, grekoromen stil 82 kiloda altın madalya kazandı.Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Burhan, Hırvatistan'a son dünya şampiyonu unvanıyla geldiğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:Bronz madalya alan milli güreşçi Selçuk Can ise "Ülkeme eli boş dönmediğim için mutluyum. Şampiyon olmak için gelmiştim. Zorlu rakiplerim var. İlk turda geçen yılın Avrupa şampiyonunu yendim. Hata yapmazsam yenemeyeceğim rakibim yok. Dünya Şampiyonası'na daha iyi hazırlanarak şampiyon olmak istiyorum. Aileme vermiş olduğum kemer sözüm var" diye konuştu.
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burhan akbudak, depremzede, kahramanmaraş, altın madalya
burhan akbudak, depremzede, kahramanmaraş, altın madalya
Türk güreşçi Burhan Akbudak kazandığı altın madalyayı depremzedelere armağan etti
02:50 24.04.2023 (güncellendi: 02:51 24.04.2023) Abone ol
Avrupa şampiyonu olan Kahramanmaraşlı Türk milli güreşçi Burhan Akbudak kazandığı altın madalyayı depremzedelere armağan etti.
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Burhan Akbudak, grekoromen stil 82 kiloda altın madalya kazandı.
Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Burhan, Hırvatistan'a son dünya şampiyonu unvanıyla geldiğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:
"Buraya gelmeden önceki tek hedefim Avrupa şampiyonu olmaktı, çok şükür bunu başardım. Kahramanmaraşlı olarak bu madalyamı depremzedelere armağan ediyorum. Burada mindere çıkarken depremzedeleri düşünerek motive oldum. Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için mindere çıktım. Şehit güreşçi kardeşlerimiz için mindere çıktım. Bu şampiyonluğu onlar için kazandım."
Bronz madalya alan milli güreşçi Selçuk Can ise "Ülkeme eli boş dönmediğim için mutluyum. Şampiyon olmak için gelmiştim. Zorlu rakiplerim var. İlk turda geçen yılın Avrupa şampiyonunu yendim. Hata yapmazsam yenemeyeceğim rakibim yok. Dünya Şampiyonası'na daha iyi hazırlanarak şampiyon olmak istiyorum. Aileme vermiş olduğum kemer sözüm var" diye konuştu.