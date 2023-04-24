https://sputniknews.com.tr/20230424/turk-guresci-burhan-akbudak-altin-madalyayi-depremzedelere-armagan-etti-1070092529.html

Türk güreşçi Burhan Akbudak kazandığı altın madalyayı depremzedelere armağan etti

Türk güreşçi Burhan Akbudak kazandığı altın madalyayı depremzedelere armağan etti

Avrupa şampiyonu olan Kahramanmaraşlı Türk milli güreşçi Burhan Akbudak kazandığı altın madalyayı depremzedelere armağan etti. 24.04.2023, Sputnik Türkiye

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burhan akbudak

spor

depremzede

kahramanmaraş

altın madalya

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Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Burhan Akbudak, grekoromen stil 82 kiloda altın madalya kazandı.Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Burhan, Hırvatistan'a son dünya şampiyonu unvanıyla geldiğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:Bronz madalya alan milli güreşçi Selçuk Can ise "Ülkeme eli boş dönmediğim için mutluyum. Şampiyon olmak için gelmiştim. Zorlu rakiplerim var. İlk turda geçen yılın Avrupa şampiyonunu yendim. Hata yapmazsam yenemeyeceğim rakibim yok. Dünya Şampiyonası'na daha iyi hazırlanarak şampiyon olmak istiyorum. Aileme vermiş olduğum kemer sözüm var" diye konuştu.

kahramanmaraş

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burhan akbudak, depremzede, kahramanmaraş, altın madalya