https://sputniknews.com.tr/20230424/tek-yoldan-olusan-kasaba-6-bin-kisi-ayni-sokakta-yasiyor-1070108305.html
Tek yoldan oluşan kasaba: 6 bin kişi aynı sokakta yaşıyor
Tek yoldan oluşan kasaba: 6 bin kişi aynı sokakta yaşıyor
Polonya'da tüm sakinlerinin aynı sokak üzerinde yaşadığı kasaba, havadan çekilen görüntüsüyle sosyal medyada viral oldu. 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T13:40+0300
2023-04-24T13:40+0300
2023-04-24T13:40+0300
yaşam
ingiltere
sokak
kasaba
herkes
cadde
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Polonya sınırları içerisinde bulunan 6 bin nüfuslu kasaba ilginç bir özelliğiyle dikkat çekiyor. Krakow'un yaklaşık 29 kilometre kuzeybatısında bulunan bu kasabada herkes aynı sokakta yaşamını sürdürüyor. 'Küçük Toskana' olarak adlandırılan Sułoszowa'da bahçeli evler sadece bir sokak boyunca sağlı sollu uzanıyor.2017'de yapılan nüfus sayımına göre, kasabanın nüfusu toplamda 5 bin 819.Kasaba sakini anlattı: Burayı hiçbir şeye değişmemKasabanın havadan çekilmiş bir görüntüsü bu ayın başlarında sosyal medyada viral oldu. sonra, Bölge sakinleri de demeçlerinde bu sokakta yaşamanın nasıl bir şey olduğunu meraklılarına anlattı.Bir bölge sakini, Polonya basınına verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:"Burayı hiçbir şeye değişmem. Kendine has bir çekiciliği ve atmosferi var. Her yer aynı görünüyor: bir ev ve hemen ardında bir tarla şeridi var; fotoğrafların güzelliği bu yüzden. Birinde tahıl varken diğerinde kolza tohumu bulunuyor ve üçüncüsünde ise başka bir şey oluyor. Renk ahengi havadan çok güzel görünüyor."Reddit'te yayılan başka bir görüntünün ardından bir kullanıcı, "Evlerin arkasındaki tarlalar mülk sahiplerine mi ait?" diye sormuş ve başka bir kullanıcıdan "Bunu Polonyalı arkadaşıma gösterdim ve evet dedi" yanıtını almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230424/evden-calismasina-izin-vermeyen-patronuna-kizdi-ise-atla-gidiyor-1070103575.html
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ingiltere, sokak, kasaba, herkes, cadde
ingiltere, sokak, kasaba, herkes, cadde
Tek yoldan oluşan kasaba: 6 bin kişi aynı sokakta yaşıyor
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Polonya'da tüm sakinlerinin aynı sokak üzerinde yaşadığı kasaba, havadan çekilen görüntüsüyle sosyal medyada viral oldu.
Polonya sınırları içerisinde bulunan 6 bin nüfuslu kasaba ilginç bir özelliğiyle dikkat çekiyor. Krakow'un yaklaşık 29 kilometre kuzeybatısında bulunan bu kasabada herkes aynı sokakta yaşamını sürdürüyor.
'Küçük Toskana' olarak adlandırılan Sułoszowa'da bahçeli evler sadece bir sokak boyunca sağlı sollu uzanıyor.
2017'de yapılan nüfus sayımına göre, kasabanın nüfusu toplamda 5 bin 819.
Kasaba sakini anlattı: Burayı hiçbir şeye değişmem
Kasabanın havadan çekilmiş bir görüntüsü bu ayın başlarında sosyal medyada viral oldu. sonra, Bölge sakinleri de demeçlerinde bu sokakta yaşamanın nasıl bir şey olduğunu meraklılarına anlattı.
Bir bölge sakini, Polonya basınına verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:
"Burayı hiçbir şeye değişmem. Kendine has bir çekiciliği ve atmosferi var. Her yer aynı görünüyor: bir ev ve hemen ardında bir tarla şeridi var; fotoğrafların güzelliği bu yüzden. Birinde tahıl varken diğerinde kolza tohumu bulunuyor ve üçüncüsünde ise başka bir şey oluyor. Renk ahengi havadan çok güzel görünüyor."
Reddit'te yayılan başka bir görüntünün ardından bir kullanıcı, "Evlerin arkasındaki tarlalar mülk sahiplerine mi ait?" diye sormuş ve başka bir kullanıcıdan "Bunu Polonyalı arkadaşıma gösterdim ve evet dedi" yanıtını almıştı.