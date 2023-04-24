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https://sputniknews.com.tr/20230424/petrol-istasyonundan-600-bin-liralik-soygun-1070102283.html
Petrol istasyonundan oyuncak tabanca ile 600 bin liralık soygun
Petrol istasyonundan oyuncak tabanca ile 600 bin liralık soygun
Konya’da, akaryakıt istasyonu marketine müşteri gibi gelen yüzünde cerrahi maske bulunan kapüşonlu bir kişi, yanında bulunan oyuncak tabancayla çalışanı... 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T11:35+0300
2023-04-24T11:36+0300
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İstasyon marketine müşteri kılığında yüzü cerrahi maskeli, kapüşonlu bir kişi geldi. Market çalışanından bir şeyler isteyen şahıs, çalışanın siparişlerini hazırladığı sırada marketin kasasına yöneldi. Market çalışanının olayı fark etmesi üzerine, cebinde gizlediği tabancayı çıkararak çalışana doğrultan şahıs, kasadaki akaryakıt hasılatı olan 600 bin lirayı alarak kayıplara karıştı.Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine adrese polis ekipleri sevk edilirken, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili detaylı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda iş yeri güvenlik kamerası ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntüleri izlendi. İstasyon kameralarına yansıyan görüntülerde, kapüşon ve yüzü cerrahi maskeli bir kişinin içeriye girdiği, market çalışanından bir şeyler istediği, çalışanın kendisine siparişlerini verdiği sırada kasaya yönelerek cebinde bulunan oyuncak tabancayı iş yeri çalışanına gösterdikten sonra kasada bulunan 600 bin lirayı alarak iş yerinden kaçtığı görülüyor.Kendisini bekleyen arkadaşlarının yanına motosiklet ile gitmişGasp Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı detaylı çalışmalarda, olayı gerçekleştiren şüphelinin akaryakıt istasyonundaki gasp olayını gerçekleştirmesinin ardından olay yerine geldiği motosiklete binerek kaçtığı, olay yerinden uzaklaştıktan sonra motosikleti yol kenarına bırakarak üzerindeki kıyafetleri yaktığı ardından da kendisini almaya gelen bir arabaya bindiği anlaşıldı. Polis ekiplerinin görüntülerden tespit ettiği olayı gerçekleştiren 3 adet suç kaydı olan Mustafa B. (26) ve araçla almaya gelen 13 adet suç kaydı olan Habil Ali Ç. (31), 3 adet suç kaydı olan Mehmet G. (34) yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde Habil Ali Ç.’nin soyulan akaryakıt istasyonunun çalışanı olduğu, Mehmet G.’nin oto yıkama iş yerinin olduğu ve Mustafa B.’nin ise Mehmet G.’nin yanında çalıştığı tespit edildi.Olay anında telefon kapatıp başka petrolde kamera önünde beklemişlerŞahısların alınan ilk ifadesinde, 3 kişinin arkadaş olduğu ve bir konuşma esnasında Habil Ali Ç.’nin benzin istasyonunda paraların nereye koyulduğunu bildiğini, Mustafa B.’nin yakında düğün yapacağı için çok paraya ihtiyacı olduğunu ve Mustafa B.’nin gasp olayını gerçekleştirmesi halinde parayı üçünün paylaşacağı anlaşıldı.Habil Ali Ç. ve Mehmet G.’nin olay anında başka yerde olduklarını göstermek için telefonlarını kapatarak farklı bir akaryakıt istasyonunda alışveriş yaptığı ve kameraların önünde beklediği anlaşıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://sputniknews.com.tr/20230420/sanliurfada-hayvan-hirsizlari-kacarken-takipteki-polisi-vurdu-1069967765.html
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türkiye, konya, benzin istasyonu, hırsız, hırsızlık
türkiye, konya, benzin istasyonu, hırsız, hırsızlık

Petrol istasyonundan oyuncak tabanca ile 600 bin liralık soygun

11:35 24.04.2023 (güncellendi: 11:36 24.04.2023)
© İHA / İBRAHİM YETKİNPetrol istasyonundan 600 bin liralık soygun
Petrol istasyonundan 600 bin liralık soygun - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2023
© İHA / İBRAHİM YETKİN
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Konya’da, akaryakıt istasyonu marketine müşteri gibi gelen yüzünde cerrahi maske bulunan kapüşonlu bir kişi, yanında bulunan oyuncak tabancayla çalışanı korkutup kasada bulunan 600 bin lirayı alarak kaçtı.
İstasyon marketine müşteri kılığında yüzü cerrahi maskeli, kapüşonlu bir kişi geldi. Market çalışanından bir şeyler isteyen şahıs, çalışanın siparişlerini hazırladığı sırada marketin kasasına yöneldi. Market çalışanının olayı fark etmesi üzerine, cebinde gizlediği tabancayı çıkararak çalışana doğrultan şahıs, kasadaki akaryakıt hasılatı olan 600 bin lirayı alarak kayıplara karıştı.

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine adrese polis ekipleri sevk edilirken, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili detaylı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda iş yeri güvenlik kamerası ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntüleri izlendi. İstasyon kameralarına yansıyan görüntülerde, kapüşon ve yüzü cerrahi maskeli bir kişinin içeriye girdiği, market çalışanından bir şeyler istediği, çalışanın kendisine siparişlerini verdiği sırada kasaya yönelerek cebinde bulunan oyuncak tabancayı iş yeri çalışanına gösterdikten sonra kasada bulunan 600 bin lirayı alarak iş yerinden kaçtığı görülüyor.

Kendisini bekleyen arkadaşlarının yanına motosiklet ile gitmiş

Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı detaylı çalışmalarda, olayı gerçekleştiren şüphelinin akaryakıt istasyonundaki gasp olayını gerçekleştirmesinin ardından olay yerine geldiği motosiklete binerek kaçtığı, olay yerinden uzaklaştıktan sonra motosikleti yol kenarına bırakarak üzerindeki kıyafetleri yaktığı ardından da kendisini almaya gelen bir arabaya bindiği anlaşıldı. Polis ekiplerinin görüntülerden tespit ettiği olayı gerçekleştiren 3 adet suç kaydı olan Mustafa B. (26) ve araçla almaya gelen 13 adet suç kaydı olan Habil Ali Ç. (31), 3 adet suç kaydı olan Mehmet G. (34) yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde Habil Ali Ç.’nin soyulan akaryakıt istasyonunun çalışanı olduğu, Mehmet G.’nin oto yıkama iş yerinin olduğu ve Mustafa B.’nin ise Mehmet G.’nin yanında çalıştığı tespit edildi.

Olay anında telefon kapatıp başka petrolde kamera önünde beklemişler

Şahısların alınan ilk ifadesinde, 3 kişinin arkadaş olduğu ve bir konuşma esnasında Habil Ali Ç.’nin benzin istasyonunda paraların nereye koyulduğunu bildiğini, Mustafa B.’nin yakında düğün yapacağı için çok paraya ihtiyacı olduğunu ve Mustafa B.’nin gasp olayını gerçekleştirmesi halinde parayı üçünün paylaşacağı anlaşıldı.
Habil Ali Ç. ve Mehmet G.’nin olay anında başka yerde olduklarını göstermek için telefonlarını kapatarak farklı bir akaryakıt istasyonunda alışveriş yaptığı ve kameraların önünde beklediği anlaşıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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