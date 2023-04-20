https://sputniknews.com.tr/20230420/sanliurfada-hayvan-hirsizlari-kacarken-takipteki-polisi-vurdu-1069967765.html
Şanlıurfa'da hayvan hırsızları kaçarken takipteki polisi vurdu
Şanlıurfa'da hayvan hırsızları kaçarken takipteki polisi vurdu
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çaldıkları hayvanları yükledikleri araçla kaçarken kendilerini takip eden jandarma ve polis ekiplerine ateş açtı... 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T14:41+0300
2023-04-20T14:41+0300
2023-04-20T14:41+0300
yaşam
şanlıurfa
hırsız
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki Demirci, Eşkin, Aşağıtınaz ve Ortaçökelge mahallelerinde son dönemde hayvan hırsızlığı olaylarının meydana gelmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri çalışma başlattı.Yapılan çalışmada hırsızlık şüphelilerine ait olduğu tespit edilen bir aracın kaçmaya çalışması ve takibi esnasında yaşanan kovalamacada, hırsızlık şüphelilerince ateş edilmesi sonucu jandarmaya destek olan polis ekibindeki bir polis memuru yaralandı.Hırsızlık şüphelileri M.E., F.E. ve E.Y. Viranşehir ilçesi Çiçekli ve Terzi mahallelerinde bulunan ikametlerinde jandarma tarafından silahla birlikte yakalandı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak Siverek Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilirken çalınan hayvanlar ise sahiplerine teslim edildi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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şanlıurfa, hırsız
Şanlıurfa'da hayvan hırsızları kaçarken takipteki polisi vurdu
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çaldıkları hayvanları yükledikleri araçla kaçarken kendilerini takip eden jandarma ve polis ekiplerine ateş açtı. Mermilerden biri polis memuruna isabet etti.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki Demirci, Eşkin, Aşağıtınaz ve Ortaçökelge mahallelerinde son dönemde hayvan hırsızlığı olaylarının meydana gelmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri çalışma başlattı.
Yapılan çalışmada hırsızlık şüphelilerine ait olduğu tespit edilen bir aracın kaçmaya çalışması ve takibi esnasında yaşanan kovalamacada, hırsızlık şüphelilerince ateş edilmesi sonucu jandarmaya destek olan polis ekibindeki bir polis memuru yaralandı.
Hırsızlık şüphelileri M.E., F.E. ve E.Y. Viranşehir ilçesi Çiçekli ve Terzi mahallelerinde bulunan ikametlerinde jandarma tarafından silahla birlikte yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak Siverek Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilirken çalınan hayvanlar ise sahiplerine teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.