https://sputniknews.com.tr/20230420/sanliurfada-hayvan-hirsizlari-kacarken-takipteki-polisi-vurdu-1069967765.html

Şanlıurfa'da hayvan hırsızları kaçarken takipteki polisi vurdu

Şanlıurfa'da hayvan hırsızları kaçarken takipteki polisi vurdu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çaldıkları hayvanları yükledikleri araçla kaçarken kendilerini takip eden jandarma ve polis ekiplerine ateş açtı... 20.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-20T14:41+0300

2023-04-20T14:41+0300

2023-04-20T14:41+0300

yaşam

şanlıurfa

hırsız

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki Demirci, Eşkin, Aşağıtınaz ve Ortaçökelge mahallelerinde son dönemde hayvan hırsızlığı olaylarının meydana gelmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri çalışma başlattı.Yapılan çalışmada hırsızlık şüphelilerine ait olduğu tespit edilen bir aracın kaçmaya çalışması ve takibi esnasında yaşanan kovalamacada, hırsızlık şüphelilerince ateş edilmesi sonucu jandarmaya destek olan polis ekibindeki bir polis memuru yaralandı.Hırsızlık şüphelileri M.E., F.E. ve E.Y. Viranşehir ilçesi Çiçekli ve Terzi mahallelerinde bulunan ikametlerinde jandarma tarafından silahla birlikte yakalandı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak Siverek Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilirken çalınan hayvanlar ise sahiplerine teslim edildi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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