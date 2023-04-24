https://sputniknews.com.tr/20230424/otomobili-benzin-dokulerek-kundaklandi-fren-sistemine-zarar-verildi-1070116363.html
Otomobili benzin dökülerek kundaklandı, fren sistemine zarar verildi
Otomobili benzin dökülerek kundaklandı, fren sistemine zarar verildi
Denizli'nin Çivril ilçesinde bir çocuk annesi avukat, otomobilinin kundaklanmasına ilişkin eski erkek arkadaşı ve meslektaşı hakkında suç duyurusunda bulundu. 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T15:27+0300
2023-04-24T15:27+0300
2023-04-24T15:27+0300
türkiye
kadın
kadın cinayeti
kadın cinayetleri
şiddet
erkek
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/18/1070116145_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4a1a525499de721f767d004140e7f08a.jpg
Alınan bilgiye göre, 14 Nisan'da avukat İpek Ekiz'in (31) evinin önünde park halindeki otomobili kundaklandı.Araştırmalar sonucu olay yerine plakasız motosikletle gelen 2 kişinin, aracı park halindeyken benzin dökerek kundakladığı belirlendi.Ekiz, otomobilin eski erkek arkadaşı avukat H.K. tarafından kundaklanmış olabileceğini öne sürerek suç duyurusunda bulundu.H.K'nin kendisine tehdit içeren mesajlar attığını, daha önce de otomobilin fren sistemine zarar verdiğini iddia eden İpek Ekiz, koruma kararı aldırdı.Ekiz, H.K'nin şikayetinden vazgeçmesi için kendisine 1 milyon lira teklif ettiğini de öne sürdü.Bu arada, polis merkezinde ifade veren avukat H.K'nin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230413/manisada-kadin-cinayeti-3-cocuk-annesi-bicaklanarak-olduruldu-1069607405.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/18/1070116145_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_28efac5601a72d09a4f894f6e8ce4a12.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kadın, kadın cinayeti, kadın cinayetleri, şiddet, erkek
kadın, kadın cinayeti, kadın cinayetleri, şiddet, erkek
Otomobili benzin dökülerek kundaklandı, fren sistemine zarar verildi
Abone ol
Denizli'nin Çivril ilçesinde bir çocuk annesi avukat, otomobilinin kundaklanmasına ilişkin eski erkek arkadaşı ve meslektaşı hakkında suç duyurusunda bulundu.
Alınan bilgiye göre, 14 Nisan'da avukat İpek Ekiz'in (31) evinin önünde park halindeki otomobili kundaklandı.
Araştırmalar sonucu olay yerine plakasız motosikletle gelen 2 kişinin, aracı park halindeyken benzin dökerek kundakladığı belirlendi.
Ekiz, otomobilin eski erkek arkadaşı avukat H.K. tarafından kundaklanmış olabileceğini öne sürerek suç duyurusunda bulundu.
H.K'nin kendisine tehdit içeren mesajlar attığını, daha önce de otomobilin fren sistemine zarar verdiğini iddia eden İpek Ekiz, koruma kararı aldırdı.
Ekiz, H.K'nin şikayetinden vazgeçmesi için kendisine 1 milyon lira teklif ettiğini de öne sürdü.
Bu arada, polis merkezinde ifade veren avukat H.K'nin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.