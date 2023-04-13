https://sputniknews.com.tr/20230413/manisada-kadin-cinayeti-3-cocuk-annesi-bicaklanarak-olduruldu-1069607405.html
Manisa'da kadın cinayeti: 3 çocuk annesi bıçaklanarak öldürüldü
Manisa'da kadın cinayeti: 3 çocuk annesi bıçaklanarak öldürüldü
Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kadın eşi tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan 3 çocuk annesi kadın, kurtarılamadı. 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T04:20+0300
2023-04-13T04:20+0300
2023-04-13T04:20+0300
türkiye
manisa
kadın cinayeti
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Manisa'da 3 çocuk annesi Serap Aydoğan, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.İlçeye bağlı Mersindere Mahallesi'nde yaşayan 55 yaşındaki Alirıza Aydoğan ile 46 yaşındaki eşi Serap Aydoğan arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine Alirıza Aydoğan, eşi Serap'ı bıçakla ağır yaralayarak evden kaçtı.Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 çocuk annesi Serap Aydoğan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alirıza Aydoğan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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Manisa'da kadın cinayeti: 3 çocuk annesi bıçaklanarak öldürüldü
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Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kadın eşi tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan 3 çocuk annesi kadın, kurtarılamadı.
Manisa'da 3 çocuk annesi Serap Aydoğan, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
İlçeye bağlı Mersindere Mahallesi'nde yaşayan 55 yaşındaki Alirıza Aydoğan ile 46 yaşındaki eşi Serap Aydoğan arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Alirıza Aydoğan, eşi Serap'ı bıçakla ağır yaralayarak evden kaçtı.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 çocuk annesi Serap Aydoğan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alirıza Aydoğan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.