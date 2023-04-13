https://sputniknews.com.tr/20230413/manisada-kadin-cinayeti-3-cocuk-annesi-bicaklanarak-olduruldu-1069607405.html

Manisa'da kadın cinayeti: 3 çocuk annesi bıçaklanarak öldürüldü

Manisa'da kadın cinayeti: 3 çocuk annesi bıçaklanarak öldürüldü

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kadın eşi tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan 3 çocuk annesi kadın, kurtarılamadı. 13.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-13T04:20+0300

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türkiye

manisa

kadın cinayeti

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Manisa'da 3 çocuk annesi Serap Aydoğan, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.İlçeye bağlı Mersindere Mahallesi'nde yaşayan 55 yaşındaki Alirıza Aydoğan ile 46 yaşındaki eşi Serap Aydoğan arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine Alirıza Aydoğan, eşi Serap'ı bıçakla ağır yaralayarak evden kaçtı.Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 çocuk annesi Serap Aydoğan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alirıza Aydoğan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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