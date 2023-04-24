https://sputniknews.com.tr/20230424/maltepedeki-23-nisan-etkinliklerinde-cevredekilere-bicak-ceken-zanli-tutuklandi-1070131319.html

Maltepe'deki 23 Nisan etkinliklerinde çevredekilere bıçak çeken zanlı tutuklandı

Maltepe'deki 23 Nisan etkinliklerinde çevredekilere bıçak çeken zanlı tutuklandı

Maltepe'de düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde bıçakla sahneye çıkıp kendisine müdahale eden zabıtalara saldıran şüpheli... 24.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-24T22:10+0300

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türkiye

maltepe

ibb

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı

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Dün, Yaşar Kemal Kültür Merkezi etkinlik alanında kurulan sahneye bıçakla çıkıp kendisini engellemeye çalışan zabıtalara saldırdıktan sonra Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 28 yaşındaki şüpheli E.B, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.Yaralama, gasp ve hırsızlık gibi suçlardan 15 kaydının bulunduğu, kısa süre önce cezaevinden tahliye edildiği belirlenen E.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

https://sputniknews.com.tr/20230423/23-nisan-etkinliklerinde-cevreye-bicak-ceken-zanli-yakalandi-1070088279.html

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