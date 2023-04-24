https://sputniknews.com.tr/20230424/maltepedeki-23-nisan-etkinliklerinde-cevredekilere-bicak-ceken-zanli-tutuklandi-1070131319.html
Maltepe'deki 23 Nisan etkinliklerinde çevredekilere bıçak çeken zanlı tutuklandı
Maltepe'deki 23 Nisan etkinliklerinde çevredekilere bıçak çeken zanlı tutuklandı
Maltepe'de düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde bıçakla sahneye çıkıp kendisine müdahale eden zabıtalara saldıran şüpheli... 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T22:10+0300
2023-04-24T22:10+0300
2023-04-24T22:12+0300
türkiye
maltepe
ibb
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
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Dün, Yaşar Kemal Kültür Merkezi etkinlik alanında kurulan sahneye bıçakla çıkıp kendisini engellemeye çalışan zabıtalara saldırdıktan sonra Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 28 yaşındaki şüpheli E.B, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.Yaralama, gasp ve hırsızlık gibi suçlardan 15 kaydının bulunduğu, kısa süre önce cezaevinden tahliye edildiği belirlenen E.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
https://sputniknews.com.tr/20230423/23-nisan-etkinliklerinde-cevreye-bicak-ceken-zanli-yakalandi-1070088279.html
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maltepe, ibb, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
maltepe, ibb, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
Maltepe'deki 23 Nisan etkinliklerinde çevredekilere bıçak çeken zanlı tutuklandı
22:10 24.04.2023 (güncellendi: 22:12 24.04.2023) Abone ol
Maltepe'de düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde bıçakla sahneye çıkıp kendisine müdahale eden zabıtalara saldıran şüpheli tutuklandı.
Dün, Yaşar Kemal Kültür Merkezi etkinlik alanında kurulan sahneye bıçakla çıkıp kendisini engellemeye çalışan zabıtalara saldırdıktan sonra Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 28 yaşındaki şüpheli E.B, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Yaralama, gasp ve hırsızlık gibi suçlardan 15 kaydının bulunduğu, kısa süre önce cezaevinden tahliye edildiği belirlenen E.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.