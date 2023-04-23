https://sputniknews.com.tr/20230423/23-nisan-etkinliklerinde-cevreye-bicak-ceken-zanli-yakalandi-1070088279.html
Maltepe'de 23 Nisan etkinliklerinde çevreye bıçak çeken zanlı yakalandı
Maltepe'de 23 Nisan etkinliklerinde çevreye bıçak çeken zanlı yakalandı
Maltepe'de düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğinde elinde bıçakla sahneye çıkan ve kendisine müdahale eden zabıtalara saldıran... 23.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-23T21:48+0300
2023-04-23T21:48+0300
2023-04-23T21:48+0300
türkiye
istanbul
maltepe
bıçak
bıçaklı saldırı
yakalama
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
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Edinilen bilgiye göre, İstanbul Maltepe'ye Altayçeşme Mahallesi’nde bulunan Yaşar Kemal Kültür Merkezi etkinlik alanına gelen şüpheli, bayram için kurulan sahneye elinde bıçakla çıktı.Olay yerindeki zabıta görevlilerinin elindeki bıçağı almaya çalıştığı şüpheli bu esnada daha da saldırganlaştı.Zabıtalara da bıçak çeken şüpheliyi polis ekipleri yakalayarak gözaltına aldı.Gözaltına alınan 28 yaşındaki E.B'nin yaralama, gasp ve hırsızlık gibi suçlardan 15 kaydı bulunduğunu, kısa süre önce Maltepe Cezaevi'nden tahliye edildiği belirlendi.Şüphelinin çevreye bıçakla saldırdığı anlar cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230406/tufek-ve-bicakla-market-soydular-1069258393.html
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istanbul, maltepe, bıçak, bıçaklı saldırı, yakalama, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
istanbul, maltepe, bıçak, bıçaklı saldırı, yakalama, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
Maltepe'de 23 Nisan etkinliklerinde çevreye bıçak çeken zanlı yakalandı
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Maltepe'de düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğinde elinde bıçakla sahneye çıkan ve kendisine müdahale eden zabıtalara saldıran şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Maltepe'ye Altayçeşme Mahallesi’nde bulunan Yaşar Kemal Kültür Merkezi etkinlik alanına gelen şüpheli, bayram için kurulan sahneye elinde bıçakla çıktı.
Olay yerindeki zabıta görevlilerinin elindeki bıçağı almaya çalıştığı şüpheli bu esnada daha da saldırganlaştı.
Zabıtalara da bıçak çeken şüpheliyi polis ekipleri yakalayarak gözaltına aldı.
Gözaltına alınan 28 yaşındaki E.B'nin yaralama, gasp ve hırsızlık gibi suçlardan 15 kaydı bulunduğunu, kısa süre önce Maltepe Cezaevi'nden tahliye edildiği belirlendi.
Şüphelinin çevreye bıçakla saldırdığı anlar cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.