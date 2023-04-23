https://sputniknews.com.tr/20230423/23-nisan-etkinliklerinde-cevreye-bicak-ceken-zanli-yakalandi-1070088279.html

Maltepe'de 23 Nisan etkinliklerinde çevreye bıçak çeken zanlı yakalandı

Maltepe'de 23 Nisan etkinliklerinde çevreye bıçak çeken zanlı yakalandı

Maltepe'de düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğinde elinde bıçakla sahneye çıkan ve kendisine müdahale eden zabıtalara saldıran... 23.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-23T21:48+0300

2023-04-23T21:48+0300

2023-04-23T21:48+0300

türkiye

istanbul

maltepe

bıçak

bıçaklı saldırı

yakalama

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı

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Edinilen bilgiye göre, İstanbul Maltepe'ye Altayçeşme Mahallesi’nde bulunan Yaşar Kemal Kültür Merkezi etkinlik alanına gelen şüpheli, bayram için kurulan sahneye elinde bıçakla çıktı.Olay yerindeki zabıta görevlilerinin elindeki bıçağı almaya çalıştığı şüpheli bu esnada daha da saldırganlaştı.Zabıtalara da bıçak çeken şüpheliyi polis ekipleri yakalayarak gözaltına aldı.Gözaltına alınan 28 yaşındaki E.B'nin yaralama, gasp ve hırsızlık gibi suçlardan 15 kaydı bulunduğunu, kısa süre önce Maltepe Cezaevi'nden tahliye edildiği belirlendi.Şüphelinin çevreye bıçakla saldırdığı anlar cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230406/tufek-ve-bicakla-market-soydular-1069258393.html

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istanbul, maltepe, bıçak, bıçaklı saldırı, yakalama, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı