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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230424/lavrov-guterres-gorusme-sirasinda-tahil-anlasmasina-iliskin-bir-mektup-verdi-1070135055.html
Lavrov: Guterres, görüşme sırasında, tahıl anlaşmasına ilişkin bir mektup verdi
Lavrov: Guterres, görüşme sırasında, tahıl anlaşmasına ilişkin bir mektup verdi
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, bugün görüştüğü Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten, tahıl anlaşmasının eksiksiz uygulanmasına ilişkin... 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T23:53+0300
2023-04-24T23:53+0300
ukrayna krizi
sergey lavrov
rusya
antonio guterres
tahıl anlaşması
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “BM Genel Sekreteri ile görüşme bitti. Görüşme bir saatten uzun sürdü. Şu anda BM gündemini ilgilendiren tüm konuları ele aldık. Özellikle António Guterres, geçen yıl sunduğu ve 22 Temmuz 2022 tarihinde onaylanan ve kendisinin de altını çizdiği gibi paket niteliğine sahip teklifi bağlamında, Karadeniz Girişimi’nin uygulanmasını sürdürmeye yönelik beklentilere dikkat çekti. Bu, Ukrayna limanlarından Ukrayna tahılının ihracına yardım ve Batı ülkelerinin, Amerikalıların, Avrupa Birliğinin ve İngiltere’nin başta buğday olmak üzere tahıl ve gübre ihracatımızın önünde oluşturduğu engellerin kaldırılmasıyla ilgili Rusya Federasyonu önündeki benzer yükümlülükler” ifadelerini kullandı.Lavrov, “Genel Sekreter, anlaşmanın Rusya’yla ilgili kısmını mümkün olduğunca ileri götürmek için gösterdiği çabaları anlattı. Açıkçası ilerleme pek görülmüyor. Nasıl ilerleneceğine dair fikirleri içeren bir mektup verdi bize. Elbette bu mektup incelenecek. Ama henüz Batı ülkelerinin Genel Sekreter’in Ukrayna ve Rusya’dan tarım ürünleri ihracatıyla ilgili paket girişiminin başarılı bir şekilde uygulanması için gerekli olanı gerçekten yapma isteğinde olduğunu görmüyoruz. Bunu, Antonio Guterres’e de açık açık söyledim. Ama bir kez daha söylüyorum, bize verdiği mektubu inceleyeceğiz” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230424/kremlin-tahil-anlasmasi-sartlari-yerine-getirilmedikce-devam-edemez-1070132091.html
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sergey lavrov, rusya, antonio guterres, tahıl anlaşması
sergey lavrov, rusya, antonio guterres, tahıl anlaşması

Lavrov: Guterres, görüşme sırasında, tahıl anlaşmasına ilişkin bir mektup verdi

23:53 24.04.2023
 / Multimedya arşivine gidin Sergey Lavrov,
 Sergey Lavrov, - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2023
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, bugün görüştüğü Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten, tahıl anlaşmasının eksiksiz uygulanmasına ilişkin fikirleri içeren bir mektup aldığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “BM Genel Sekreteri ile görüşme bitti. Görüşme bir saatten uzun sürdü. Şu anda BM gündemini ilgilendiren tüm konuları ele aldık. Özellikle António Guterres, geçen yıl sunduğu ve 22 Temmuz 2022 tarihinde onaylanan ve kendisinin de altını çizdiği gibi paket niteliğine sahip teklifi bağlamında, Karadeniz Girişimi’nin uygulanmasını sürdürmeye yönelik beklentilere dikkat çekti. Bu, Ukrayna limanlarından Ukrayna tahılının ihracına yardım ve Batı ülkelerinin, Amerikalıların, Avrupa Birliğinin ve İngiltere’nin başta buğday olmak üzere tahıl ve gübre ihracatımızın önünde oluşturduğu engellerin kaldırılmasıyla ilgili Rusya Federasyonu önündeki benzer yükümlülükler” ifadelerini kullandı.
Lavrov, “Genel Sekreter, anlaşmanın Rusya’yla ilgili kısmını mümkün olduğunca ileri götürmek için gösterdiği çabaları anlattı. Açıkçası ilerleme pek görülmüyor. Nasıl ilerleneceğine dair fikirleri içeren bir mektup verdi bize. Elbette bu mektup incelenecek. Ama henüz Batı ülkelerinin Genel Sekreter’in Ukrayna ve Rusya’dan tarım ürünleri ihracatıyla ilgili paket girişiminin başarılı bir şekilde uygulanması için gerekli olanı gerçekten yapma isteğinde olduğunu görmüyoruz. Bunu, Antonio Guterres’e de açık açık söyledim. Ama bir kez daha söylüyorum, bize verdiği mektubu inceleyeceğiz” dedi.
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