https://sputniknews.com.tr/20230424/lavrov-guterres-gorusme-sirasinda-tahil-anlasmasina-iliskin-bir-mektup-verdi-1070135055.html

Lavrov: Guterres, görüşme sırasında, tahıl anlaşmasına ilişkin bir mektup verdi

Lavrov: Guterres, görüşme sırasında, tahıl anlaşmasına ilişkin bir mektup verdi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, bugün görüştüğü Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten, tahıl anlaşmasının eksiksiz uygulanmasına ilişkin... 24.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-24T23:53+0300

2023-04-24T23:53+0300

2023-04-24T23:53+0300

ukrayna krizi

sergey lavrov

rusya

antonio guterres

tahıl anlaşması

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “BM Genel Sekreteri ile görüşme bitti. Görüşme bir saatten uzun sürdü. Şu anda BM gündemini ilgilendiren tüm konuları ele aldık. Özellikle António Guterres, geçen yıl sunduğu ve 22 Temmuz 2022 tarihinde onaylanan ve kendisinin de altını çizdiği gibi paket niteliğine sahip teklifi bağlamında, Karadeniz Girişimi’nin uygulanmasını sürdürmeye yönelik beklentilere dikkat çekti. Bu, Ukrayna limanlarından Ukrayna tahılının ihracına yardım ve Batı ülkelerinin, Amerikalıların, Avrupa Birliğinin ve İngiltere’nin başta buğday olmak üzere tahıl ve gübre ihracatımızın önünde oluşturduğu engellerin kaldırılmasıyla ilgili Rusya Federasyonu önündeki benzer yükümlülükler” ifadelerini kullandı.Lavrov, “Genel Sekreter, anlaşmanın Rusya’yla ilgili kısmını mümkün olduğunca ileri götürmek için gösterdiği çabaları anlattı. Açıkçası ilerleme pek görülmüyor. Nasıl ilerleneceğine dair fikirleri içeren bir mektup verdi bize. Elbette bu mektup incelenecek. Ama henüz Batı ülkelerinin Genel Sekreter’in Ukrayna ve Rusya’dan tarım ürünleri ihracatıyla ilgili paket girişiminin başarılı bir şekilde uygulanması için gerekli olanı gerçekten yapma isteğinde olduğunu görmüyoruz. Bunu, Antonio Guterres’e de açık açık söyledim. Ama bir kez daha söylüyorum, bize verdiği mektubu inceleyeceğiz” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230424/kremlin-tahil-anlasmasi-sartlari-yerine-getirilmedikce-devam-edemez-1070132091.html

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sergey lavrov, rusya, antonio guterres, tahıl anlaşması