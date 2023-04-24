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https://sputniknews.com.tr/20230424/israilden-sudanda-catisan-taraflara-arabuluculuk-teklifi-1070132793.html
İsrail'den Sudan'da çatışan taraflara arabuluculuk teklifi
İsrail'den Sudan'da çatışan taraflara arabuluculuk teklifi
İsrail, Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaları sona erdirmek için taraflar arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapmayı teklif... 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T23:02+0300
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israil
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İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, yaptığı açıklamada, üst düzey İsrailli bir yetkilinin taraflar arasında yürüttüğü arabuluculuk çabalarında 'umut verici' ilerleme kaydedildiğini aktararak çatışmaları sona erdirmek için taraflar arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapmayı teklif etti.Cohen, "Ülkede çatışmalar başladığından bu yana İsrail, ateşkesi sağlamak için çeşitli kanallardan faaliyet gösteriyor ve taraflarla yapılan görüşmelerde son birkaç gündür kaydedilen ilerleme umut verici" dedi.Görüşmelere ilişkin daha fazla ayrıntı vermeyen Cohen, Sudan'daki arabuluculuk faaliyetlerinin 'tarihi bir barış anlaşmasının imzalanmasına olanak sağlayacağını' umduğunu belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230424/misir-cumhurbaskani-sisiden-sudanda-feci-sonuclardan-kacinmak-icin-pozitif-olunmasi-cagrisi--1070093439.html
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sudan, israil, çatışma, eli cohen, arabulucu
sudan, israil, çatışma, eli cohen, arabulucu

İsrail'den Sudan'da çatışan taraflara arabuluculuk teklifi

23:02 24.04.2023
© AASudan'da çatışmalar
Sudan'da çatışmalar - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2023
© AA
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İsrail, Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaları sona erdirmek için taraflar arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapmayı teklif etti.
İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, yaptığı açıklamada, üst düzey İsrailli bir yetkilinin taraflar arasında yürüttüğü arabuluculuk çabalarında 'umut verici' ilerleme kaydedildiğini aktararak çatışmaları sona erdirmek için taraflar arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapmayı teklif etti.
Cohen, "Ülkede çatışmalar başladığından bu yana İsrail, ateşkesi sağlamak için çeşitli kanallardan faaliyet gösteriyor ve taraflarla yapılan görüşmelerde son birkaç gündür kaydedilen ilerleme umut verici" dedi.
Görüşmelere ilişkin daha fazla ayrıntı vermeyen Cohen, Sudan'daki arabuluculuk faaliyetlerinin 'tarihi bir barış anlaşmasının imzalanmasına olanak sağlayacağını' umduğunu belirtti.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2023
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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Sudan'da 'feci sonuçlardan kaçınmak için pozitif olunması' çağrısı
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