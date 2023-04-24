https://sputniknews.com.tr/20230424/israilden-sudanda-catisan-taraflara-arabuluculuk-teklifi-1070132793.html

İsrail'den Sudan'da çatışan taraflara arabuluculuk teklifi

İsrail'den Sudan'da çatışan taraflara arabuluculuk teklifi

İsrail, Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaları sona erdirmek için taraflar arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapmayı teklif... 24.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-24T23:02+0300

2023-04-24T23:02+0300

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israil

çatışma

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arabulucu

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İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, yaptığı açıklamada, üst düzey İsrailli bir yetkilinin taraflar arasında yürüttüğü arabuluculuk çabalarında 'umut verici' ilerleme kaydedildiğini aktararak çatışmaları sona erdirmek için taraflar arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapmayı teklif etti.Cohen, "Ülkede çatışmalar başladığından bu yana İsrail, ateşkesi sağlamak için çeşitli kanallardan faaliyet gösteriyor ve taraflarla yapılan görüşmelerde son birkaç gündür kaydedilen ilerleme umut verici" dedi.Görüşmelere ilişkin daha fazla ayrıntı vermeyen Cohen, Sudan'daki arabuluculuk faaliyetlerinin 'tarihi bir barış anlaşmasının imzalanmasına olanak sağlayacağını' umduğunu belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20230424/misir-cumhurbaskani-sisiden-sudanda-feci-sonuclardan-kacinmak-icin-pozitif-olunmasi-cagrisi--1070093439.html

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sudan, israil, çatışma, eli cohen, arabulucu