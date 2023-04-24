https://sputniknews.com.tr/20230424/ingilterede-hemsireler-cinsel-siddetle-mucadele-icin-vucut-kamerasi-takacak-1070133337.html

İngiltere'de hemşireler cinsel şiddetle mücadele için vücut kamerası takacak

İngiltere'de hemşireler cinsel şiddetle mücadele için vücut kamerası takacak

İngiltere'de Sağlık Bakanlığı'nın hastanelerde cinsel şiddet vakalarının artmasının ardından taciz ve tecavüzü önlemek için hemşirelere vücuda takılan... 24.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-24T23:13+0300

2023-04-24T23:13+0300

2023-04-24T23:13+0300

dünya

ingiltere

cinsel saldırı

taciz

tecavüz

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The Telegraph gazetesinin aktardığına göre İngiltere Sağlık Bakanlığı, hastanelerde cinsel şiddet vakalarının artmasının ardından taciz ve tecavüzü önlemek için hemşirelere vücuda takılan kameralar sağlamayı planlıyor.Gazeteye konuşan bir kaynak, "Sağlık Bakanı (Steve Barclay), Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) personelini ve hastaları güvende tutmaya kararlı" diyerek, vücut kameralarının kullanılmasının bu konuda yardımcı olabileceğini ve söz konusu fikrin pek çok personel tarafından sıcak karşılandığını belirtti.Habere göre, sağlık personelinin vücut kamerası takması Oxford'daki bir hastanede denendi ve personel bu girişime beklenenden daha iyi tepki verdi.Karar, geçen hafta 2019'dan bu yana hastanelerde 6 bin 500'den fazla tecavüz ve cinsel saldırı bildiriminde bulunulduğunun ortaya çıkmasının ardından geldi.Bu arada gazete, Kadın Hakları Ağı'nın verilerine dayanarak vakaların yalnızca yüzde 4'ünün polise bildirildiğini de ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230419/ingilteredeki-hastanelerde-cinsel-saldiri-raporu-6-bin-539-vaka-1069879868.html

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ingiltere, cinsel saldırı, taciz, tecavüz