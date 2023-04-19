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https://sputniknews.com.tr/20230419/ingilteredeki-hastanelerde-cinsel-saldiri-raporu-6-bin-539-vaka-1069879868.html
İngiltere'deki hastanelerde cinsel saldırı raporu: 6 bin 539 vaka
İngiltere'deki hastanelerde cinsel saldırı raporu: 6 bin 539 vaka
İngiltere’de yayınlanan bir raporda, ülkedeki hastanelerde yaklaşık 3 yıl içerisinde 6 bin 539 cinsel saldırı ve tecavüz olayı yaşandığı belirtildi. 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T02:59+0300
2023-04-19T02:59+0300
dünya
ingiltere
hastane
cinsel saldırı
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İngiltere’de Kadın Hakları Ağı (WRN) örgütü tarafından hastanelerde meydana gelen cinsel saldırılarla ilgili bir rapor yayınlandı. Skandal raporda, Birleşik Krallık’taki hastanelerde Ocak 2019-Ekim 2022 arasında en az 2 bin 88 tecavüz ve 4 bin 451 cinsel saldırı vakasının polis tarafından kayıt altına alındığı belirtildi.Söz konusu olaylarla bağlantılı olarak ise yalnızca 265 kişinin yargılandığı ifade edilen raporda, cinsel saldırıya uğrayanlar arasında 13 yaşın altında çocuklar olduğu kaydedildi.Kayıtlara geçen suçlar arasında West Midlands bölgesindeki hastanede 13 yaşından küçük bir kız çocuğuna ve ayrıca 16 yaşından büyük bir kadına toplu tecavüz edildiği bilgisi yer aldı. Raporda, Cambridgeshire'deki hastanede 16 yaşından küçük kız çocuklarına ve Lancashire'da ise 13 yaşından küçük kız çocuklarına yönelik cinsel istismar olayları yaşandığı belirtildi.Polisten alınan bilgilerde saldırıya uğrayanların cinsiyetine ilişkin net bir sayı verilmezken, ulusal verilere göre tecavüz kurbanlarının yüzde 5’inden daha azının erkek olduğu biliniyor.WRN tarafından yayınlanan raporda, 16 yaşın üzerindeki erkeklere yönelik 13 tecavüz vakası olduğu kaydedilirken, Cambridgeshire hastanesinde 13 yaşın altındaki bir erkek çocuğunun da cinsel istismara uğradığı ifade edildi.WRN kurucusu Heather Binning rapora ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu istatistikler tüyler ürpertici. Bu araştırmaya bazı üyelerin hastane servislerindeki kadın ve çocukların güvenliğiyle ilgili endişelerini dile getirmesi nedeniyle başladık. Ancak ortaya çıkardığımız şeyler bizi dehşete düşürdü” dedi.Hastanelerin hastaların, çalışanların ve ziyaretçilerin tamamen güvende hissetmesi gereken yerler olduğunu ifade eden Binning, “Ancak hastanelerde her hafta tecavüz ve şiddetli saldırılar yaşanıyor. Tüm bu korkutucu olayların yanında suçları işleyenler cezalandırılmıyor” diye konuştu.
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ingiltere, hastane, cinsel saldırı
ingiltere, hastane, cinsel saldırı

İngiltere'deki hastanelerde cinsel saldırı raporu: 6 bin 539 vaka

02:59 19.04.2023
© AAİngiltere'de hastane önündeki araçta patlama: 1 kişi öldü
İngiltere'de hastane önündeki araçta patlama: 1 kişi öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
© AA
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İngiltere’de yayınlanan bir raporda, ülkedeki hastanelerde yaklaşık 3 yıl içerisinde 6 bin 539 cinsel saldırı ve tecavüz olayı yaşandığı belirtildi.
İngiltere’de Kadın Hakları Ağı (WRN) örgütü tarafından hastanelerde meydana gelen cinsel saldırılarla ilgili bir rapor yayınlandı. Skandal raporda, Birleşik Krallık’taki hastanelerde Ocak 2019-Ekim 2022 arasında en az 2 bin 88 tecavüz ve 4 bin 451 cinsel saldırı vakasının polis tarafından kayıt altına alındığı belirtildi.
Söz konusu olaylarla bağlantılı olarak ise yalnızca 265 kişinin yargılandığı ifade edilen raporda, cinsel saldırıya uğrayanlar arasında 13 yaşın altında çocuklar olduğu kaydedildi.
Kayıtlara geçen suçlar arasında West Midlands bölgesindeki hastanede 13 yaşından küçük bir kız çocuğuna ve ayrıca 16 yaşından büyük bir kadına toplu tecavüz edildiği bilgisi yer aldı. Raporda, Cambridgeshire'deki hastanede 16 yaşından küçük kız çocuklarına ve Lancashire'da ise 13 yaşından küçük kız çocuklarına yönelik cinsel istismar olayları yaşandığı belirtildi.
Polisten alınan bilgilerde saldırıya uğrayanların cinsiyetine ilişkin net bir sayı verilmezken, ulusal verilere göre tecavüz kurbanlarının yüzde 5’inden daha azının erkek olduğu biliniyor.
WRN tarafından yayınlanan raporda, 16 yaşın üzerindeki erkeklere yönelik 13 tecavüz vakası olduğu kaydedilirken, Cambridgeshire hastanesinde 13 yaşın altındaki bir erkek çocuğunun da cinsel istismara uğradığı ifade edildi.
WRN kurucusu Heather Binning rapora ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu istatistikler tüyler ürpertici. Bu araştırmaya bazı üyelerin hastane servislerindeki kadın ve çocukların güvenliğiyle ilgili endişelerini dile getirmesi nedeniyle başladık. Ancak ortaya çıkardığımız şeyler bizi dehşete düşürdü” dedi.
Hastanelerin hastaların, çalışanların ve ziyaretçilerin tamamen güvende hissetmesi gereken yerler olduğunu ifade eden Binning, “Ancak hastanelerde her hafta tecavüz ve şiddetli saldırılar yaşanıyor. Tüm bu korkutucu olayların yanında suçları işleyenler cezalandırılmıyor” diye konuştu.
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