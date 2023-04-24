https://sputniknews.com.tr/20230424/iletisim-baskani-altun-erdoganin-ogrenci-velisiyle-gorusmesini-paylasti-samimiyet-1070096740.html

İletişim Başkanı Altun, Erdoğan'ın öğrenci velisiyle görüşmesini paylaştı: 'Samimiyet'

İletişim Başkanı Altun, Erdoğan'ın öğrenci velisiyle görüşmesini paylaştı: 'Samimiyet'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kabul ettiği... 24.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-24T09:30+0300

2023-04-24T09:30+0300

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un sosyal medya hesabından 'samimiyet' ifadesiyle paylaştığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yağmur isimli öğrencinin annesinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.Annesine, Yağmur'un derslerini soran ve "Sayısal zekası var ama depremden dolayı biraz geriledi" cevabını alan Erdoğan, "Tövbe tövbe, gerilemez. Yağmur gümbür gümbür yağıyor" diye konuştu.Not ortalamasını sorduğu Yağmur'dan 98 yanıtını alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha ne olacak annesi?" dedi.Yağmur'un annesinin Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde öğretmenlik yaptığını söylemesi ve sevgilerini iletmesi üzerine Erdoğan, kendisine teşekkür etti.

https://sputniknews.com.tr/20230423/cumhurbaskani-erdogan-tanklarimizin-seri-uretimine-baslayacagiz-1070085509.html

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recep tayyip erdoğan, fahrettin altun, veli, görüşme, görüntülü görüşme, twitter