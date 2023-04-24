https://sputniknews.com.tr/20230424/huda-par-genel-baskani-yapicioglu-muharrem-ince-bir-miktar-oyunu-ak-partiden-aliyor-1070128247.html
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Muharrem İnce bir miktar oyunu AK Parti'den alıyor
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Muharrem İnce bir miktar oyunu AK Parti'den alıyor
Habertürk'te canlı yayında açıklamalarda bulunan HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, "Muharrem İnce bir miktar oyunu küskünler ve AK Parti'den alıyor. Bu da... 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T20:27+0300
2023-04-24T20:27+0300
2023-04-24T20:35+0300
2023 türkiye seçimleri
hüdapar
muharrem ince
zekeriya yapıcıoğlu
anayasa
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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili "Bir miktar oyunu küskünler ve AK Parti'den oy alıyor. Bu da seçimin birinci turun bitmesinin önüne geçecek mi, onu zaman gösterecek" açıklamasında bulundu.Cumhur İttifakı'na parti olarak yüzde 2-3 katkısı olacağını ifade eden Yapıcıoğlu şunları söyledi:Seçimden sonra yeni bir anayasa ihtiyaç olduğunu savunan Yapıcıoğlu "Siyasi Partiler Kanunu'nda 12 Eylül askeri cuntasının bütün partilere dayattığı siyasi çerçeve var. Siyasi partilerin tamamı bu çerçeveye göre CHP'nin siyasi şubeleri olmak zorunda. Gerçekte böyle mi; değil. Metinler zaman içinde eskir. Şu anda bir yemin metni var, bunun değişmesi için Anayasa'nın değişmesi lazım. Seçimden sonra yeni ve sivil anayasa gündeme gelecektir. Mutlaka bu anayasa yapılmalıdır. Bütün partiler yeni bir anayasa istiyor. Mevcut anayasa 1982 Anayasası. Biz 4 vekille parlamentoya girmişken 'Arkadaşlar bizim metnimiz budur' diye bir duruşta değiliz. Bence biz bu milletin özüyüz. Milletin sesi olacağız orada. Bu ses duyulursa Allah'ın izniyle gümbür gümbür gelecek inşallah" dedi.
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hüdapar, muharrem ince, zekeriya yapıcıoğlu, anayasa
hüdapar, muharrem ince, zekeriya yapıcıoğlu, anayasa
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Muharrem İnce bir miktar oyunu AK Parti'den alıyor
20:27 24.04.2023 (güncellendi: 20:35 24.04.2023) Abone ol
Habertürk'te canlı yayında açıklamalarda bulunan HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, "Muharrem İnce bir miktar oyunu küskünler ve AK Parti'den alıyor. Bu da seçimin birinci turun bitmesinin önüne geçecek mi, onu zaman gösterecek" dedi.
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili "Bir miktar oyunu küskünler ve AK Parti'den oy alıyor. Bu da seçimin birinci turun bitmesinin önüne geçecek mi, onu zaman gösterecek" açıklamasında bulundu.
Cumhur İttifakı'na parti olarak yüzde 2-3 katkısı olacağını ifade eden Yapıcıoğlu şunları söyledi:
"Biz 2023 seçimlerinde hedefimiz yüzde 3 hedef koymuştuk. Şu anda AK Parti listelerinden girdiğimiz için tam olarak HÜDA PAR listelerine kaç oy gelecek ölçemiyoruz. İnanıyorum ki ittifaka yüzde 2-3 katkımız olur. Seçimler ilk turda inşallah biter. Şu anda kanaatimce yüzde 50 bandında bir yerde. Biraz üstü, biraz altı. Muharrem İnce bir miktar oyunu küskünler ve AK Parti'den alıyor. Bu da seçimin birinci turda bitmesinin önüne geçecek mi, onu zaman gösterecek. Şu anda Cumhur İttifakı bir ivme yakaladı, inşallah seçime kadar devam edecek ve seçime kadar açılacak."
Seçimden sonra yeni bir anayasa ihtiyaç olduğunu savunan Yapıcıoğlu "Siyasi Partiler Kanunu'nda 12 Eylül askeri cuntasının bütün partilere dayattığı siyasi çerçeve var. Siyasi partilerin tamamı bu çerçeveye göre CHP'nin siyasi şubeleri olmak zorunda. Gerçekte böyle mi; değil. Metinler zaman içinde eskir. Şu anda bir yemin metni var, bunun değişmesi için Anayasa'nın değişmesi lazım. Seçimden sonra yeni ve sivil anayasa gündeme gelecektir. Mutlaka bu anayasa yapılmalıdır. Bütün partiler yeni bir anayasa istiyor. Mevcut anayasa 1982 Anayasası. Biz 4 vekille parlamentoya girmişken 'Arkadaşlar bizim metnimiz budur' diye bir duruşta değiliz. Bence biz bu milletin özüyüz. Milletin sesi olacağız orada. Bu ses duyulursa Allah'ın izniyle gümbür gümbür gelecek inşallah" dedi.