https://sputniknews.com.tr/20230424/huda-par-genel-baskani-yapicioglu-muharrem-ince-bir-miktar-oyunu-ak-partiden-aliyor-1070128247.html

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Muharrem İnce bir miktar oyunu AK Parti'den alıyor

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Muharrem İnce bir miktar oyunu AK Parti'den alıyor

Habertürk'te canlı yayında açıklamalarda bulunan HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, "Muharrem İnce bir miktar oyunu küskünler ve AK Parti'den alıyor. Bu da... 24.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-24T20:27+0300

2023-04-24T20:27+0300

2023-04-24T20:35+0300

2023 türkiye seçimleri

hüdapar

muharrem ince

zekeriya yapıcıoğlu

anayasa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103332/74/1033327458_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e4337bf2dbda6f60c840ca68b06cecbc.jpg

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili "Bir miktar oyunu küskünler ve AK Parti'den oy alıyor. Bu da seçimin birinci turun bitmesinin önüne geçecek mi, onu zaman gösterecek" açıklamasında bulundu.Cumhur İttifakı'na parti olarak yüzde 2-3 katkısı olacağını ifade eden Yapıcıoğlu şunları söyledi:Seçimden sonra yeni bir anayasa ihtiyaç olduğunu savunan Yapıcıoğlu "Siyasi Partiler Kanunu'nda 12 Eylül askeri cuntasının bütün partilere dayattığı siyasi çerçeve var. Siyasi partilerin tamamı bu çerçeveye göre CHP'nin siyasi şubeleri olmak zorunda. Gerçekte böyle mi; değil. Metinler zaman içinde eskir. Şu anda bir yemin metni var, bunun değişmesi için Anayasa'nın değişmesi lazım. Seçimden sonra yeni ve sivil anayasa gündeme gelecektir. Mutlaka bu anayasa yapılmalıdır. Bütün partiler yeni bir anayasa istiyor. Mevcut anayasa 1982 Anayasası. Biz 4 vekille parlamentoya girmişken 'Arkadaşlar bizim metnimiz budur' diye bir duruşta değiliz. Bence biz bu milletin özüyüz. Milletin sesi olacağız orada. Bu ses duyulursa Allah'ın izniyle gümbür gümbür gelecek inşallah" dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hüdapar, muharrem ince, zekeriya yapıcıoğlu, anayasa