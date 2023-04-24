https://sputniknews.com.tr/20230424/fazil-saydan-100-yil-marsi-elestirilerine-yanit-1070110924.html
Fazıl Say'dan '100. Yıl Marşı' eleştirilerine yanıt
Fazıl Say'dan '100. Yıl Marşı' eleştirilerine yanıt
Fazıl Say, sözleri şair Ayten Mutlu'ya ait olan, bestelediği 100. Yıl Marşı'na yönelik olarak eleştirilere İstiklal Marşı örneği ile yanıt verdi. 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T14:08+0300
2023-04-24T14:08+0300
2023-04-24T14:11+0300
yaşam
fazıl say
eleştiri
yanıt
marş
istiklal marşı
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Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, sözleri şair Ayten Mutlu'ya ait olan, bestelediği 100. Yıl Marşı'na yönelik, "Cumhuriyetimizin 100. Yılı için bestelenmiş bir marşta bir kere bile 'Türkiye', 'Cumhuriyet' sözcükleri geçmez mi?" eleştirisinde bulunan Andante Klasik Müzik Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Serhan Bali'ye, "Türk ve Türkiye kelimeleri resmi milli marşımız İstiklal Marşımızın okuduğumuz 2 kıtasında da geçmemektedir" yanıtını verdi.Say, Bali'nin eleştirisi üzerine, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şöyle dedi:Ne olmuştu?: 'Beste de neticede ısmarlama olunca...'Bali, Say'a, “Cumhuriyetimizin 100. Yılı için bestelenmiş bir marşta bir kere bile 'Türkiye', 'Cumhuriyet' sözcükleri geçmez mi? Şiir, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yıldönümünü anlamlandırmaktan o kadar uzak ki. Beste de neticede ısmarlama olunca ortaya yapay bir iş çıkmış. Kusura bakılmasın” demişti.Geçen aylarda da Say ve Bali arasında sosyal medyada bir tartışma çıkmıştı. Bali, Say’ın müzik tarzını ve çalışmasını eleştirmişti. Say da Bali'ye, "Sen müzisyen değilsin. Sadece müzik habercisi olabilirsin" ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230423/bakan-varank-fazil-sayin-100-yil-marsini-yorumladi-bence-olmamis-1070082869.html
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fazıl say, eleştiri, yanıt, marş, istiklal marşı
fazıl say, eleştiri, yanıt, marş, istiklal marşı
Fazıl Say'dan '100. Yıl Marşı' eleştirilerine yanıt
14:08 24.04.2023 (güncellendi: 14:11 24.04.2023) Abone ol
Fazıl Say, sözleri şair Ayten Mutlu'ya ait olan, bestelediği 100. Yıl Marşı'na yönelik olarak eleştirilere İstiklal Marşı örneği ile yanıt verdi.
Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, sözleri şair Ayten Mutlu'ya ait olan, bestelediği 100. Yıl Marşı'na yönelik, "Cumhuriyetimizin 100. Yılı için bestelenmiş bir marşta bir kere bile 'Türkiye', 'Cumhuriyet' sözcükleri geçmez mi?" eleştirisinde bulunan Andante Klasik Müzik Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Serhan Bali'ye, "Türk ve Türkiye kelimeleri resmi milli marşımız İstiklal Marşımızın okuduğumuz 2 kıtasında da geçmemektedir" yanıtını verdi.
Say, Bali'nin eleştirisi üzerine, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şöyle dedi:
"100. Yıl Marşı’na gösterdiğiniz büyük ilgiye içtenlikle teşekkür ediyorum. Tüm eleştirilere açığım. Sonuçta işin aslı; biz besteciler tohumlar atarız, eserlerimiz tohumlardır. Fidan olur, çiçek olur, ağaç olur zamanla. Sürekli tekrarlanan eleştiriye gelince, hatırlatmadır, Türk ve Türkiye kelimeleri resmi milli marşımız İstiklal Marşımızın okuduğumuz 2 kıtasında da geçmemektedir."
Ne olmuştu?: 'Beste de neticede ısmarlama olunca...'
Bali, Say'a, “Cumhuriyetimizin 100. Yılı için bestelenmiş bir marşta bir kere bile 'Türkiye', 'Cumhuriyet' sözcükleri geçmez mi? Şiir, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yıldönümünü anlamlandırmaktan o kadar uzak ki. Beste de neticede ısmarlama olunca ortaya yapay bir iş çıkmış. Kusura bakılmasın” demişti.
Geçen aylarda da Say ve Bali arasında sosyal medyada bir tartışma çıkmıştı. Bali, Say’ın müzik tarzını ve çalışmasını eleştirmişti. Say da Bali'ye, "Sen müzisyen değilsin. Sadece müzik habercisi olabilirsin" ifadelerini kullanmıştı.