https://sputniknews.com.tr/20230423/bakan-varank-fazil-sayin-100-yil-marsini-yorumladi-bence-olmamis-1070082869.html
Bakan Varank Fazıl Say'ın '100. Yıl Marşı'nı yorumladı: ‘Bence olmamış’
Bakan Varank Fazıl Say'ın '100. Yıl Marşı'nı yorumladı: ‘Bence olmamış’
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Fazıl Say'ın Cumhuriyet'in 100. yılı için bestelediği '100. Yıl Marşı'na "Bence olmamış" yorumunu yaptı. 23.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-23T17:17+0300
2023-04-23T17:17+0300
2023-04-23T17:17+0300
politika
türkiye
mustafa varank
fazıl say
beste
yorum
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Besteci ve piyanist Fazıl Say, Cumhuriyet'in 100. yılına armağan ettiği '100. Yıl Marşı'nı bugün yayınladı. Marşı sosyal medya hesabından paylaşan Say, şu ifadeleri kullandı:Say'ın paylaşımını alıntılayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bence olmamış..." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230423/fazil-saydan-cumhuriyete-armagan-100-yil-marsi-1070071962.html
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türkiye, mustafa varank, fazıl say, beste, yorum
Bakan Varank Fazıl Say'ın '100. Yıl Marşı'nı yorumladı: ‘Bence olmamış’
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Fazıl Say'ın Cumhuriyet'in 100. yılı için bestelediği '100. Yıl Marşı'na "Bence olmamış" yorumunu yaptı.
Besteci ve piyanist Fazıl Say, Cumhuriyet'in 100. yılına armağan ettiği '100. Yıl Marşı'nı bugün yayınladı. Marşı sosyal medya hesabından paylaşan Say, şu ifadeleri kullandı:
"Dostlarım, 23 Nisan gibi özel ve anlamlı bir günde 100. Yıl Marşımızı paylaşmak benim için mutluluktur. İyi dinlemeler diliyorum, güzel enerjiler getirsin size bu müzik. Bir gün hep beraber söylemek umuduyla. İçtenlikle, sevgiyle. Fazıl."
Say'ın paylaşımını alıntılayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bence olmamış..." dedi.