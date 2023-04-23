Bakan Varank Fazıl Say'ın '100. Yıl Marşı'nı yorumladı: ‘Bence olmamış’

"Dostlarım, 23 Nisan gibi özel ve anlamlı bir günde 100. Yıl Marşımızı paylaşmak benim için mutluluktur. İyi dinlemeler diliyorum, güzel enerjiler getirsin size bu müzik. Bir gün hep beraber söylemek umuduyla. İçtenlikle, sevgiyle. Fazıl."