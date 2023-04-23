https://sputniknews.com.tr/20230423/fazil-saydan-cumhuriyete-armagan-100-yil-marsi-1070071962.html

Fazıl Say’dan Cumhuriyet’e armağan 100. Yıl Marşı

Fazıl Say’dan Cumhuriyet’e armağan 100. Yıl Marşı

Piyanist Fazıl Say, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı'na armağan ettiği bestesini yayınladı. 23.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-23T10:49+0300

2023-04-23T10:49+0300

2023-04-23T10:49+0300

yaşam

fazıl say

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı

cumhuriyet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/10/1061277633_0:0:716:403_1920x0_80_0_0_9dd93a6936c25b89317fd39bffe57d8c.jpg

Sözleri şair Ayten Mutlu'ya ait olan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle kaydedilen 100. Yıl Marşı, ses ve video olarak tüm dijital platformlara yüklendi.Say, Twitter'dan yaptığı paylaşımda da şu ifadeleri kullandı:"Dostlarım, 23 Nisan gibi özel ve anlamlı bir günde 100. Yıl Marşımızı paylaşmak benim için mutluluktur. İyi dinlemeler diliyorum, güzel enerjiler getirsin size bu müzik. Bir gün hep beraber söylemek umuduyla. İçtenlikle, sevgiyle. Fazıl."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fazıl say, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, cumhuriyet