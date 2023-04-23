https://sputniknews.com.tr/20230423/fazil-saydan-cumhuriyete-armagan-100-yil-marsi-1070071962.html
Fazıl Say’dan Cumhuriyet’e armağan 100. Yıl Marşı
Fazıl Say’dan Cumhuriyet’e armağan 100. Yıl Marşı
Piyanist Fazıl Say, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı'na armağan ettiği bestesini yayınladı. 23.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-23T10:49+0300
2023-04-23T10:49+0300
2023-04-23T10:49+0300
yaşam
fazıl say
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
cumhuriyet
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Sözleri şair Ayten Mutlu'ya ait olan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle kaydedilen 100. Yıl Marşı, ses ve video olarak tüm dijital platformlara yüklendi.Say, Twitter'dan yaptığı paylaşımda da şu ifadeleri kullandı:"Dostlarım, 23 Nisan gibi özel ve anlamlı bir günde 100. Yıl Marşımızı paylaşmak benim için mutluluktur. İyi dinlemeler diliyorum, güzel enerjiler getirsin size bu müzik. Bir gün hep beraber söylemek umuduyla. İçtenlikle, sevgiyle. Fazıl."
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fazıl say, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, cumhuriyet
fazıl say, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, cumhuriyet
Fazıl Say’dan Cumhuriyet’e armağan 100. Yıl Marşı
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Piyanist Fazıl Say, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı'na armağan ettiği bestesini yayınladı.
Sözleri şair Ayten Mutlu'ya ait olan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle kaydedilen 100. Yıl Marşı, ses ve video olarak tüm dijital platformlara yüklendi.
Say, Twitter'dan yaptığı paylaşımda da şu ifadeleri kullandı:
"Dostlarım, 23 Nisan gibi özel ve anlamlı bir günde 100. Yıl Marşımızı paylaşmak benim için mutluluktur. İyi dinlemeler diliyorum, güzel enerjiler getirsin size bu müzik. Bir gün hep beraber söylemek umuduyla. İçtenlikle, sevgiyle. Fazıl."