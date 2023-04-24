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https://sputniknews.com.tr/20230424/deve-cocugu-basindan-kapti--1070106012.html
Deve çocuğu başından kaptı
Deve çocuğu başından kaptı
Denizli’de bulunan hayvanat bahçesinde yasak olmasına rağmen deveye fazla yaklaşan çocuk, az daha canından oluyordu. Boynunu ve başını ısıran deve tarafından... 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T12:24+0300
2023-04-24T12:24+0300
yaşam
deve
denizli
hayvan
çocuk
hayvanat bahçesi
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Denizli’de bulunan bir hayvanat bahçesinde 2 gün önce meydana gelen olayda; ailesi ile birlikte gezmeye giden 10 yaşlarındaki çocuk büyük bir tehlike atlattı. Çeşitli hayvanları ziyaret ettikten sonra devenin yanına giden çocuk, burada hayatının unutulmaz anlarından birini yaşadı. Yasak olmasına rağmen develere fazla yaklaşan çocuk, devenin aniden başından ve boyun kısmından ısırması sonucu ayakları yerden kesilerek havaya kalktı.Bir anlık şok geçiren aile, havaya yükselmeye devam eden çocuğu devenin ağzından almayı başardı. Acılar içinde kalarak ağlamaya başlayan çocuk, şok geçirdiği yerde ailesi tarafından sakinleştirildi. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı. Burada tedavi altına alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.Öte yandan, devenin çocuğu ısırıp havaya kaldırması ve ailenin devenin ağzından çocuğu alması kameralara yansıdı.
https://sputniknews.com.tr/20230419/uygulama-sirasinda-sehirlerarasi-otobuse-binen-sokak-kopegini-trafik-polisi-aractan-indirdi-1069913812.html
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deve, denizli, hayvan, çocuk, hayvanat bahçesi
deve, denizli, hayvan, çocuk, hayvanat bahçesi

Deve çocuğu başından kaptı

12:24 24.04.2023
© İHA / EREN ELYESA POLATDeve çocuğu başından kaptı ve havaya kaldırdı
Deve çocuğu başından kaptı ve havaya kaldırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2023
© İHA / EREN ELYESA POLAT
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Denizli’de bulunan hayvanat bahçesinde yasak olmasına rağmen deveye fazla yaklaşan çocuk, az daha canından oluyordu. Boynunu ve başını ısıran deve tarafından havaya kaldırılan çocuk, babasının dikkati sayesinde hayvanın ağzından kurtarıldı.
Denizli’de bulunan bir hayvanat bahçesinde 2 gün önce meydana gelen olayda; ailesi ile birlikte gezmeye giden 10 yaşlarındaki çocuk büyük bir tehlike atlattı. Çeşitli hayvanları ziyaret ettikten sonra devenin yanına giden çocuk, burada hayatının unutulmaz anlarından birini yaşadı. Yasak olmasına rağmen develere fazla yaklaşan çocuk, devenin aniden başından ve boyun kısmından ısırması sonucu ayakları yerden kesilerek havaya kalktı.

Bir anlık şok geçiren aile, havaya yükselmeye devam eden çocuğu devenin ağzından almayı başardı. Acılar içinde kalarak ağlamaya başlayan çocuk, şok geçirdiği yerde ailesi tarafından sakinleştirildi. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı. Burada tedavi altına alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, devenin çocuğu ısırıp havaya kaldırması ve ailenin devenin ağzından çocuğu alması kameralara yansıdı.
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