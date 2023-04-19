Uygulama sırasında şehirlerarası otobüse binen sokak köpeğini, trafik polisi araçtan indirdi

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri Ramazan Bayramı öncesi şehirlerarası otobüs terminalinde tatil için memleketlerine giden vatandaşlar ve otobüsler için uygulama yaptı. Bu sırada otogar esnafı tarafından beslenen bir sokak köpeği uygulama yapılan otobüslerden birisine binerek, yolcu koltuğuna oturdu. Dakikalarca otobüs içinde bekleyen köpek, kendisini otobüsten indirmek isteyen personel ve yolculara da direndi.



Kendisini tutmak isteyenlere hırlayarak karşılık veren köpek, son olarak en arkada cam kenarındaki koltuğa oturdu. Köpeği otobüsten indirmek kolay olmayınca trafik ekipleri devreye girdi. Polisin “Hadi in aşağı” uyarısı sonrası sokak köpeği oturduğu koltuktan kalkarak aşağıya indi. Köpeğin inmesinin ardından otobüs yoluna devam etti.