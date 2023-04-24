Depremde ortaya çıktı: DASK'ta düşük prim ödemek için konutlar, 39 metrekare gösterilmiş

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SEÇİM ÖZEL
ABD seçimini etkileyen şarkılar
10:00
23 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’nın İngiltere Büyükelçisi’nden itiraf: Rusya önemli başarılar elde etti
10:31
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
ÖZEL HABER
Yandex açıkladı: ChatGPT’ye rakip geliyor
14:05
2 dk
ÖZEL HABER
ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Wormuth: Tahminimiz doğru çıkmadı
14:29
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
ÖZEL HABER
Rus bilim insanları geliştirdi: Uyku tulumuna dönüşüp hipotermiden koruyan mont
18:30
2 dk
ÖZEL HABER
Gazprom açıkladı: Avrupa’nın depolarına gaz pompalama hızı yavaşladı
18:46
3 dk
SEÇİM ÖZEL
ABD seçimini etkileyen şarkılar
19:01
23 dk
ÖZEL HABER
Rus askeri uzman Korotçenko: Türkiye hava sahasına mutlak egemen olabilir
19:31
3 dk
ÖZEL HABER
Tahıl koridorunda Ukrayna’dan ‘rüşvet’ krizi
20:31
4 dk
KONUŞAN ŞARKILAR
Sevdiğiniz şarkıların bilinmeyen hikayeleri
22:00
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
12 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
15 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230424/depremde-ortaya-cikti-daskta-dusuk-prim-odemek-icin-konutlar-39-metrekare-gosterilmis-1070097368.html
Depremde ortaya çıktı: DASK'ta düşük prim ödemek için konutlar, 39 metrekare gösterilmiş
Depremde ortaya çıktı: DASK'ta düşük prim ödemek için konutlar, 39 metrekare gösterilmiş
Kahramanmaraş merkezli depremlerde milyonlarca kişinin sigortaya daha az prim ödemek için konutunun bedelini düşük gösterdiği ortaya çıktı. 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T09:45+0300
2023-04-24T09:45+0300
ekonomi
dask
doğal afet sigortaları kurumu (dask)
deprem
konut
sigorta
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1f/1069005557_0:255:2733:1792_1920x0_80_0_0_bfae1f3bacab23d6f399bd5865bdd12c.jpg
Hürriyet yazarı Noyan Doğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde milyonlarca vatandaşın sigortaya az prim ödemek için konutunun bedelini düşük gösterdiğini belirterek, "Şimdilerde bu durumda olan konut sahipleri, DASK’tan az hasar aldıkları gerekçesiyle şikâyet üzerine şikâyet ediyor" dedi.Doğan, yazısında, şunları kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230410/dask-odemeleri-17-milyar-tlyi-asti-1069451157.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1f/1069005557_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_74bbd58d6c419db650f276b38e13ed2f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dask, doğal afet sigortaları kurumu (dask), deprem, konut, sigorta
dask, doğal afet sigortaları kurumu (dask), deprem, konut, sigorta

Depremde ortaya çıktı: DASK'ta düşük prim ödemek için konutlar, 39 metrekare gösterilmiş

09:45 24.04.2023
© İHA / MÜKREMİN KAYAEnkaz
Enkaz - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2023
© İHA / MÜKREMİN KAYA
Abone olTelegram
Kahramanmaraş merkezli depremlerde milyonlarca kişinin sigortaya daha az prim ödemek için konutunun bedelini düşük gösterdiği ortaya çıktı.
Hürriyet yazarı Noyan Doğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde milyonlarca vatandaşın sigortaya az prim ödemek için konutunun bedelini düşük gösterdiğini belirterek, "Şimdilerde bu durumda olan konut sahipleri, DASK’tan az hasar aldıkları gerekçesiyle şikâyet üzerine şikâyet ediyor" dedi.
Doğan, yazısında, şunları kaydetti.
"Bölgedeki zorunlu deprem sigortalı konutların neredeyse üçte biri, elektrik ve su abonelik işlemleri için düşük metrekare gösterilmiş. Yine ortaya çıktı ki, en düşük prim olan 90 lira ödemek için konutların üçte biri 39 metrekare olarak gösterilmiş. Özetle, şöyle olmuş. Vatandaş, elektrik idaresine gitmiş, bakmış ki DASK olmadan işlemini yapamıyor, en yakındaki sigorta yapan kimse ona müracaat edip, ‘bana ucuzundan DASK yap’ demiş, 90 lira ödemiş, 39 metrekarelik poliçesini almış, elektrik işini halletmiş. Ama bu arada da evinin üçte biri sigortalatmış. İşte, şimdi o konutlar yıkıldı ve DASK, 39 metrekare üzerinden hasar ödemek durumunda kaldı. DASK’tan detayları öğrendim. Deprem bölgesindeki 120 metrekarelik konut, doğru beyan edilseydi; DASK, 362 bin lira teminat verecek ve karşılığında 285 lira prim alacaktı. Ancak elektrik, su aboneliği için konut 39 metrekare gösterildiğinden, DASK’a 90 lira ödenip, karşılığında da 117 bin lira teminat alınmış. Eğer depremzede gerçek beyanda bulunsaydı yıkılan konutu için DASK’dan 362 bin lira alacaktı, şimdi ise 117 bin lira aldı. İşte fark burada. Maalesef vatandaş, DASK’a 195 lira fazla prim ödememek için 245 bin lira teminattan oldu."
Enkaz - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
DASK ödemeleri 17 milyar TL'yi aştı
10 Nisan, 10:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала