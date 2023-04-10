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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230410/dask-odemeleri-17-milyar-tlyi-asti-1069451157.html
DASK ödemeleri 17 milyar TL'yi aştı
DASK ödemeleri 17 milyar TL'yi aştı
Doğal Afet Sigortalar Kurumu ödemeleri 17 milyar TL’yi aştı. DASK'a yapılan ihbar ise 450 binin üzerine çıktı. 10.04.2023, Sputnik Türkiye
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2023-04-10T10:47+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
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doğal afet sigortaları kurumu (dask)
sigorta
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Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) deprem bölgesindeki sigortalılara ödediği tazminat tutarı 17 milyar lirayı aştı.DASK'tan yapılan açıklama şöyle;
https://sputniknews.com.tr/20230403/daskin-deprem-bolgesindeki-sigortalilara-odedigi-tazminat-tutari-10-milyar-lirayi-asti-1069087546.html
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dask, doğal afet sigortaları kurumu (dask), sigorta, deprem, bina
dask, doğal afet sigortaları kurumu (dask), sigorta, deprem, bina

DASK ödemeleri 17 milyar TL'yi aştı

10:47 10.04.2023
© İHA / MÜKREMİN KAYAEnkaz
Enkaz - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
© İHA / MÜKREMİN KAYA
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Doğal Afet Sigortalar Kurumu ödemeleri 17 milyar TL’yi aştı. DASK'a yapılan ihbar ise 450 binin üzerine çıktı.
Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) deprem bölgesindeki sigortalılara ödediği tazminat tutarı 17 milyar lirayı aştı.
DASK'tan yapılan açıklama şöyle;
"Sigortalılarımıza ödediğimiz tazminat tutarımız 17 milyar TL’yi aştı. Sigortalılarımıza destek olmak için tüm gücümüzle çalışmaya ve ödemelerini hızla gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bugün itibarıyla tarafımıza ulaşan hasar ihbar sayısı 450.932 ve ödenen tazminat tutarı ise 17.121.548.456 TL'ye ulaştı."
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
DASK'ın deprem bölgesindeki sigortalılara ödediği tazminat tutarı 10 milyar lirayı aştı
3 Nisan, 10:00
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