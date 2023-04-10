https://sputniknews.com.tr/20230410/dask-odemeleri-17-milyar-tlyi-asti-1069451157.html
DASK ödemeleri 17 milyar TL'yi aştı
DASK ödemeleri 17 milyar TL'yi aştı
Doğal Afet Sigortalar Kurumu ödemeleri 17 milyar TL’yi aştı. DASK'a yapılan ihbar ise 450 binin üzerine çıktı. 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T10:47+0300
2023-04-10T10:47+0300
2023-04-10T10:47+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
dask
doğal afet sigortaları kurumu (dask)
sigorta
deprem
bina
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Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) deprem bölgesindeki sigortalılara ödediği tazminat tutarı 17 milyar lirayı aştı.DASK'tan yapılan açıklama şöyle;
https://sputniknews.com.tr/20230403/daskin-deprem-bolgesindeki-sigortalilara-odedigi-tazminat-tutari-10-milyar-lirayi-asti-1069087546.html
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dask, doğal afet sigortaları kurumu (dask), sigorta, deprem, bina
dask, doğal afet sigortaları kurumu (dask), sigorta, deprem, bina
DASK ödemeleri 17 milyar TL'yi aştı
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Doğal Afet Sigortalar Kurumu ödemeleri 17 milyar TL’yi aştı. DASK'a yapılan ihbar ise 450 binin üzerine çıktı.
Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) deprem bölgesindeki sigortalılara ödediği tazminat tutarı 17 milyar lirayı aştı.
DASK'tan yapılan açıklama şöyle;
"Sigortalılarımıza ödediğimiz tazminat tutarımız 17 milyar TL’yi aştı. Sigortalılarımıza destek olmak için tüm gücümüzle çalışmaya ve ödemelerini hızla gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bugün itibarıyla tarafımıza ulaşan hasar ihbar sayısı 450.932 ve ödenen tazminat tutarı ise 17.121.548.456 TL'ye ulaştı."