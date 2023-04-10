DASK ödemeleri 17 milyar TL'yi aştı

"Sigortalılarımıza ödediğimiz tazminat tutarımız 17 milyar TL’yi aştı. Sigortalılarımıza destek olmak için tüm gücümüzle çalışmaya ve ödemelerini hızla gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bugün itibarıyla tarafımıza ulaşan hasar ihbar sayısı 450.932 ve ödenen tazminat tutarı ise 17.121.548.456 TL'ye ulaştı."