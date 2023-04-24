https://sputniknews.com.tr/20230424/daskin-hasar-odemesi-21-milyar-tlyi-asti-1070098292.html
DASK'ın hasar ödemesi 21 milyar TL'yi aştı
DASK'ın hasar ödemesi 21 milyar TL'yi aştı
Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bugüne kadar 21 milyar 111 milyon 86 bin 703 TL hasar ödemesi gerçekleştirdi. 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T10:09+0300
2023-04-24T10:09+0300
2023-04-24T10:09+0300
türkiye
deprem
sigorta
dask
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DASK'tan yapılan açıklamada, kurumun, sigortalıların yaralarını sarma süreçlerine destek olmak için tüm gücüyle çalışmaya ve ödemelerini hızla gerçekleştirmeye devam ettiği bildirildi.Açıklamada, bugün itibarıyla ulaşan hasar ihbar sayısının 483 bin 516 olduğu, ödenen tazminat tutarının da 21 milyar 111 milyon 86 bin 703 TL'ye ulaştığı kaydedildi.Toplamda hasar dosyaları içinde 36 bin 356 adet işleme alınacak dosya kaldığı bildirilen açıklamada, eksik evraklı hasar dosyalarında, vatandaşların eksik evrakları tamamlamasının ardından bu dosyaların da işleme alınarak tazminat ödemelerinin gerçekleştirileceği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230424/depremde-ortaya-cikti-daskta-dusuk-prim-odemek-icin-konutlar-39-metrekare-gosterilmis-1070097368.html
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deprem, sigorta, dask
DASK'ın hasar ödemesi 21 milyar TL'yi aştı
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Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bugüne kadar 21 milyar 111 milyon 86 bin 703 TL hasar ödemesi gerçekleştirdi.
DASK'tan yapılan açıklamada, kurumun, sigortalıların yaralarını sarma süreçlerine destek olmak için tüm gücüyle çalışmaya ve ödemelerini hızla gerçekleştirmeye devam ettiği bildirildi.
Açıklamada, bugün itibarıyla ulaşan hasar ihbar sayısının 483 bin 516 olduğu, ödenen tazminat tutarının da 21 milyar 111 milyon 86 bin 703 TL'ye ulaştığı kaydedildi.
Toplamda hasar dosyaları içinde 36 bin 356 adet işleme alınacak dosya kaldığı bildirilen açıklamada, eksik evraklı hasar dosyalarında, vatandaşların eksik evrakları tamamlamasının ardından bu dosyaların da işleme alınarak tazminat ödemelerinin gerçekleştirileceği belirtildi.