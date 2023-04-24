https://sputniknews.com.tr/20230424/cumhurbaskani-recep-tayyip-erdogan-manisada-duzenlenen-mitingde-aciklamalarda-bulunuyor-1070126184.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir delikanlı 'Namazın kazası var bu seçimin kazası yok' yazmış, bu doğru

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir delikanlı 'Namazın kazası var bu seçimin kazası yok' yazmış, bu doğru

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Milletvekili Genel Seçimlerin'ne ilişkin olarak "Bir delikanlı 'Namazın kazası var bu seçimin kazası yok' yazmış... 24.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-24T18:45+0300

2023-04-24T18:45+0300

2023-04-24T18:51+0300

2023 türkiye seçimleri

recep tayyip erdoğan

manisa

seçim

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"21 yıldır ülkemize hizmet ettik, eser kazandırdık nice mücadelelerden alnımızın akıyla çıktık. Ülkemizin demokrasinini güçlendirirken Manisa'yı da 96 milyar liralık yatırımla geliştirdik, büyüttük. Şehrimize eğitimde 5 bin 112 adet derslik kazandırdık. 8 bin 668 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. Farklı branşlarda toplam 122 spor tesisi inşa ettik. Sağlıkta 2 bin 415 yataklı 28 hastaneden oluşan 73 adet sağlık tesisini tamamlayıp hizmete sunduk. Çevre ve Şehircilikte TOKİ vasıtasıyla 8 bin 104 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik 2 bin 883 konutun yapımına devam ediyoruz. Manisa'da toplam 4 bin 100 yeni konut inşa edecek 18 bin konutluk altyapısı hazır arsa vereceğiz.Bir delikanlı 'Namazın kazası var bu seçimin kazası yok' yazmış, bu doğru.Millet Bahçesi projelerimizden 4'ünü tamamladık kalanlarıyla ilgili çalışmalara devam ediyoruz. Ulaştırmada 81 km'den devraldığımız bölünmüş yol mesafesini toplamda 627 km'ye çıkardık. Aksihar çevreyolunun kalan kesimlerini bu yıl tamamlıyoruz. Ankara, Manisa, İzmir Yüksek Hızlı Tren hattının yapımı devam ediyor. Manisa'ya 46 sulama tesisi 76 dere ıslahı ve 2 hidroelektrik santrali yaptık. 238 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Manisalı çiftçilerimize 4,5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Üzüme verdiğimiz destekleri devam ettiriyoruz. Toprak mahsülleri ofisimiz üzüm alımını sürdürecek. Sanayi ve teknolojide 3 yeni organize sanayi bölgesi, 1 teknopark, 5 tasarım merkezi kurduk. Enerjide 217 bin abonesi olan şehrimize 13 ilçesiyle birlikte doğal gaz arzı sağladık. Önümüzdeki dönemde Demirci, Köprübaşı, Sarıgöl ve Selendi'ye doğal gaz arzını sağlamayı hedefliyoruz. Ne kadar özetlersek özetleyelim şehrimize yaptığımız hizmetler anlatmakla bitmiyor. 14 Mayıs'tan sonra Türkiye Yüzyılı'nı da Manisa ile birlikte inşa edeceğiz. Buradan öyle bir ses verin ki Ege'nin dört bir yanından duyulsun. Manisa, 14 Mayıs'ta çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? Manisa 14 Mayıs'ta 21 yıllık kazanımlarımızı daha da ileriye taşıyor muyuz? Manisa 14 Mayıs'ta Türkiye yüzyılı'nın inşası için bismillah diyor muyuz? Manisa 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? Manisa kararını vermiş. Bunun için seçim gününe kadar durup dinlenmeden çalışmaya devam. Türkiye Yüzyılı'nda yapacaklarımızı anlatacağız."

manisa

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recep tayyip erdoğan, manisa, seçim