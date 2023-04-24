Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir delikanlı 'Namazın kazası var bu seçimin kazası yok' yazmış, bu doğru

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SEÇİM ÖZEL
ABD seçimini etkileyen şarkılar
10:00
23 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’nın İngiltere Büyükelçisi’nden itiraf: Rusya önemli başarılar elde etti
10:31
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
ÖZEL HABER
Yandex açıkladı: ChatGPT’ye rakip geliyor
14:05
2 dk
ÖZEL HABER
ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Wormuth: Tahminimiz doğru çıkmadı
14:29
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
ÖZEL HABER
Rus bilim insanları geliştirdi: Uyku tulumuna dönüşüp hipotermiden koruyan mont
18:30
2 dk
ÖZEL HABER
Gazprom açıkladı: Avrupa’nın depolarına gaz pompalama hızı yavaşladı
18:46
3 dk
SEÇİM ÖZEL
ABD seçimini etkileyen şarkılar
19:01
23 dk
ÖZEL HABER
Rus askeri uzman Korotçenko: Türkiye hava sahasına mutlak egemen olabilir
19:31
3 dk
ÖZEL HABER
Tahıl koridorunda Ukrayna’dan ‘rüşvet’ krizi
20:31
4 dk
KONUŞAN ŞARKILAR
Sevdiğiniz şarkıların bilinmeyen hikayeleri
22:00
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Türkiye TOGG mu soğan mı tartışmasına yanıt arıyor.
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Sessiz evlilikler toplumsal soruna mı evriliyor?
14:05
54 dk
ANLAT BANA
Deprem bölgesinde yaklaşan seçimlere bakış nasıl? Depremzedeler ne bekliyor?
15:00
60 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Çin-ABD gerilimi
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
İktidarın söylemi ve bir çocuğun yanıtı: Nasıl yani?
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Seçime doğru son düzlük
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230424/cumhurbaskani-recep-tayyip-erdogan-manisada-duzenlenen-mitingde-aciklamalarda-bulunuyor-1070126184.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir delikanlı 'Namazın kazası var bu seçimin kazası yok' yazmış, bu doğru
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir delikanlı 'Namazın kazası var bu seçimin kazası yok' yazmış, bu doğru
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Milletvekili Genel Seçimlerin'ne ilişkin olarak "Bir delikanlı 'Namazın kazası var bu seçimin kazası yok' yazmış... 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T18:45+0300
2023-04-24T18:51+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
manisa
seçim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/18/1070116778_0:114:2338:1429_1920x0_80_0_0_1b67a011817601cd16fa2a6f274f59f3.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"21 yıldır ülkemize hizmet ettik, eser kazandırdık nice mücadelelerden alnımızın akıyla çıktık. Ülkemizin demokrasinini güçlendirirken Manisa'yı da 96 milyar liralık yatırımla geliştirdik, büyüttük. Şehrimize eğitimde 5 bin 112 adet derslik kazandırdık. 8 bin 668 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. Farklı branşlarda toplam 122 spor tesisi inşa ettik. Sağlıkta 2 bin 415 yataklı 28 hastaneden oluşan 73 adet sağlık tesisini tamamlayıp hizmete sunduk. Çevre ve Şehircilikte TOKİ vasıtasıyla 8 bin 104 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik 2 bin 883 konutun yapımına devam ediyoruz. Manisa'da toplam 4 bin 100 yeni konut inşa edecek 18 bin konutluk altyapısı hazır arsa vereceğiz.Bir delikanlı 'Namazın kazası var bu seçimin kazası yok' yazmış, bu doğru.Millet Bahçesi projelerimizden 4'ünü tamamladık kalanlarıyla ilgili çalışmalara devam ediyoruz. Ulaştırmada 81 km'den devraldığımız bölünmüş yol mesafesini toplamda 627 km'ye çıkardık. Aksihar çevreyolunun kalan kesimlerini bu yıl tamamlıyoruz. Ankara, Manisa, İzmir Yüksek Hızlı Tren hattının yapımı devam ediyor. Manisa'ya 46 sulama tesisi 76 dere ıslahı ve 2 hidroelektrik santrali yaptık. 238 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Manisalı çiftçilerimize 4,5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Üzüme verdiğimiz destekleri devam ettiriyoruz. Toprak mahsülleri ofisimiz üzüm alımını sürdürecek. Sanayi ve teknolojide 3 yeni organize sanayi bölgesi, 1 teknopark, 5 tasarım merkezi kurduk. Enerjide 217 bin abonesi olan şehrimize 13 ilçesiyle birlikte doğal gaz arzı sağladık. Önümüzdeki dönemde Demirci, Köprübaşı, Sarıgöl ve Selendi'ye doğal gaz arzını sağlamayı hedefliyoruz. Ne kadar özetlersek özetleyelim şehrimize yaptığımız hizmetler anlatmakla bitmiyor. 14 Mayıs'tan sonra Türkiye Yüzyılı'nı da Manisa ile birlikte inşa edeceğiz. Buradan öyle bir ses verin ki Ege'nin dört bir yanından duyulsun. Manisa, 14 Mayıs'ta çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? Manisa 14 Mayıs'ta 21 yıllık kazanımlarımızı daha da ileriye taşıyor muyuz? Manisa 14 Mayıs'ta Türkiye yüzyılı'nın inşası için bismillah diyor muyuz? Manisa 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? Manisa kararını vermiş. Bunun için seçim gününe kadar durup dinlenmeden çalışmaya devam. Türkiye Yüzyılı'nda yapacaklarımızı anlatacağız."
manisa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/18/1070116778_102:0:2315:1660_1920x0_80_0_0_83ecca71d894a2cceabb9c6805af60ae.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, manisa, seçim
recep tayyip erdoğan, manisa, seçim

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir delikanlı 'Namazın kazası var bu seçimin kazası yok' yazmış, bu doğru

18:45 24.04.2023 (güncellendi: 18:51 24.04.2023)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2023
© AA
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Milletvekili Genel Seçimlerin'ne ilişkin olarak "Bir delikanlı 'Namazın kazası var bu seçimin kazası yok' yazmış, bu doğru" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"21 yıldır ülkemize hizmet ettik, eser kazandırdık nice mücadelelerden alnımızın akıyla çıktık. Ülkemizin demokrasinini güçlendirirken Manisa'yı da 96 milyar liralık yatırımla geliştirdik, büyüttük. Şehrimize eğitimde 5 bin 112 adet derslik kazandırdık. 8 bin 668 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. Farklı branşlarda toplam 122 spor tesisi inşa ettik. Sağlıkta 2 bin 415 yataklı 28 hastaneden oluşan 73 adet sağlık tesisini tamamlayıp hizmete sunduk. Çevre ve Şehircilikte TOKİ vasıtasıyla 8 bin 104 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik 2 bin 883 konutun yapımına devam ediyoruz. Manisa'da toplam 4 bin 100 yeni konut inşa edecek 18 bin konutluk altyapısı hazır arsa vereceğiz.
Bir delikanlı 'Namazın kazası var bu seçimin kazası yok' yazmış, bu doğru.
Millet Bahçesi projelerimizden 4'ünü tamamladık kalanlarıyla ilgili çalışmalara devam ediyoruz. Ulaştırmada 81 km'den devraldığımız bölünmüş yol mesafesini toplamda 627 km'ye çıkardık. Aksihar çevreyolunun kalan kesimlerini bu yıl tamamlıyoruz. Ankara, Manisa, İzmir Yüksek Hızlı Tren hattının yapımı devam ediyor. Manisa'ya 46 sulama tesisi 76 dere ıslahı ve 2 hidroelektrik santrali yaptık. 238 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Manisalı çiftçilerimize 4,5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Üzüme verdiğimiz destekleri devam ettiriyoruz. Toprak mahsülleri ofisimiz üzüm alımını sürdürecek. Sanayi ve teknolojide 3 yeni organize sanayi bölgesi, 1 teknopark, 5 tasarım merkezi kurduk. Enerjide 217 bin abonesi olan şehrimize 13 ilçesiyle birlikte doğal gaz arzı sağladık. Önümüzdeki dönemde Demirci, Köprübaşı, Sarıgöl ve Selendi'ye doğal gaz arzını sağlamayı hedefliyoruz. Ne kadar özetlersek özetleyelim şehrimize yaptığımız hizmetler anlatmakla bitmiyor. 14 Mayıs'tan sonra Türkiye Yüzyılı'nı da Manisa ile birlikte inşa edeceğiz. Buradan öyle bir ses verin ki Ege'nin dört bir yanından duyulsun. Manisa, 14 Mayıs'ta çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? Manisa 14 Mayıs'ta 21 yıllık kazanımlarımızı daha da ileriye taşıyor muyuz? Manisa 14 Mayıs'ta Türkiye yüzyılı'nın inşası için bismillah diyor muyuz? Manisa 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? Manisa kararını vermiş. Bunun için seçim gününe kadar durup dinlenmeden çalışmaya devam. Türkiye Yüzyılı'nda yapacaklarımızı anlatacağız."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала