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Çin devlet televizyonu: ABD'nin Rusya için hazırladığı 'finansal bomba' kendi elinde patladı
Çin devlet televizyonu: ABD'nin Rusya için hazırladığı 'finansal bomba' kendi elinde patladı
Çin devlet televizyonu CCTV, ABD'nin yaptırımlar yoluyla Rusya'ya hazırladığı 'finansal bombanın' dünyanın sert tepkisiyle karşılaştığını ve bundan dolayı ABD... 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T16:10+0300
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Küresel piyasada rekabetin artmasının nesnel sonucu olarak ABD'nin ticaretteki statüsünün azaldığını ve oluşan baskı nedeniyle ABD'nin ticari korumacılığa yönelerek anti-küreselcilik dalgısını teşvik ettiğini belirten CCTV, oluşan mevcut durumda doların önemini yitirdiğini ve Washington'ın korumacılık önlemleriyle diğer ülkeleri dolar kullanımını azaltmaya ittiğini kaydetti.ABD'nin 2017 yılında küresel dolar rezervlerinin azalmasından hiçbir ders çıkarmadığını ve piyasaki hakim konumuna güvenerek finansal sistemi bir silaha çevirme çizgisine devam ettiğini anımsatan CCTV'de şu ifadeler kullanıldı: ABD'den çekinen diğer ülkelerin dolar cinsinden varlıkların Washington'ın kendilerine karşı her an kullanabileceği bir bomba olduğunu ve ABD'nin her an intikam almak isteyebileceğini anladığına dikkat çeken CCTV, "Sonuç olarak, ülkeler özerkliklerini güçlendirecek ve kendi ekonomik güvenliklerini sağlamak için varlıklarını aktif olarak çeşitlendirmeye çalışacak. Doları destekleyen 'son kağıt tabakası' yırtıldı ve 'dedolarizasyon' gezegeni ele geçirdi" değerlendirmesinde bulundu.CCTV, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının dünyada 'dedolarizasyon' sürecini güçlendirdiğinin ve 'finansal bombanın' Washington'ın elinde patladığının altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20230417/brezilyadan-cine-uzanan-yeni-dunyanin-hedefi-olan-dedolarizasyon-mumkun-mu-1069796527.html
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abd, rusya, çin, çin halk cumhuriyeti, dedolarizasyon, yaptırım, finans, washington
abd, rusya, çin, çin halk cumhuriyeti, dedolarizasyon, yaptırım, finans, washington

Çin devlet televizyonu: ABD'nin Rusya için hazırladığı 'finansal bomba' kendi elinde patladı

16:10 24.04.2023 (güncellendi: 16:15 24.04.2023)
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Çin devlet televizyonu CCTV, ABD'nin yaptırımlar yoluyla Rusya'ya hazırladığı 'finansal bombanın' dünyanın sert tepkisiyle karşılaştığını ve bundan dolayı ABD dolarının tehditle karşı karşıya kaldığını vurguladı.
Küresel piyasada rekabetin artmasının nesnel sonucu olarak ABD'nin ticaretteki statüsünün azaldığını ve oluşan baskı nedeniyle ABD'nin ticari korumacılığa yönelerek anti-küreselcilik dalgısını teşvik ettiğini belirten CCTV, oluşan mevcut durumda doların önemini yitirdiğini ve Washington'ın korumacılık önlemleriyle diğer ülkeleri dolar kullanımını azaltmaya ittiğini kaydetti.
ABD'nin 2017 yılında küresel dolar rezervlerinin azalmasından hiçbir ders çıkarmadığını ve piyasaki hakim konumuna güvenerek finansal sistemi bir silaha çevirme çizgisine devam ettiğini anımsatan CCTV'de şu ifadeler kullanıldı:
"Şubat 2022'de ABD, bazı Rus bankalarının SWIFT sistemini kullanmasını yasaklayacağını duyurdu. Fakat 'finansal bombanın' bu darbesi bile Rusya'yı çökertmedi, zira onlar uzun süredir dolardan kurtulmaya hazırlanıyordu."
ABD'den çekinen diğer ülkelerin dolar cinsinden varlıkların Washington'ın kendilerine karşı her an kullanabileceği bir bomba olduğunu ve ABD'nin her an intikam almak isteyebileceğini anladığına dikkat çeken CCTV, "Sonuç olarak, ülkeler özerkliklerini güçlendirecek ve kendi ekonomik güvenliklerini sağlamak için varlıklarını aktif olarak çeşitlendirmeye çalışacak. Doları destekleyen 'son kağıt tabakası' yırtıldı ve 'dedolarizasyon' gezegeni ele geçirdi" değerlendirmesinde bulundu.
CCTV, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının dünyada 'dedolarizasyon' sürecini güçlendirdiğinin ve 'finansal bombanın' Washington'ın elinde patladığının altını çizdi.
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