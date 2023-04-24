https://sputniknews.com.tr/20230424/catismalarin-yasandigi-sudanda-4-bin-ingiltere-vatandasi-mahsur-kaldi-1070132208.html

Çatışmaların yaşandığı Sudan'da 4 bin İngiltere vatandaşı mahsur kaldı

Çatışmaların yaşandığı Sudan'da 4 bin İngiltere vatandaşı mahsur kaldı

İngiliz Daily Mail gazetesi, 4 bin kadar İngiltere vatandaşının silahlı çatışmaların devam ettiği Sudan'dan mahsur kaldığını ve pek çoğunun hükümeti... 24.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-24T22:42+0300

2023-04-24T22:42+0300

2023-04-24T22:42+0300

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sudan

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tahliye

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Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar bayram sürecinde ilan edilen geçici ateşkesle durdu. Bununla beraber pek çok, vatandaşlarını ve diplomatlarını Sudan'dan tahliye etmek için operasyonlar başlattı.İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, pazar günü yaptığı açıklamada Londra'nın diplomatlarını ve ailelerini 'karmaşık ve hızlı' bir operasyonla tahliye ettiğini söyledi.Ancak 4 bin kadar İngiltere vatandaşının Sudan'da mahsur kaldığı ve hükümetten 'evde kalmaları' yönündeki tavsiyeler dışında hiçbir yardım alamadıkları bildirildi.Daily Mail gazetesinde yer alan haberde, Londra'dan umudunu kesen bazı insanların ülkeden kendi başlarına çıkmanın yollarını aradıkları kaydedildi.Habere göre Fransa, Almanya ve Hollanda gibi diğer ülkelerin hükümetleri vatandaşlarını tahliye etmeyi başarırken İngiliz makamları çabalarını sadece diplomatları ve ailelerini kurtarmaya odakladı.The Times gazetesi ise, pazartesi günü İngiltere'nin Sudan'dan tahliye faaliyeti için RFA Cardigan Bay ve HMS Lancaster adlı iki askeri gemiyi göndermeye hazırlandığını bildirdi.Gazete, gemilerin deniz tatbikatlarına katıldıkları Orta Doğu'dan Sudan'a ulaşmalarının 2 ila 3 gün sürebileceği bilgisini paylaştı.

https://sputniknews.com.tr/20230424/misir-cumhurbaskani-sisiden-sudanda-feci-sonuclardan-kacinmak-icin-pozitif-olunmasi-cagrisi--1070093439.html

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