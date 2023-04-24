https://sputniknews.com.tr/20230424/burkina-fasoda-askeri-uniformali-saldirganlar-60-kisiyi-oldurdu-1070122967.html

Burkina Faso’da askeri üniformalı saldırganlar 60 kişiyi öldürdü

Burkina Faso’da askeri üniformalı saldırganlar 60 kişiyi öldürdü

Burkina Faso’da askeri üniformalı saldırganların 60 kişiyi öldürdüğü belirtildi. 24.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-24T17:15+0300

2023-04-24T17:15+0300

2023-04-24T17:15+0300

dünya

el kaide

işid

burkina faso

asker

saldırı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/18/1053048819_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_7d2f58f54aaeb3880e5ea0eccad769cc.jpg

Burkina Faso’nun kuzeyindeki Ouahigouya kasabasına bağlı Karma köyünde perşembe günü askeri üniformalı kişiler, sivillere saldırdı. Görgü tanıkları, 100’den fazla kişinin kamyonetlerle ve motosikletler köye baskın düzenlediğini açıkladı. Ouahigouya Yüksek Mahkemesi Savcısı Lamine Kabore olaya ilişkin yaptığı açıklamada, olayda yaklaşık 60 kişinin öldürüldüğünü, yaralıların hastaneye kaldırıldığını ifade etti.Saldırıyı henüz üstelenen olmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.Ouahigouya kasabasında 16 Nisan’da silahlı kişiler tarafından güvenlik güçlerine saldırı düzenlenmiş, saldırıda en az 40 kişi hayatını kaybetmiş, 33 kişi ise yaralanmıştı.Burkina Faso'da, 2015'ten bu yana El Kaide ve IŞİD bağlantılı terör örgütleri saldırılar düzenliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230417/abd-merkez-kuvvetler-komutanligi-suriyede-ust-duzey-bir-isid-liderini-vurduk-1069795994.html

burkina faso

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

el kaide, işid, burkina faso, asker, saldırı