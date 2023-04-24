https://sputniknews.com.tr/20230424/bimin-rekabet-kurulu-cezasinin-iptali-icin-actigi-dava-reddedildi-1070108749.html
BİM'in Rekabet Kurulu cezasının iptali için açtığı dava reddedildi
BİM'in Rekabet Kurulu cezasının iptali için açtığı dava reddedildi
BİM zincir marketleri, KAP'a yaptığı açıklamada Rekabet Kurumu'nun 2021 yılında şirkete kestiği cezalarla yapılan itirazın reddedildiğini açıkladı. Karara bir... 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T13:36+0300
2023-04-24T13:36+0300
2023-04-24T13:37+0300
bim
rekabet kurulu
dava
ret
market
kamuoyu aydınlatma platformu (kap)
ekonomi
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BİM zincir marketleri Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde Rekabet Kurumu'nun 2021 yılında şirkete kestiği para cezalarına karşı açtıkları iptal davasının idare mahkemesi tarafından esastan reddedildiğini duyurdu.Şirket, 30 gün içinde karara itiraz için ikinci derece mahkeme olan Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf başvurusunda bulunacaklarını açıkladı.BİM tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:Ne olmuştu?Rekabet Kurulu, Ekim 2021'de BİM, CarrefourSA, Migros, ŞOK, A101 ve Savola Gıda'ya toplam 2 milyar 671 milyon lira idari para cezası vermişti. BİM tüm marketler içinde 958 milyon lirayla en büyük cezayı almış ve kararın iptali için dava açmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220816/zincir-marketlere-ust-mahkemeden-2-ret--1059988503.html
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bim, rekabet kurulu, dava, ret, market, kamuoyu aydınlatma platformu (kap)
bim, rekabet kurulu, dava, ret, market, kamuoyu aydınlatma platformu (kap)
BİM'in Rekabet Kurulu cezasının iptali için açtığı dava reddedildi
13:36 24.04.2023 (güncellendi: 13:37 24.04.2023) Abone ol
BİM zincir marketleri, KAP'a yaptığı açıklamada Rekabet Kurumu'nun 2021 yılında şirkete kestiği cezalarla yapılan itirazın reddedildiğini açıkladı. Karara bir üst mahkeme nezdinde itiraz edileceği belirtildi.
BİM zincir marketleri Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde Rekabet Kurumu'nun 2021 yılında şirkete kestiği para cezalarına karşı açtıkları iptal davasının idare mahkemesi tarafından esastan reddedildiğini duyurdu.
Şirket, 30 gün içinde karara itiraz için ikinci derece mahkeme olan Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf başvurusunda bulunacaklarını açıkladı.
BİM tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"30.10.2021,17.02.2022 ve 18.03.2022 tarihli KAP açıklamalarımızda Rekabet Kurumu tarafından Şirketimizin de dahil olduğu beş zincir market ve bir tedarikçi şirkete idari para cezası verdiği ve bu kararına karşı iptal davasının Şirketimiz tarafından ilgili İdare Mahkemesi nezdinde açıldığı duyurulmuştu. Ankara ilgili İdare Mahkemesi nezdinde (İlk derece mahkeme) görülen dava esastan reddedilmiştir. Karara itiraz için 30 gün içerisinde ikinci derece mahkeme olan Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf başvurusunda bulunulacaktır."
Ne olmuştu?
Rekabet Kurulu, Ekim 2021'de BİM, CarrefourSA, Migros, ŞOK, A101 ve Savola Gıda'ya toplam 2 milyar 671 milyon lira idari para cezası vermişti. BİM tüm marketler içinde 958 milyon lirayla en büyük cezayı almış ve kararın iptali için dava açmıştı.