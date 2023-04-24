https://sputniknews.com.tr/20230424/bimin-rekabet-kurulu-cezasinin-iptali-icin-actigi-dava-reddedildi-1070108749.html

BİM'in Rekabet Kurulu cezasının iptali için açtığı dava reddedildi

BİM'in Rekabet Kurulu cezasının iptali için açtığı dava reddedildi

BİM zincir marketleri, KAP'a yaptığı açıklamada Rekabet Kurumu'nun 2021 yılında şirkete kestiği cezalarla yapılan itirazın reddedildiğini açıkladı. Karara bir... 24.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-24T13:36+0300

2023-04-24T13:36+0300

2023-04-24T13:37+0300

bim

rekabet kurulu

dava

ret

market

kamuoyu aydınlatma platformu (kap)

ekonomi

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BİM zincir marketleri Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde Rekabet Kurumu'nun 2021 yılında şirkete kestiği para cezalarına karşı açtıkları iptal davasının idare mahkemesi tarafından esastan reddedildiğini duyurdu.Şirket, 30 gün içinde karara itiraz için ikinci derece mahkeme olan Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf başvurusunda bulunacaklarını açıkladı.BİM tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:Ne olmuştu?Rekabet Kurulu, Ekim 2021'de BİM, CarrefourSA, Migros, ŞOK, A101 ve Savola Gıda'ya toplam 2 milyar 671 milyon lira idari para cezası vermişti. BİM tüm marketler içinde 958 milyon lirayla en büyük cezayı almış ve kararın iptali için dava açmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220816/zincir-marketlere-ust-mahkemeden-2-ret--1059988503.html

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bim, rekabet kurulu, dava, ret, market, kamuoyu aydınlatma platformu (kap)