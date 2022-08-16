Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220816/zincir-marketlere-ust-mahkemeden-2-ret--1059988503.html
Zincir marketlere üst mahkemeden ikinci ret
Zincir marketlere üst mahkemeden ikinci ret
Rekabet Kurumu'nun zincir marketlere yönelik 'rekabet ihlali' soruşturmasında 2.7 milyar lira cezası kesilen 5 zincir market ve 1 tedarikçi, kararı mahkemeye... 16.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-16T12:34+0300
2022-08-16T12:50+0300
market
rekabet kurulu
türkiye
mahkeme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/01/1055998172_0:52:999:614_1920x0_80_0_0_3f66b0a00b2a2c1d8d843b63279b680d.jpg
Rekabet Kurumu'nun zincir marketlere yönelik 'rekabet ihlali' soruşturmasında 2.7 milyar lira cezası kesilen 5 zincir market ve 1 tedarikçi, kararı mahkemeye taşırken, yürütmenin durdurulması talebiyle açılan dava reddedilmişti. Ret kararını üst mahkemeye götüren zincir marketlerden 4'ünün itirazı, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesi tarafından da reddedildi.Koronavirüs salgını sürecinde fiyat davranışlarının incelenmesine yönelik zincir market ve tedarikçi firmalar hakkında başlatılan soruşturma tamamlanırken, inceleme ve tespitler sonucu ihlalleri tespit edilen 5 zincir market ve 1 tedarikçiye 2.7 milyar liralık ceza kesildi. Bunun ardından marketler, kararı mahkemeye taşıdı. Cezanın iptaline yönelik Ankara İdare Mahkemesi nezdinde açılan davada; Migros Ticaret Anonim Şirketi, Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi Anonim Şirketi, Bim Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi, Şok Marketler Tic. Aş., Yeni Mağazacılık A.Ş. (A101) ve Savola Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ile ilgili yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verildi.5 zincir marketten 4'ü, bu kez bu karara da itiraz ederek, yürütmeyi durdurmanın ret kararını bir üst mahkeme olan Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne götürdü. Migros Ticaret Anonim Şirketi, Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi Anonim Şirketi, Bim Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi ve Yeni Mağazacılık A.Ş.'ye (A101), ikinci ret kararı da geldi. Ret kararını bir üst mahkemeye götüren zircir marketlerden 4'ünün itirazını, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8'inci İdari Dava Dairesi de reddetti.
https://tr.sputniknews.com/20220801/marketlere-kartel-sorusturmasi-uzlasma-talepleri-reddedildi-karar-sonbaharda-1059362413.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/01/1055998172_57:0:942:664_1920x0_80_0_0_9b3f0cecee71e0681146f86dcf4da186.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
market, rekabet kurulu, mahkeme
market, rekabet kurulu, mahkeme

Zincir marketlere üst mahkemeden ikinci ret

12:34 16.08.2022 (güncellendi: 12:50 16.08.2022)
© İHAMarket, alışveriş, enflasyon
Market, alışveriş, enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2022
© İHA
Abone olTelegram
Rekabet Kurumu'nun zincir marketlere yönelik 'rekabet ihlali' soruşturmasında 2.7 milyar lira cezası kesilen 5 zincir market ve 1 tedarikçi, kararı mahkemeye taşıyıp yürütmesinin durdurulmasını istemişlerdi. Ret kararını üst mahkemeye götüren zincir marketler ikinci defa ret yedi.
Rekabet Kurumu'nun zincir marketlere yönelik 'rekabet ihlali' soruşturmasında 2.7 milyar lira cezası kesilen 5 zincir market ve 1 tedarikçi, kararı mahkemeye taşırken, yürütmenin durdurulması talebiyle açılan dava reddedilmişti. Ret kararını üst mahkemeye götüren zincir marketlerden 4'ünün itirazı, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesi tarafından da reddedildi.
Koronavirüs salgını sürecinde fiyat davranışlarının incelenmesine yönelik zincir market ve tedarikçi firmalar hakkında başlatılan soruşturma tamamlanırken, inceleme ve tespitler sonucu ihlalleri tespit edilen 5 zincir market ve 1 tedarikçiye 2.7 milyar liralık ceza kesildi. Bunun ardından marketler, kararı mahkemeye taşıdı. Cezanın iptaline yönelik Ankara İdare Mahkemesi nezdinde açılan davada; Migros Ticaret Anonim Şirketi, Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi Anonim Şirketi, Bim Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi, Şok Marketler Tic. Aş., Yeni Mağazacılık A.Ş. (A101) ve Savola Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ile ilgili yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verildi.
5 zincir marketten 4'ü, bu kez bu karara da itiraz ederek, yürütmeyi durdurmanın ret kararını bir üst mahkeme olan Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne götürdü. Migros Ticaret Anonim Şirketi, Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi Anonim Şirketi, Bim Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi ve Yeni Mağazacılık A.Ş.'ye (A101), ikinci ret kararı da geldi. Ret kararını bir üst mahkemeye götüren zircir marketlerden 4'ünün itirazını, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8'inci İdari Dava Dairesi de reddetti.
Market, alışveriş, enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2022
EKONOMİ
Marketlere 'kartel' soruşturması: Uzlaşma talepleri reddedildi, karar sonbaharda
1 Ağustos, 12:25
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала