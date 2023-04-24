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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230424/bakan-soylu-turkiye-yuzyili-780-bin-kilometrekare-icerisinde-ifade-edilen-bir-yuzyil-degildir-1070092650.html
Bakan Soylu: 'Türkiye Yüzyılı' 780 bin kilometrekare içerisinde ifade edilen bir yüzyıl değildir
Bakan Soylu: 'Türkiye Yüzyılı' 780 bin kilometrekare içerisinde ifade edilen bir yüzyıl değildir
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye Yüzyılı', 780 bin kilometrekare içerisinde ifade edilen bir yüzyıl değildir. 'Türkiye Yüzyılı', gönül coğrafyamızın ve... 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T03:11+0300
2023-04-24T03:11+0300
2023 türkiye seçimleri
süleyman soylu
türkiye yüzyılı
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İçişleri Bakanı Soylu, Küçükçekmece'de Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, dün deprem bölgesinde olduklarını, orada 65 gün kaldıklarını söyledi.Doğu Türkistanlılar'ın da bütün deprem bölgesinde olduklarını belirten Soylu, "Allah sizden razı olsun. Kardeşliğin, ahde vefanın, zor zamanda el uzatmanın ne demek olduğunu her zaman gösterdiğiniz gibi orada bir kez daha ortaya koydunuz" diye konuştu.Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğu Türkistanlı kardeşlerine selam gönderdiğini aktararak, şöyle devam etti:'Bugüne kadar 10 bini aşkın vatandaşlık yaptık'İçişleri Bakanlığı döneminde Doğu Türkistanlılarla hep birlikte olduklarının altını çizen Soylu, ilk önce çocukların nasıl okuması gerektiğini hep beraber dert edindiklerini belirtti.Bakan Soylu, ikametleri hallettiklerini, hiç kimseyi açıkta bırakmadıklarını kaydederek, "İki yıl önce, Sayın Cumhurbaşkanı'mız bir talimat verdi ve dedi ki 'Süleyman, artık başlayalım'. İlk gelenden başlayarak vatandaşlığa başladık ve bugüne kadar 10 bini aşkın vatandaşlık yaptık, 3 gün önce 2 bin vatandaşlığı da imzaladık, Külliye'ye Cumhurbaşkanı'mıza verdik. İnşallah o da imzalanmış olacak. Şu anda elimizde 3 bin 500 kardeşimizin daha hazırlığı bitti. Onlarınkini de en yakın zamanda göndereceğiz ve onlar da inşallah Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmuş olacaklar. Zaten onlar doğuştan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşılar" ifadelerini kullandı.Sonuna kadar beraber olduklarını vurgulayan Soylu, şunları söyledi:Bakan Soylu, 14 Mayıs'ta bir yolculuğa çıkacaklarını, o tarihte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha cumhurbaşkanı seçilerek Türk ve İslam dünyasında yeni bir dönemin başlayacağını dile getirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi liderlerin dünyaya 100 yılda bir geldiğine dikkati çeken Soylu, "Sizden Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkmanızı, o emaneti 14 Mayıs sonrasına taşımanızı istiyor ve rica ediyorum" şeklinde konuştu.
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süleyman soylu, türkiye yüzyılı
süleyman soylu, türkiye yüzyılı

Bakan Soylu: 'Türkiye Yüzyılı' 780 bin kilometrekare içerisinde ifade edilen bir yüzyıl değildir

03:11 24.04.2023
© AAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2023
© AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye Yüzyılı', 780 bin kilometrekare içerisinde ifade edilen bir yüzyıl değildir. 'Türkiye Yüzyılı', gönül coğrafyamızın ve bütün Türk dünyasının 'Türkiye Yüzyılı'dır" dedi.
İçişleri Bakanı Soylu, Küçükçekmece'de Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, dün deprem bölgesinde olduklarını, orada 65 gün kaldıklarını söyledi.
Doğu Türkistanlılar'ın da bütün deprem bölgesinde olduklarını belirten Soylu, "Allah sizden razı olsun. Kardeşliğin, ahde vefanın, zor zamanda el uzatmanın ne demek olduğunu her zaman gösterdiğiniz gibi orada bir kez daha ortaya koydunuz" diye konuştu.
Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğu Türkistanlı kardeşlerine selam gönderdiğini aktararak, şöyle devam etti:
"Yıllardır iç içeyiz. Tam 6,5 yılı aşkın İçişleri Bakanlığı yapıyorum. Tayyip Erdoğan bana 'Süleyman, benim Doğu Türkistanlı kardeşlerimi yalnız bırakmayacaksın, senden birinci isteğim budur.' Cumhurbaşkanı'mızın bu emrini hiçbir zaman aklımdan çıkarmadım. Burada en zor, en sıkıntılı zamanlarda, bizi en çok sıkıştırdıkları zamanlarda bile boynumuzu eğmedik. Dünyanın her tarafına elini uzatan Türkiye, Arakan'dan Afganistan'a kadar, Pakistan'dan İdlib'e, Cerablus'a, Azez'e, Libya'ya, Lübnan'a kadar bütün kardeşlerimize, bütün gönül coğrafyamıza elini uzatan Türkiye. 'Türkiye Yüzyılı', 780 bin kilometrekare içerisinde ifade edilen bir yüzyıl değildir. 'Türkiye Yüzyılı', gönül coğrafyamızın ve bütün Türk dünyasının 'Türkiye Yüzyılı'dır."

'Bugüne kadar 10 bini aşkın vatandaşlık yaptık'

İçişleri Bakanlığı döneminde Doğu Türkistanlılarla hep birlikte olduklarının altını çizen Soylu, ilk önce çocukların nasıl okuması gerektiğini hep beraber dert edindiklerini belirtti.
Bakan Soylu, ikametleri hallettiklerini, hiç kimseyi açıkta bırakmadıklarını kaydederek, "İki yıl önce, Sayın Cumhurbaşkanı'mız bir talimat verdi ve dedi ki 'Süleyman, artık başlayalım'. İlk gelenden başlayarak vatandaşlığa başladık ve bugüne kadar 10 bini aşkın vatandaşlık yaptık, 3 gün önce 2 bin vatandaşlığı da imzaladık, Külliye'ye Cumhurbaşkanı'mıza verdik. İnşallah o da imzalanmış olacak. Şu anda elimizde 3 bin 500 kardeşimizin daha hazırlığı bitti. Onlarınkini de en yakın zamanda göndereceğiz ve onlar da inşallah Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmuş olacaklar. Zaten onlar doğuştan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşılar" ifadelerini kullandı.
Sonuna kadar beraber olduklarını vurgulayan Soylu, şunları söyledi:
"Dünyada temsilinize, nasıl temsil edileceğinize, orada birtakım engellerin ortadan kalkmasına yönelik adımlarımızı hep birlikte attık, atmaya devam edeceğiz. Hiç merak etmeyin, göreceksiniz her gecenin bir sabahı vardır. Bu gecenin sabahını da Allah nasip edecek, hep birlikte göreceğiz. Bu hürriyeti de beraber göreceğiz. Özellikle neler çekildiğinin, zulümlerin hangi noktaya vardığının hep beraber farkındayız. Dünyada bu sesi en gür seda ile kıymetli Cumhurbaşkanı'mız, Dışişleri Bakanı'mız, bizler, hiç yer ve mekan gözetmeden ortaya koyuyoruz, koymaya da devam edeceğiz çünkü biz şöyle bir millet, şöyle bir ümmetiz: Kimsenin zulmü hak etmediğini düşünen bir millet, kimsenin zulmü hak etmediğini düşünen bir ümmetiz. Sizin dualarınızla dünyaya, mazluma uzattığımız elin Allah tarafından mükafatıyla bugün Ayasofya'da birlikte namaz kılıyoruz. Bundan daha büyük bir bereket, bundan daha büyük bir mükafat söz konusu değildir. Biz, sadece orada ibadet etmiyoruz. Aynı zamanda bütün dünyaya özgürlüğümüzün, tam bağımsızlığımızın hep birlikte bayrağını çekiyoruz."
Bakan Soylu, 14 Mayıs'ta bir yolculuğa çıkacaklarını, o tarihte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha cumhurbaşkanı seçilerek Türk ve İslam dünyasında yeni bir dönemin başlayacağını dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi liderlerin dünyaya 100 yılda bir geldiğine dikkati çeken Soylu, "Sizden Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkmanızı, o emaneti 14 Mayıs sonrasına taşımanızı istiyor ve rica ediyorum" şeklinde konuştu.
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