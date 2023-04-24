https://sputniknews.com.tr/20230424/bakan-soylu-turkiye-yuzyili-780-bin-kilometrekare-icerisinde-ifade-edilen-bir-yuzyil-degildir-1070092650.html

Bakan Soylu: 'Türkiye Yüzyılı' 780 bin kilometrekare içerisinde ifade edilen bir yüzyıl değildir

Bakan Soylu: 'Türkiye Yüzyılı' 780 bin kilometrekare içerisinde ifade edilen bir yüzyıl değildir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye Yüzyılı', 780 bin kilometrekare içerisinde ifade edilen bir yüzyıl değildir. 'Türkiye Yüzyılı', gönül coğrafyamızın ve... 24.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-24T03:11+0300

2023-04-24T03:11+0300

2023-04-24T03:11+0300

2023 türkiye seçimleri

süleyman soylu

türkiye yüzyılı

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İçişleri Bakanı Soylu, Küçükçekmece'de Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, dün deprem bölgesinde olduklarını, orada 65 gün kaldıklarını söyledi.Doğu Türkistanlılar'ın da bütün deprem bölgesinde olduklarını belirten Soylu, "Allah sizden razı olsun. Kardeşliğin, ahde vefanın, zor zamanda el uzatmanın ne demek olduğunu her zaman gösterdiğiniz gibi orada bir kez daha ortaya koydunuz" diye konuştu.Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğu Türkistanlı kardeşlerine selam gönderdiğini aktararak, şöyle devam etti:'Bugüne kadar 10 bini aşkın vatandaşlık yaptık'İçişleri Bakanlığı döneminde Doğu Türkistanlılarla hep birlikte olduklarının altını çizen Soylu, ilk önce çocukların nasıl okuması gerektiğini hep beraber dert edindiklerini belirtti.Bakan Soylu, ikametleri hallettiklerini, hiç kimseyi açıkta bırakmadıklarını kaydederek, "İki yıl önce, Sayın Cumhurbaşkanı'mız bir talimat verdi ve dedi ki 'Süleyman, artık başlayalım'. İlk gelenden başlayarak vatandaşlığa başladık ve bugüne kadar 10 bini aşkın vatandaşlık yaptık, 3 gün önce 2 bin vatandaşlığı da imzaladık, Külliye'ye Cumhurbaşkanı'mıza verdik. İnşallah o da imzalanmış olacak. Şu anda elimizde 3 bin 500 kardeşimizin daha hazırlığı bitti. Onlarınkini de en yakın zamanda göndereceğiz ve onlar da inşallah Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmuş olacaklar. Zaten onlar doğuştan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşılar" ifadelerini kullandı.Sonuna kadar beraber olduklarını vurgulayan Soylu, şunları söyledi:Bakan Soylu, 14 Mayıs'ta bir yolculuğa çıkacaklarını, o tarihte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha cumhurbaşkanı seçilerek Türk ve İslam dünyasında yeni bir dönemin başlayacağını dile getirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi liderlerin dünyaya 100 yılda bir geldiğine dikkati çeken Soylu, "Sizden Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkmanızı, o emaneti 14 Mayıs sonrasına taşımanızı istiyor ve rica ediyorum" şeklinde konuştu.

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süleyman soylu, türkiye yüzyılı