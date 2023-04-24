https://sputniknews.com.tr/20230424/avrasya-tunelinde-arac-gecisinde-rekor-1070097474.html
Avrasya Tüneli'nde araç geçişinde rekor
Avrasya Tüneli'nde araç geçişinde rekor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bir rekor da Avrasya Tüneli'nden. 22 Nisan'da Avrasya Tüneli'ni 85 bin 437 araç kullandı." dedi. 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T09:48+0300
2023-04-24T09:48+0300
2023-04-24T09:51+0300
türkiye
avrasya
avrasya tüneli
adil karaismailoğlu
rekor
otomobil
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 22 Nisan'da, Osmangazi Köprüsü'nden 87 bin 352 araç geçişi ile rekor kırıldığını ifade etmişti.Bakan Karaismailoğlu bir rekorun da Avrasya Tüneli'nden geldiğini paylaştı ve "Bir rekor da Avrasya Tüneli'nden. 22 Nisan'da Avrasya Tüneli'ni 85 bin 437 araç kullandı" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230423/osmangazi-koprusunde-arac-gecis-rekoru-1070077125.html
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avrasya, avrasya tüneli, adil karaismailoğlu, rekor, otomobil
avrasya, avrasya tüneli, adil karaismailoğlu, rekor, otomobil
Avrasya Tüneli'nde araç geçişinde rekor
09:48 24.04.2023 (güncellendi: 09:51 24.04.2023) Abone ol
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bir rekor da Avrasya Tüneli'nden. 22 Nisan'da Avrasya Tüneli'ni 85 bin 437 araç kullandı." dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 22 Nisan'da, Osmangazi Köprüsü'nden 87 bin 352 araç geçişi ile rekor kırıldığını ifade etmişti.
Bakan Karaismailoğlu bir rekorun da Avrasya Tüneli'nden geldiğini paylaştı ve "Bir rekor da Avrasya Tüneli'nden. 22 Nisan'da Avrasya Tüneli'ni 85 bin 437 araç kullandı" dedi.