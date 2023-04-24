https://sputniknews.com.tr/20230424/avrasya-tunelinde-arac-gecisinde-rekor-1070097474.html

Avrasya Tüneli'nde araç geçişinde rekor

Avrasya Tüneli'nde araç geçişinde rekor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bir rekor da Avrasya Tüneli'nden. 22 Nisan'da Avrasya Tüneli'ni 85 bin 437 araç kullandı." dedi. 24.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-24T09:48+0300

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türkiye

avrasya

avrasya tüneli

adil karaismailoğlu

rekor

otomobil

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 22 Nisan'da, Osmangazi Köprüsü'nden 87 bin 352 araç geçişi ile rekor kırıldığını ifade etmişti.Bakan Karaismailoğlu bir rekorun da Avrasya Tüneli'nden geldiğini paylaştı ve "Bir rekor da Avrasya Tüneli'nden. 22 Nisan'da Avrasya Tüneli'ni 85 bin 437 araç kullandı" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230423/osmangazi-koprusunde-arac-gecis-rekoru-1070077125.html

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avrasya, avrasya tüneli, adil karaismailoğlu, rekor, otomobil