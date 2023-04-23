Osmangazi Köprüsü'nde araç geçiş rekoru

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Osmangazi Köprüsü'nde, 22 Nisan'da, 87 bin 352 araç geçişi ile rekor kırıldı." dedi.