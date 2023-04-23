https://sputniknews.com.tr/20230423/osmangazi-koprusunde-arac-gecis-rekoru-1070077125.html
Osmangazi Köprüsü'nde araç geçiş rekoru
Osmangazi Köprüsü'nde araç geçiş rekoru
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Osmangazi Köprüsü'nde, 22 Nisan'da, 87 bin 352 araç geçişi ile rekor kırıldı." dedi. 23.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-23T13:45+0300
2023-04-23T13:45+0300
2023-04-23T13:45+0300
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osmangazi, osmangazi köprüsü
osmangazi, osmangazi köprüsü
Osmangazi Köprüsü'nde araç geçiş rekoru
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Osmangazi Köprüsü'nde, 22 Nisan'da, 87 bin 352 araç geçişi ile rekor kırıldı." dedi.