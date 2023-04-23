https://sputniknews.com.tr/20230423/cumhurbaskanligindan-yeni-nesil-altay-tanki-paylasimi-1070077013.html

Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni nesil Altay tankı paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni nesil Altay tankı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün test amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimini gerçekleştireceği yeni nesil Altay tankına ilişkin... 23.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-23T13:34+0300

2023-04-23T13:34+0300

2023-04-23T13:34+0300

savunma

altay tankı

cumhurbaşkanlığı

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"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, "Yeni nesil Altay tankı hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün yeni nesil Altay'ın test amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimini gerçekleştirecek" denildi.Paylaşımda Türk bayrağı emojisine ve Altay tankıyla ilgili görsele de yer verildi.

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altay tankı, cumhurbaşkanlığı