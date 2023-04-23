https://sputniknews.com.tr/20230423/cumhurbaskanligindan-yeni-nesil-altay-tanki-paylasimi-1070077013.html
Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni nesil Altay tankı paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni nesil Altay tankı paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün test amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimini gerçekleştireceği yeni nesil Altay tankına ilişkin... 23.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-23T13:34+0300
2023-04-23T13:34+0300
2023-04-23T13:34+0300
savunma
altay tankı
cumhurbaşkanlığı
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"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, "Yeni nesil Altay tankı hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün yeni nesil Altay'ın test amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimini gerçekleştirecek" denildi.Paylaşımda Türk bayrağı emojisine ve Altay tankıyla ilgili görsele de yer verildi.
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altay tankı, cumhurbaşkanlığı
altay tankı, cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni nesil Altay tankı paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün test amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimini gerçekleştireceği yeni nesil Altay tankına ilişkin Cumhurbaşkanlığından paylaşım yapıldı.
"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, "Yeni nesil Altay tankı hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün yeni nesil Altay'ın test amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimini gerçekleştirecek" denildi.
Paylaşımda Türk bayrağı emojisine ve Altay tankıyla ilgili görsele de yer verildi.