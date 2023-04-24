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https://sputniknews.com.tr/20230424/akdenizi-kuraklik-vurdu-zeytinyagi-fiyatlari-rekor-kirdi-1070094554.html
Akdeniz’i kuraklık vurdu, zeytinyağı fiyatları rekor kırdı
Akdeniz’i kuraklık vurdu, zeytinyağı fiyatları rekor kırdı
Akdeniz'de kuraklık zeytin ve zeytinyağı üretimini vurdu. Dünyanın en büyük zeytinyağı üreticisi İspanya'da fiyatlar 10 ayda yüzde 60 arttı. İngiliz Financial... 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T07:43+0300
2023-04-24T07:43+0300
ekonomi
akdeniz
akdeniz
zeytin
zeytinyağı
kuraklık
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İklim krizi tüm dünyayı etkilerken, tarım ürünü fiyatlarında da yükselişi beraberinde getiriyor.Dünyanın en büyük zeytinyağı üreticisi olan İspanya’da devam eden kuraklık nedeniyle fiyatları rekor seviyelere yükseldi. Dünya gazetesinin haberine göre, deytinyağının litresi 2022 yılı Haziran ayı seviyelerine göre yüzde 60’lık artışla 5.4 euroya yükseldi.İngiliz Financial Times (FT) gazetesine konuşan analistler, bu yaz aylarının da kurak geçmesi durumunda zeytin rekoltesinin düşeceği ve fiyatların daha da yükseleceği uyarısında bulundu.Üretim 780 bin tona gerilediDünyada zeytinyağı üretiminin yaklaşık yarısını karşılayan İspanya’da üretim, kuraklık nedeniyle son 12 ayda yaklaşık yüzde 50’lik düşüşle 780 bin tona geriledi.Hollanda merkezli Rabobank’ta tohum ve yağlı tahıl analisti olan Vito Martinelli, “20 yıldır bu sektördeyim, böyle fiyatlar görmedim” dedi.Martinelli, 2022’nin İspanya için “felaket” olduğunu, Akdeniz’deki diğer ülkelerle birlikte İtalya’da da rekoltenin düşük kaldığını belirtti.İtalyan veri analiz firması Centro Studi Divulga, 2022 yılının İtalya’da 1800 yılından bu yana yaşanan en kurak yıl olduğunu açıklamıştı.Zeytinyağı üretiminin de düşük kalmasından korkuluyorİspanya meteoroloji ajansı, 2023 yılı Mart ayının, bu yüzyılın en sıcak ikinci mart ayı olduğunu açıklamıştı. Nisan ayında da kuraklık rekoru bekleniyor. Ajans, nisan ayının ilk 17 gününde İspanya’nın yarısından çoğuna tek bir damla yağmur yağmadığını duyurmuştu.Devam eden kuraklık nedeniyle 2023 yılı zeytinyağı üretiminin de düşük kalmasından korkuluyor.Emtina veri şirketi Mintec’te yağlı tohumlar ve bitkisel yağlar analisti olan Kyle Holland, Akdeniz’de zeytin hasadının ekim ile şubat ayları arasında yapıldığını, yakın zamanda yağmur yağmaması durumunda 2023 hasadının da çok düşük olacağını dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230321/ziraat-odalari-birliginden-kuraklik-uyarisi-bazi-urunleri-turkiyede-uretemez-hale-gelebiliriz-1068548254.html
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Akdeniz’i kuraklık vurdu, zeytinyağı fiyatları rekor kırdı

07:43 24.04.2023
© AAzeytinyağı
zeytinyağı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2023
© AA
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Akdeniz'de kuraklık zeytin ve zeytinyağı üretimini vurdu. Dünyanın en büyük zeytinyağı üreticisi İspanya'da fiyatlar 10 ayda yüzde 60 arttı. İngiliz Financial Times (FT) gazetesine konuşan analistler, bu yaz aylarının da kurak geçmesi durumunda zeytin rekoltesinin düşeceği ve fiyatların daha da yükseleceği uyarısında bulundu.
İklim krizi tüm dünyayı etkilerken, tarım ürünü fiyatlarında da yükselişi beraberinde getiriyor.
Dünyanın en büyük zeytinyağı üreticisi olan İspanya’da devam eden kuraklık nedeniyle fiyatları rekor seviyelere yükseldi. Dünya gazetesinin haberine göre, deytinyağının litresi 2022 yılı Haziran ayı seviyelerine göre yüzde 60’lık artışla 5.4 euroya yükseldi.
İngiliz Financial Times (FT) gazetesine konuşan analistler, bu yaz aylarının da kurak geçmesi durumunda zeytin rekoltesinin düşeceği ve fiyatların daha da yükseleceği uyarısında bulundu.

Üretim 780 bin tona geriledi

Dünyada zeytinyağı üretiminin yaklaşık yarısını karşılayan İspanya’da üretim, kuraklık nedeniyle son 12 ayda yaklaşık yüzde 50’lik düşüşle 780 bin tona geriledi.
Hollanda merkezli Rabobank’ta tohum ve yağlı tahıl analisti olan Vito Martinelli, “20 yıldır bu sektördeyim, böyle fiyatlar görmedim” dedi.
Martinelli, 2022’nin İspanya için “felaket” olduğunu, Akdeniz’deki diğer ülkelerle birlikte İtalya’da da rekoltenin düşük kaldığını belirtti.
İtalyan veri analiz firması Centro Studi Divulga, 2022 yılının İtalya’da 1800 yılından bu yana yaşanan en kurak yıl olduğunu açıklamıştı.

Zeytinyağı üretiminin de düşük kalmasından korkuluyor

İspanya meteoroloji ajansı, 2023 yılı Mart ayının, bu yüzyılın en sıcak ikinci mart ayı olduğunu açıklamıştı. Nisan ayında da kuraklık rekoru bekleniyor. Ajans, nisan ayının ilk 17 gününde İspanya’nın yarısından çoğuna tek bir damla yağmur yağmadığını duyurmuştu.
Devam eden kuraklık nedeniyle 2023 yılı zeytinyağı üretiminin de düşük kalmasından korkuluyor.
Emtina veri şirketi Mintec’te yağlı tohumlar ve bitkisel yağlar analisti olan Kyle Holland, Akdeniz’de zeytin hasadının ekim ile şubat ayları arasında yapıldığını, yakın zamanda yağmur yağmaması durumunda 2023 hasadının da çok düşük olacağını dile getirdi.
kuraklık susuzluk - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
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