https://sputniknews.com.tr/20230321/ziraat-odalari-birliginden-kuraklik-uyarisi-bazi-urunleri-turkiyede-uretemez-hale-gelebiliriz-1068548254.html
Ziraat Odaları Birliği'nden kuraklık uyarısı: Bazı ürünleri Türkiye'de üretemez hale gelebiliriz
Ziraat Odaları Birliği'nden kuraklık uyarısı: Bazı ürünleri Türkiye'de üretemez hale gelebiliriz
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımsal alanda suyun dikkatli kullanılması gerektiğini belirterek, "Vahşi sulamadan... 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T11:37+0300
2023-03-21T11:37+0300
2023-03-21T11:37+0300
türkiye
türkiye ziraat odaları birliği (tzob)
kuraklık
su
tasarruf
tarım
hayvancılık
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Sakarya Ticaret Borsası'nda düzenlenen Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Kongresi'ne katılan Bayraktar, Akdeniz havzasındaki ülkelerin kuraklıktan etkilenmemesinin mümkün olmadığını belirtti. Bayraktar, dolayısıyla Türkiye'nin de bu durumdan etkilendiğini ve etkilenmeye devam edeceğine değinerek, aşırı yağışların ve sellerin kuraklığın etkisi olduğuna kaydetti.'Türkiye su zengini bir ülke değil'Bu konuda önlem ve tedbirler alınması gerektiğini anlatan Bayraktar, "Birçok bölgede çok su isteyen ürünlerden vazgeçmemiz gerekiyor. Daha az su isteyen kuraklığa dayanıklı bitki çeşitlerine yönelmemiz lazım" uyarısı yaptı.Bayraktar, tarım sektörünün, su kaynaklarının yüzde 75'ini kullandığına dikkati çekerek, "Vahşi sulamadan vazgeçmeliyiz. Suyu çok dikkatli ve tasarruflu kullanmamız lazım çünkü Türkiye su zengini bir ülke değil. Birtakım tedbirleri şimdiden almamız gerekiyor. Aksi taktirde kuraklık böyle devam ederse bazı ürünleri Türkiye’de üretemez hale gelebiliriz" diye konuştu.'Maliyetleri aşağı çekmeden gıda fiyatlarında ucuzluk oluşması pek mümkün görünmüyor'Gıda fiyatlarındaki artışın üretim maliyetlerine bağlı olarak geliştiğini söyleyen Bayraktar, bir üründe arz yeterli değil ve üretim yoksa spekülasyon yapıldığı değerlendirmesinde bulundu.Bayraktar, "Yani sizin 1 liraya ürettiğiniz ürünü tüketicimiz 8-9 liraya yiyor. Süratle üretimi artırmamız ve üretim maliyetlerini aşağı çekmemiz gerekiyor. Maliyetleri aşağı çekmeden gıda fiyatlarında ucuzluk oluşması pek mümkün görünmüyor" ifadesini kullandı.Et fiyatlarıEt fiyatlarının değişimlerin de üretimdeki yavaşlamaya ve azalmaya bağlı olduğunu vurgulayan Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı:
https://sputniknews.com.tr/20230310/tarimin-depremi-yikilan-sehirleri-simdi-de-kuraklik-tedirgin-ediyor-1068067394.html
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türkiye ziraat odaları birliği (tzob), kuraklık, su, tasarruf, tarım, hayvancılık
türkiye ziraat odaları birliği (tzob), kuraklık, su, tasarruf, tarım, hayvancılık
Ziraat Odaları Birliği'nden kuraklık uyarısı: Bazı ürünleri Türkiye'de üretemez hale gelebiliriz
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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımsal alanda suyun dikkatli kullanılması gerektiğini belirterek, "Vahşi sulamadan vazgeçmeliyiz. Birtakım tedbirleri şimdiden almamız gerekiyor. Aksi takdirde kuraklık böyle devam ederse bazı ürünleri Türkiye'de üretemez hale gelebiliriz" dedi.
Sakarya Ticaret Borsası'nda düzenlenen Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Kongresi'ne katılan Bayraktar, Akdeniz havzasındaki ülkelerin kuraklıktan etkilenmemesinin mümkün olmadığını belirtti. Bayraktar, dolayısıyla Türkiye'nin de bu durumdan etkilendiğini ve etkilenmeye devam edeceğine değinerek, aşırı yağışların ve sellerin kuraklığın etkisi olduğuna kaydetti.
'Türkiye su zengini bir ülke değil'
Bu konuda önlem ve tedbirler alınması gerektiğini anlatan Bayraktar, "Birçok bölgede çok su isteyen ürünlerden vazgeçmemiz gerekiyor. Daha az su isteyen kuraklığa dayanıklı bitki çeşitlerine yönelmemiz lazım" uyarısı yaptı.
Bayraktar, tarım sektörünün, su kaynaklarının yüzde 75'ini kullandığına dikkati çekerek, "Vahşi sulamadan vazgeçmeliyiz. Suyu çok dikkatli ve tasarruflu kullanmamız lazım çünkü Türkiye su zengini bir ülke değil. Birtakım tedbirleri şimdiden almamız gerekiyor. Aksi taktirde kuraklık böyle devam ederse bazı ürünleri Türkiye’de üretemez hale gelebiliriz" diye konuştu.
'Maliyetleri aşağı çekmeden gıda fiyatlarında ucuzluk oluşması pek mümkün görünmüyor'
Gıda fiyatlarındaki artışın üretim maliyetlerine bağlı olarak geliştiğini söyleyen Bayraktar, bir üründe arz yeterli değil ve üretim yoksa spekülasyon yapıldığı değerlendirmesinde bulundu.
Bayraktar, "Yani sizin 1 liraya ürettiğiniz ürünü tüketicimiz 8-9 liraya yiyor. Süratle üretimi artırmamız ve üretim maliyetlerini aşağı çekmemiz gerekiyor. Maliyetleri aşağı çekmeden gıda fiyatlarında ucuzluk oluşması pek mümkün görünmüyor" ifadesini kullandı.
Et fiyatları
Et fiyatlarının değişimlerin de üretimdeki yavaşlamaya ve azalmaya bağlı olduğunu vurgulayan Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı:
"Çünkü süt hayvanlarımız ciddi manada kesildi. Süt hayvanları kesildiği zaman besiye materyal bulamazsınız. Besilik hayvan bulamazsınız, girişler azaldı. Çünkü bir dönem et fiyatları çok düşüktü, üretici vazgeçti. Bugünlerde yükselme var ama ahırlar dolu değil. Yeniden, üretimi destekleyen politikalarla besi hayvancılığını canlandırmamız lazım. Üretimimizi arttırdığımız zaman fiyatlar aşağı düşecektir."