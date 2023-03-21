https://sputniknews.com.tr/20230321/ziraat-odalari-birliginden-kuraklik-uyarisi-bazi-urunleri-turkiyede-uretemez-hale-gelebiliriz-1068548254.html

Ziraat Odaları Birliği'nden kuraklık uyarısı: Bazı ürünleri Türkiye'de üretemez hale gelebiliriz

Ziraat Odaları Birliği'nden kuraklık uyarısı: Bazı ürünleri Türkiye'de üretemez hale gelebiliriz

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımsal alanda suyun dikkatli kullanılması gerektiğini belirterek, "Vahşi sulamadan... 21.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-21T11:37+0300

2023-03-21T11:37+0300

2023-03-21T11:37+0300

türkiye

türkiye ziraat odaları birliği (tzob)

kuraklık

su

tasarruf

tarım

hayvancılık

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Sakarya Ticaret Borsası'nda düzenlenen Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Kongresi'ne katılan Bayraktar, Akdeniz havzasındaki ülkelerin kuraklıktan etkilenmemesinin mümkün olmadığını belirtti. Bayraktar, dolayısıyla Türkiye'nin de bu durumdan etkilendiğini ve etkilenmeye devam edeceğine değinerek, aşırı yağışların ve sellerin kuraklığın etkisi olduğuna kaydetti.'Türkiye su zengini bir ülke değil'Bu konuda önlem ve tedbirler alınması gerektiğini anlatan Bayraktar, "Birçok bölgede çok su isteyen ürünlerden vazgeçmemiz gerekiyor. Daha az su isteyen kuraklığa dayanıklı bitki çeşitlerine yönelmemiz lazım" uyarısı yaptı.Bayraktar, tarım sektörünün, su kaynaklarının yüzde 75'ini kullandığına dikkati çekerek, "Vahşi sulamadan vazgeçmeliyiz. Suyu çok dikkatli ve tasarruflu kullanmamız lazım çünkü Türkiye su zengini bir ülke değil. Birtakım tedbirleri şimdiden almamız gerekiyor. Aksi taktirde kuraklık böyle devam ederse bazı ürünleri Türkiye’de üretemez hale gelebiliriz" diye konuştu.'Maliyetleri aşağı çekmeden gıda fiyatlarında ucuzluk oluşması pek mümkün görünmüyor'Gıda fiyatlarındaki artışın üretim maliyetlerine bağlı olarak geliştiğini söyleyen Bayraktar, bir üründe arz yeterli değil ve üretim yoksa spekülasyon yapıldığı değerlendirmesinde bulundu.Bayraktar, "Yani sizin 1 liraya ürettiğiniz ürünü tüketicimiz 8-9 liraya yiyor. Süratle üretimi artırmamız ve üretim maliyetlerini aşağı çekmemiz gerekiyor. Maliyetleri aşağı çekmeden gıda fiyatlarında ucuzluk oluşması pek mümkün görünmüyor" ifadesini kullandı.Et fiyatlarıEt fiyatlarının değişimlerin de üretimdeki yavaşlamaya ve azalmaya bağlı olduğunu vurgulayan Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı:

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türkiye ziraat odaları birliği (tzob), kuraklık, su, tasarruf, tarım, hayvancılık