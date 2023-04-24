https://sputniknews.com.tr/20230424/ab-avrupa-donanmalari-tayvan-bogazinda-devriye-gezmeli-1070120482.html
AB: Avrupa donanmaları Tayvan Boğazı'nda devriye gezmeli
AB: Avrupa donanmaları Tayvan Boğazı'nda devriye gezmeli
AB dış politika şefi Borrell, Tayvan'ın Avrupa için ne kadar önemli olduğunu vurgulayan önceki yorumları yineleyerek, Avrupa donanmalarının tartışmalı Tayvan... 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T16:50+0300
2023-04-24T16:50+0300
2023-04-24T16:50+0300
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Journal Du Dimanche'de yayımlanan görüş yazısında, Tayvan'ın Avrupa'yı 'ekonomik, ticari ve teknolojik olarak ilgilendirdiği' görüşünü savundu.Borrell, "Avrupa donanmalarını, Tayvan Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğü taahhüdünü göstermesi için devriye gezmeye çağırıyorum” ifadelerini kullandı.Çin hakkında tartışma yaratan yazısında Borrell, "Tayvan, barışı garanti altına almak için jeostratejik çevremizin bir parçası" dedi.Borrell, yazısına şöyle devam etti:İki hafta önce Çin, Tayvan Tumhurbaşkanı Tsai Ing-wen ile ABD Meclis Başkanı Kevin McCarthy arasındaki görüşmenin ardından Boğaz çevresinde 3 günlük askeri tatbikatlar başlatmıştı.Borrell'in açıklamaları, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Tayvan konusunda Çin ile çatışması durumunda Avrupa'nın ABD'nin 'takipçisi' olmaması gerektiğini savunmasının ardından geldi.Macron'un Çin ziyaretinin ardından yaptığı açıklamalar, hem ABD'deki hem de AB içindeki bazı politikacıların eleştirilerine yol açmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230424/224-trilyon-dolarlik-kuresel-askeri-harcama-rekoru-avrupa-soguk-savastan-beri-boylesini-gormedi--1070101019.html
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tayvan, devriye, ab, çağrı
tayvan, devriye, ab, çağrı
AB: Avrupa donanmaları Tayvan Boğazı'nda devriye gezmeli
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AB dış politika şefi Borrell, Tayvan'ın Avrupa için ne kadar önemli olduğunu vurgulayan önceki yorumları yineleyerek, Avrupa donanmalarının tartışmalı Tayvan Boğazı'nda devriye gezmesi gerektiğini söyledi.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Journal Du Dimanche'de yayımlanan görüş yazısında, Tayvan'ın Avrupa'yı 'ekonomik, ticari ve teknolojik olarak ilgilendirdiği' görüşünü savundu.
Borrell, "Avrupa donanmalarını, Tayvan Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğü taahhüdünü göstermesi için devriye gezmeye çağırıyorum” ifadelerini kullandı.
Çin hakkında tartışma yaratan yazısında Borrell, "Tayvan, barışı garanti altına almak için jeostratejik çevremizin bir parçası" dedi.
Borrell, yazısına şöyle devam etti:
“Tayvan'a karşı açılan bir girişilecek herhangi bir eylemin mutlaka reddedilmesi gerekir. Bu yalnızca ahlaki nedenlerden dolayı değil, aynı zamanda ekonomik açıdan da bizim için son derece ciddi bir meseledir. Çünkü Tayvan, gelişmiş yarı iletkenlerin üretiminde stratejik bir role sahip.”
İki hafta önce Çin, Tayvan Tumhurbaşkanı Tsai Ing-wen ile ABD Meclis Başkanı Kevin McCarthy arasındaki görüşmenin ardından Boğaz çevresinde 3 günlük askeri tatbikatlar başlatmıştı.
Borrell'in açıklamaları, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Tayvan konusunda Çin ile çatışması durumunda Avrupa'nın ABD'nin 'takipçisi' olmaması gerektiğini savunmasının ardından geldi.
Macron'un Çin ziyaretinin ardından yaptığı açıklamalar, hem ABD'deki hem de AB içindeki bazı politikacıların eleştirilerine yol açmıştı.