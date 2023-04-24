https://sputniknews.com.tr/20230424/ab-avrupa-donanmalari-tayvan-bogazinda-devriye-gezmeli-1070120482.html

AB: Avrupa donanmaları Tayvan Boğazı'nda devriye gezmeli

AB: Avrupa donanmaları Tayvan Boğazı'nda devriye gezmeli

AB dış politika şefi Borrell, Tayvan'ın Avrupa için ne kadar önemli olduğunu vurgulayan önceki yorumları yineleyerek, Avrupa donanmalarının tartışmalı Tayvan... 24.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-24T16:50+0300

2023-04-24T16:50+0300

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tayvan

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Journal Du Dimanche'de yayımlanan görüş yazısında, Tayvan'ın Avrupa'yı 'ekonomik, ticari ve teknolojik olarak ilgilendirdiği' görüşünü savundu.Borrell, "Avrupa donanmalarını, Tayvan Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğü taahhüdünü göstermesi için devriye gezmeye çağırıyorum” ifadelerini kullandı.Çin hakkında tartışma yaratan yazısında Borrell, "Tayvan, barışı garanti altına almak için jeostratejik çevremizin bir parçası" dedi.Borrell, yazısına şöyle devam etti:İki hafta önce Çin, Tayvan Tumhurbaşkanı Tsai Ing-wen ile ABD Meclis Başkanı Kevin McCarthy arasındaki görüşmenin ardından Boğaz çevresinde 3 günlük askeri tatbikatlar başlatmıştı.Borrell'in açıklamaları, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Tayvan konusunda Çin ile çatışması durumunda Avrupa'nın ABD'nin 'takipçisi' olmaması gerektiğini savunmasının ardından geldi.Macron'un Çin ziyaretinin ardından yaptığı açıklamalar, hem ABD'deki hem de AB içindeki bazı politikacıların eleştirilerine yol açmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230424/224-trilyon-dolarlik-kuresel-askeri-harcama-rekoru-avrupa-soguk-savastan-beri-boylesini-gormedi--1070101019.html

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