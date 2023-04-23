https://sputniknews.com.tr/20230423/tekirdagda-sivil-polis-aracina-ates-acan-2-supheli-yakalandi-1070088898.html

Tekirdağ'da sivil polis aracına ateş açan 2 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da sivil polis aracına ateş açan 2 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla çocuklara şeker dağıtan sivil polislerin aracına ateş açılmasına ilişkin iki zanlı gözaltına... 23.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-23T22:30+0300

2023-04-23T22:30+0300

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tekirdağ

polis

türkiye

araba

ateş

silahlı saldırı

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Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Çerkezköy'e bağlı Bağlık Mahallesi Küme Evleri mevkisinde otomobille devriye gezen ve çocuklara şeker ikram eden sivil polislere 25 yaşındaki şüpheli T.D, tabancayla rastgele ateş açarak kaçtı.Araç ve polislerin isabet almadığı olay sonrası T.D. ve yanında bulunan 15 yaşındaki B.D. yakalandı.T.D'nin hırsızlık başta olmak üzere çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi.Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230423/23-nisan-etkinliklerinde-cevreye-bicak-ceken-zanli-yakalandi-1070088279.html

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tekirdağ, polis, araba, ateş, silahlı saldırı