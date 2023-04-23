https://sputniknews.com.tr/20230423/tekirdagda-sivil-polis-aracina-ates-acan-2-supheli-yakalandi-1070088898.html
Tekirdağ'da sivil polis aracına ateş açan 2 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'da sivil polis aracına ateş açan 2 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla çocuklara şeker dağıtan sivil polislerin aracına ateş açılmasına ilişkin iki zanlı gözaltına... 23.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-23T22:30+0300
2023-04-23T22:30+0300
2023-04-23T22:31+0300
tekirdağ
polis
türkiye
araba
ateş
silahlı saldırı
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Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Çerkezköy'e bağlı Bağlık Mahallesi Küme Evleri mevkisinde otomobille devriye gezen ve çocuklara şeker ikram eden sivil polislere 25 yaşındaki şüpheli T.D, tabancayla rastgele ateş açarak kaçtı.Araç ve polislerin isabet almadığı olay sonrası T.D. ve yanında bulunan 15 yaşındaki B.D. yakalandı.T.D'nin hırsızlık başta olmak üzere çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi.Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230423/23-nisan-etkinliklerinde-cevreye-bicak-ceken-zanli-yakalandi-1070088279.html
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tekirdağ, polis, araba, ateş, silahlı saldırı
tekirdağ, polis, araba, ateş, silahlı saldırı
Tekirdağ'da sivil polis aracına ateş açan 2 şüpheli yakalandı
22:30 23.04.2023 (güncellendi: 22:31 23.04.2023) Abone ol
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla çocuklara şeker dağıtan sivil polislerin aracına ateş açılmasına ilişkin iki zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Çerkezköy'e bağlı Bağlık Mahallesi Küme Evleri mevkisinde otomobille devriye gezen ve çocuklara şeker ikram eden sivil polislere 25 yaşındaki şüpheli T.D, tabancayla rastgele ateş açarak kaçtı.
Araç ve polislerin isabet almadığı olay sonrası T.D. ve yanında bulunan 15 yaşındaki B.D. yakalandı.
T.D'nin hırsızlık başta olmak üzere çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi.
Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.