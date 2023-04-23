https://sputniknews.com.tr/20230423/putine-herson-ve-lugansk-ziyaretinde-eslik-eden-kisi-generaller-gelecegini-bilmiyordu-sasirdilar-1070089898.html
Putin’e Herson ve Lugansk ziyaretinde eşlik eden kişi: Generaller geleceğini bilmiyordu, şaşırdılar
Putin’e Herson ve Lugansk ziyaretinde eşlik eden kişi: Generaller geleceğini bilmiyordu, şaşırdılar
Rusya lideri Putin’in Herson bölgesine ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiği ziyaret sırasında kendisine eşlik eden kişi, özel harekat bölgesindeki... 23.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-23T23:17+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Herson bölgesindeki Dnepr askeri biriminin karargahına ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) de Rusya Ulusal Muhafız birliklerinin karargahına gerçekleştirdiği ziyarette kendisine eşlik eden ‘Operatör’ takma adlı Mihail, Rosiya 1 televizyonuna demecinde özel harekat bölgesindeki askeri yetkililerin ziyareti beklemediklerini ve hazırlıklı olmadıklarını söyledi.Mihail, “Kendilerine yönetimden birinin, bir generalin, belki de karargahtan bir yetkilinin gelmesi gerektiği söylenmişti. Yüksek rütbeli birini bekliyorlardı, ancak kimin olduğunu bilmiyorlardı. Ve konvoy hızla yaklaştığında ve Devlet Başkanı otomobilden indiğinde, bu çoğu için büyük bir sürprizdi, çünkü hiç kimse onun gelmesini beklemiyordu. Bu gözlerinden görülüyordu” diye konuştu.Karşılandıktan sonra Putin’in karargaha götürüldüğünü ve orada da gelişi için herhangi bir hazırlık yapılmadığını anlatan Mihail, “Günlük yaşam koşulları olduğu belliydi. Etrafta olması gerektiği yerlerde giysiler vardı. Çalışma sürecinin devam ettiği belliydi, insanlar işleriyle meşgulken bir anda Başkomutan (Putin) içeri girdi” ifadelerini kullandı.18 Nisan’da Kremlin basın dairesi, “Rusya Federasyonu Başkomutanı (Putin) güneyde Herson bölgesindeki Dnepr askeri biriminin karargahını ve doğuda Lugansk bölgesinde de Rusya Ulusal Muhafız birliklerinin karargahını ziyaret etti” açıklamasında bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230423/rusya-savunma-bakanligi-rus-birlikleri-artyomovskta-iki-mahalleyi-daha-kontrol-altina-aldi-1070085169.html
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rusya, vladimir putin, ukrayna, donbass, donetsk, lugansk, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), herson
rusya, vladimir putin, ukrayna, donbass, donetsk, lugansk, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), herson
Putin’e Herson ve Lugansk ziyaretinde eşlik eden kişi: Generaller geleceğini bilmiyordu, şaşırdılar
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Rusya lideri Putin’in Herson bölgesine ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiği ziyaret sırasında kendisine eşlik eden kişi, özel harekat bölgesindeki generallerin Devlet Başkanı’nın geleceğini bilmediklerini ve herhangi bir hazırlık yapmadıklarını anlattı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Herson bölgesindeki Dnepr askeri biriminin karargahına ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) de Rusya Ulusal Muhafız birliklerinin karargahına gerçekleştirdiği ziyarette kendisine eşlik eden ‘Operatör’ takma adlı Mihail, Rosiya 1 televizyonuna demecinde özel harekat bölgesindeki askeri yetkililerin ziyareti beklemediklerini ve hazırlıklı olmadıklarını söyledi.
Mihail, “Kendilerine yönetimden birinin, bir generalin, belki de karargahtan bir yetkilinin gelmesi gerektiği söylenmişti. Yüksek rütbeli birini bekliyorlardı, ancak kimin olduğunu bilmiyorlardı. Ve konvoy hızla yaklaştığında ve Devlet Başkanı otomobilden indiğinde, bu çoğu için büyük bir sürprizdi, çünkü hiç kimse onun gelmesini beklemiyordu. Bu gözlerinden görülüyordu” diye konuştu.
Karşılandıktan sonra Putin’in karargaha götürüldüğünü ve orada da gelişi için herhangi bir hazırlık yapılmadığını anlatan Mihail, “Günlük yaşam koşulları olduğu belliydi. Etrafta olması gerektiği yerlerde giysiler vardı. Çalışma sürecinin devam ettiği belliydi, insanlar işleriyle meşgulken bir anda Başkomutan (Putin) içeri girdi” ifadelerini kullandı.
18 Nisan’da Kremlin basın dairesi, “Rusya Federasyonu Başkomutanı (Putin) güneyde Herson bölgesindeki Dnepr askeri biriminin karargahını ve doğuda Lugansk bölgesinde de Rusya Ulusal Muhafız birliklerinin karargahını ziyaret etti” açıklamasında bulunmuştu.