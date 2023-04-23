https://sputniknews.com.tr/20230423/rusya-savunma-bakanligi-rus-birlikleri-artyomovskta-iki-mahalleyi-daha-kontrol-altina-aldi-1070085169.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus birlikleri Artyomovsk’ta iki mahalleyi daha kontrol altına aldı

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus birlikleri Artyomovsk’ta iki mahalleyi daha kontrol altına aldı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rus hücum birliklerinin son bir günde Artyomovsk (Bahmut) kentinin iki mahallesinin daha kontrolünü ele... 23.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-23T19:23+0300

2023-04-23T19:23+0300

2023-04-23T19:23+0300

ukrayna krizi

rusya

igor konaşenkov

donetsk

artyomovsk

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri harekata ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Konaşenkov, “Donetsk yönünde hücum birlikleri tarafından Artyomovsk kentinin batı kesiminde iki mahalle özgürleştirildi” diye konuştu.‘Rus hava indirme kuvvetleri birliklerinin kentin kuzey ve güney banliyölerinde hücum müfrezelerinin eylemlerine destek verdiklerini’ söyleyen Konaşenkov, “Rus ordu birliklerinin bu bölgedeki çıkarları doğrultusunda hava kuvvetleri tarafından altı sorti gerçekleştirdi, topçu birlikleri 72 ateş görevini tamamladı” vurgusunu yaptı.‘Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Grigorovka ve Kalinina yerleşim bölgelerinde Güney Askeri Grubu birliklerinin taktik ve saldırı uçakları ile topçu birliklerinin ateşi ile düşman rezervlerine kayıplar verdirildiğini’ aktaran Konaşenkov, DHC’deki Serebryanka ve Vesyoloye yerleşim bölgelerinde ise Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 95. Hava İndirme Tugayı ile 10. Dağ Muharebe Tugayı’nın mühimmat depolarının imha edildiğini vurguladı.Tümgeneral Konaşenkov, ‘bu yönde bir günde 200’e yakın Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini, bir zırhlı piyade aracının, dört zırhlı muharebe aracının, sekiz otomobilin, bir D-20 obüsünün ve ayrıca bir Grad çok namlulu roketatar muharebe aracının imha edildiğini dile getirdi.

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