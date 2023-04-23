https://sputniknews.com.tr/20230423/le-monde-ukrayna-fransadan-belarusun-dijital-haritasini-istedi-paris-reddetti-1070073319.html

Le Monde: Ukrayna Fransa’dan Belarus’un dijital haritasını istedi, Paris reddetti

Le Monde: Ukrayna Fransa’dan Belarus’un dijital haritasını istedi, Paris reddetti

Fransız Le Monde gazetesi, Ukrayna’nın Fransa’dan Belarus’un dijital haritasını istediğini ancak Paris’in, Kiev’in Belarus’a saldırı düzenlemesine yardımcı... 23.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-23T11:39+0300

2023-04-23T11:39+0300

2023-04-23T11:39+0300

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Le monde, Fransız hükümetinden kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Ukrayna’nın Fransa’dan Belarus topraklarında ‘neyin nerede olduğunu gösteren dijital haritalar’ istediği belirtiliyor. Fransa’nınsa Ukrayna’nın bu istediğini yerine getirmediği kaydediliyor.DTED ismi verilen bu dijital haritalar, bir ülkenin topraklarındaki yükseltileri, engebeleri ve elektrik telleri ile rüzgar türbinleri gibi engelleri gösteriyor. Ayrıca bir ülkenin toprakları üstünde uçuş gerçekleştiren bir pilot için tehlike yaratabilecek askeri teçhizatların yerlerini de listeliyor.Söz konusu bilgiler, savaş uçaklarının ya da insansız hava araçlarının, alçak irtifada uçuş yaparak kendilerine verilen görevi yerlerine getirmesine yardımcı oluyor. Le Monde, uydular yardımıyla oluşturulan bu haritaların, sürekli olarak yenilenmelerine karşın, Ukraynalıların insansız hava araçları ile belarus’a saldırı düzenlemesine yardımcı olabileceğini yazıyor.Bununla beraber Paris’in bu dijital haritarına Ukrayna’ya vermeyi reddetmiş olması şu anda böyle bir şeyi çok tehlikeli ve dolayısıyla olanaksız hâle getiriyor.Le Monde gazetesine göre Fransa, Ukrayna’ya bu haritaları vermeyi, ‘kendi topraklarını koruduğu sürece Ukrayna’ya hep yardım edeceğini fakat başka ülkelerin topraklarına saldırı düzenlenmesi söz konusu olduğunda Kiev’in Paris’ten yardım alamayacağını’ söyleyerek reddetti.

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