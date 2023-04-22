https://sputniknews.com.tr/20230422/zaporojye-bolge-idaresi-ukrayna-ordusu-bolgenin-kontrolu-altindaki-kismina-techizat-yigiyor-1070062857.html

Zaporojye Bölge İdaresi: Ukrayna ordusu, bölgenin kontrolü altındaki kısmına teçhizat yığıyor

Zaporojye Bölge İdaresi: Ukrayna ordusu, bölgenin kontrolü altındaki kısmına teçhizat yığıyor

Zaporojye Bölge İdaresi yetkilisi Rogov, Ukrayna birliklerinin Zaporojye bölgesinin kontrolleri altındaki kısmına çok sayıda askeri teçhizat yığdığını... 22.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-22T22:05+0300

2023-04-22T22:05+0300

2023-04-22T22:05+0300

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Rusya Federasyonu'na bağlı Zaporojye Bölge İdaresi yetkilisi Vladimir Rogov, Sputnik’e verdiği demeçte Ukrayna birliklerinin, Zaporojye bölgesinin kendi kontrolleri altındaki kısmında bulunan metalurji tesislerine çok sayıda askeri teçhizat yığdığını söyledi.Rogov, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birlikleri, askeri teçhizat yığmak için neredeyse tüm büyük sivil tesislere el koydu. Bunlar temas hattına yakın Orehovskiy ve Pologovskiy yerleşim bölgelerindeki tahıl ambarları ve sebze depoları” dedi.Zaporojye kentindeki Zaporostal çelik fabrikası tesislerinde de çok sayıda askeri teçhizat stoklandığını vurgulayan Rogov, "Bu, gözlerden uzak pek çok bölümden oluşan devasa bir işletme" diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230422/rusya-savunma-bakanligi-artyomovskta-3-mahalle-daha-kontrol-altina-alindi-1070059043.html

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