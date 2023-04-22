https://sputniknews.com.tr/20230422/rusya-savunma-bakanligi-artyomovskta-3-mahalle-daha-kontrol-altina-alindi-1070059043.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Artyomovsk’ta 3 mahalle daha kontrol altına alındı
Rusya Savunma Bakanlığı: Artyomovsk’ta 3 mahalle daha kontrol altına alındı
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus taarruz birliklerinin geçtiğimiz 24 saat içerisinde Artyomovsk (Bahmut) kentinin batısındaki 3 mahalleyi... 22.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-22T19:12+0300
2023-04-22T19:12+0300
2023-04-22T19:12+0300
ukrayna krizi
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igor konaşenkov
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Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında, “Donetsk cephesinde, son bir gün içinde taarruz birlikleri Artyomovsk kentinin batısındaki üç mahalleyi kurtardı” açıklamasında bulundu.Toplamda bu bölgede Ukrayna ordusunun yaklaşık 255 askerinin, bir piyade savaş aracı, 6 zırhlı savaş aracı, 10 otomobil, Grad çok namlulu roketatar, iki D-20 obüsünün etkisiz hale getirildiği kaydedildi.Harkov Bölgesi’nin Staritsa köyü yakınlarında, Ukrayna ordusuna ait bir mühimmat deposunun yok edildiğini aktaran Konaşenkov, ayrıca Harkov Bölgesi’nin Sinkova ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin Stelmahova köyü yakınlarında iki Ukraynalı sabotaj ve keşif grubunun önlendiğini bildirdi.Kupansk Cephesi’nde, son bir günde düzenlenen hava ve topçu saldırıları sonucu Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 60 asker, iki zırhlı savaş aracı, bir kamyonet ve ABD yapımı AN/TPQ-50 radarı olarak gerçekleşti.Krasnıy Liman Cephesinde de düzenlenen hava ve topçu saldırılarda Ukrayna ordu mevzilerinin vurulduğu ve iki sabotaj-keşif grubunun etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, “Son 24 saatte bu cephede 65’ten fazla Ukraynalı asker, iki zırhlı savaş aracı ve bir D-30 obüsü yok edildi” dendi.Güney Donetsk ve Zaporojye cephelerinde, 3 noktadaki Ukrayna ordu mevzilerine topçu saldırılarının düzenlendiği ve bir sabotaj-keşif grubunun eylemlerinin önlendiği aktarılırken geçtiğimiz bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun yaklaşık 20 askerini, iki otomobilini ve D-20 obüsünü kaybettiği kaydedildi.Herson Cephesi’nde de 25 Ukraynalı askerin, iki otomobilin, D-20 obüsünün etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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rusya, igor konaşenkov, ukrayna, artyomovsk
rusya, igor konaşenkov, ukrayna, artyomovsk
Rusya Savunma Bakanlığı: Artyomovsk’ta 3 mahalle daha kontrol altına alındı
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus taarruz birliklerinin geçtiğimiz 24 saat içerisinde Artyomovsk (Bahmut) kentinin batısındaki 3 mahalleyi daha kontrol altına aldığını belirtti.
Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında, “Donetsk cephesinde, son bir gün içinde taarruz birlikleri Artyomovsk kentinin batısındaki üç mahalleyi kurtardı” açıklamasında bulundu.
Toplamda bu bölgede Ukrayna ordusunun yaklaşık 255 askerinin, bir piyade savaş aracı, 6 zırhlı savaş aracı, 10 otomobil, Grad çok namlulu roketatar, iki D-20 obüsünün etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Harkov Bölgesi’nin Staritsa köyü yakınlarında, Ukrayna ordusuna ait bir mühimmat deposunun yok edildiğini aktaran Konaşenkov, ayrıca Harkov Bölgesi’nin Sinkova ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin Stelmahova köyü yakınlarında iki Ukraynalı sabotaj ve keşif grubunun önlendiğini bildirdi.
Kupansk Cephesi’nde, son bir günde düzenlenen hava ve topçu saldırıları sonucu Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 60 asker, iki zırhlı savaş aracı, bir kamyonet ve ABD yapımı AN/TPQ-50 radarı olarak gerçekleşti.
Krasnıy Liman Cephesinde de düzenlenen hava ve topçu saldırılarda Ukrayna ordu mevzilerinin vurulduğu ve iki sabotaj-keşif grubunun etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, “Son 24 saatte bu cephede 65’ten fazla Ukraynalı asker, iki zırhlı savaş aracı ve bir D-30 obüsü yok edildi” dendi.
Güney Donetsk ve Zaporojye cephelerinde, 3 noktadaki Ukrayna ordu mevzilerine topçu saldırılarının düzenlendiği ve bir sabotaj-keşif grubunun eylemlerinin önlendiği aktarılırken geçtiğimiz bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun yaklaşık 20 askerini, iki otomobilini ve D-20 obüsünü kaybettiği kaydedildi.
Herson Cephesi’nde de 25 Ukraynalı askerin, iki otomobilin, D-20 obüsünün etkisiz hale getirildiği bildirildi.