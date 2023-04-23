https://sputniknews.com.tr/20230423/kolombiya-ve-venezuella-eln-ile-mucadelede-askeri-ittifak-yapacak-1070067825.html

Kolombiya ve Venezüella ELN ile mücadelede askeri ittifak yapacak

Kolombiya ve Venezüella ELN ile mücadelede askeri ittifak yapacak

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile mücadele kapsamında Venezüella ile askeri ittifak kurulduğunu... 23.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-23T03:37+0300

2023-04-23T03:37+0300

2023-04-23T03:37+0300

dünya

venezüella

kolombiya

eln

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Semana dergisinde çıkan habere göre, Venezüella ile yapılan ittifaka değinen Petro, "Kolombiya'da şiddetin ortadan kaldırılması için aşamalı bir süreç ilerliyor. ELN, aralık ayında üzerinde anlaşmaya varılan ateşkesi kabul etmedi. Venezüella ve Kolombiya askeri kuvvetleri ittifak halinde hareket ediyor ve ELN'in elindeki yerleri geri alıyor" ifadesini kullandı.Kolombiya basınında çıkan haberde, iki komşu ülke arasında kurulan askeri ittifakla beraber sınır hatlarında ortak operasyonların yapıldığı kaydedildi.Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmeyi değerlendiren Petro, yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiklerini, yenilenebilir enerji, yeşil hidrojen üretimi, ekonomi, enerji geçişi, tarım ve gıda konularını masaya yatırdıklarını söyledi.Kolombiya delegasyonunun ABD Kongresinden farklı kişilerle bir araya geldiğini belirten Petro, "Tarım reformunu finanse etmek, Kolombiya tarımındaki üretimi finanse etmek, uyuşturucu karşıtı politikanın gerektirdiği yeni ihtiyaçlara finans sağlanması için de görüşmeler yaptık" diye konuştu.ABD Başkanı Biden ve Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, 21 Nisan'da başkent Washington'da bir araya gelerek iklim değişikliği, ekonomik işbirlikleri, uyuşturucu ve göçle mücadelenin yanı sıra Venezüella konularını masaya yatırmıştı.Kolombiya'da 29 Mart'ta silahlı isyancı örgüt ELN'in askeri üsse saldırısı sonucu 10 askerin ölmesinin ardından Cumhurbaşkanı Petro barış delegasyonuyla görüşeceğini duyurmuştu.Başkent Meksiko'da, Kolombiya hükümetine bağlı barış delegasyonu ile ELN temsilcileri arasında 14 Şubat'ta başlayan ikinci tur müzakereleri ELN'in siyasi statüsünün tanınmasıyla sona ermişti.

https://sputniknews.com.tr/20230419/lavrov-venezuellada-herkes-abdnin-her-an-aldatabileceginin-farkinda-1069908719.html

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