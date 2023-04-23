https://sputniknews.com.tr/20230423/hatayda-lunapark-cocuklarin-yuzlerini-guldurdu-1070070461.html

Hatay’da depremzede çocuklar için lunapark kuruldu

Hatay’da depremzede çocuklar için lunapark kuruldu

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremlerde büyük yıkıma uğrayan illerin başında gelen Hatay’da çocuklar Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı... 23.04.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

türkiye

çocuk

deprem

hatay

lunapark

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Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin zarar verdiği illerin başında gelen Hatay Ramazan Bayramını buruk geçiriyor. Depremde hayatını on binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği şehirde, ilk bayram hüzün hakim. Depremin etkilediği çocuklar ise, çeşitli etkinliklerle mutlu ediliyor. Çadır ve konteynır kentlerde çocuklar için farklı etkinlikler düzenleniyor. Bunun yanı sıra deprem öncesinde çocukların doyasıya eğlendiği lunaparkta, çocukların hem depremin etkisinden kurtulmaları hem de bayram ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında eğlenmeleri için açıldı. Lunaparka gelen çocuklar gün boyu eğlendi. Deprem sonrasında yüzlerinde tebessüm oluşan ve eğlenen çocukların mutlulukları yüzlerinden okundu.'Herkesin daha iyi duruma gelmesini istiyoruz'Arkadaşlarıyla lunaparka gelen Şahin Çağlar, eğlendiklerini belirterek, düşüncelerini şöyle dile getirdi:Kardeşleriyle lunaparka geldiğini ifade eden Şahap Lavşi ise “Kötü günler yaşadık. Bugün lunaparka geldik. Eğleniyorlar biraz biraz” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230422/turk-guresci-riza-kayaalp-12-kez-avrupa-sampiyonu-oldu-1070066104.html

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