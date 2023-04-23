https://sputniknews.com.tr/20230423/emine-erdogandan-tcg-anadolu-paylasimi-denizleri-sakin-pruvasi-neta-olsun-1070089331.html
Emine Erdoğan'dan 'TCG Anadolu' paylaşımı: Denizleri sakin, pruvası neta olsun
Emine Erdoğan'dan 'TCG Anadolu' paylaşımı: Denizleri sakin, pruvası neta olsun
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, depremzede çocuklarla beraber Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi yerli ve milli üretim... 23.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-23T22:55+0300
2023-04-23T22:55+0300
2023-04-23T22:55+0300
türkiye
tcg anadolu gemisi
recep tayyip erdoğan
emine erdoğan
paylaşım
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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, TCG Anadolu'yu depremzede çocuklarla birlikte maviliklere uğurladıklarını belirtti.Emine Erdoğan, "Denizleri sakin, pruvası neta olsun.Dünyanın ilk SİHA gemisi, ülkemizin ise en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu'nun Mavi Vatan'daki gücümüze güç katacağına yürekten inanıyor, emeği geçen herkesi kutluyorum" ifadelerini kullandı.23 Nisan coşkusunu paylaştığı çocukların, ülkenin değerlerine sahip çıkarak kaydeden Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nı onların kararlılığı inşa edecek. Gözlerindeki heyecan ve mutluluk, başaracaklarının ispatı. Bütün evlatlarımızın azmine olan inancımız tam. Yolları, bahtları açık olsun" değerlendirmesini yaptı.TCG Anadolu'nun uğurlanması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın depremzede çocukları kabul ettiği görüntüler de paylaşımda yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20230423/cumhurbaskani-erdogan-tanklarimizin-seri-uretimine-baslayacagiz-1070085509.html
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tcg anadolu gemisi, recep tayyip erdoğan, emine erdoğan, paylaşım, twitter
tcg anadolu gemisi, recep tayyip erdoğan, emine erdoğan, paylaşım, twitter
Emine Erdoğan'dan 'TCG Anadolu' paylaşımı: Denizleri sakin, pruvası neta olsun
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, depremzede çocuklarla beraber Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi yerli ve milli üretim TCG Anadolu'yu uğurlamalarına ilişkin paylaşım yaptı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, TCG Anadolu'yu depremzede çocuklarla birlikte maviliklere uğurladıklarını belirtti.
Emine Erdoğan, "Denizleri sakin, pruvası neta olsun.Dünyanın ilk SİHA gemisi, ülkemizin ise en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu'nun Mavi Vatan'daki gücümüze güç katacağına yürekten inanıyor, emeği geçen herkesi kutluyorum" ifadelerini kullandı.
23 Nisan coşkusunu paylaştığı çocukların, ülkenin değerlerine sahip çıkarak kaydeden Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nı onların kararlılığı inşa edecek. Gözlerindeki heyecan ve mutluluk, başaracaklarının ispatı. Bütün evlatlarımızın azmine olan inancımız tam. Yolları, bahtları açık olsun" değerlendirmesini yaptı.
TCG Anadolu'nun uğurlanması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın depremzede çocukları kabul ettiği görüntüler de paylaşımda yer aldı.