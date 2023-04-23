https://sputniknews.com.tr/20230423/cumhurbaskani-erdogan-istanbul-bogazindan-gecis-yapan-tcg-anadolu-gemisini-ugurluyor-1070073933.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan TCG Anadolu gemisini uğurladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan TCG Anadolu gemisini uğurladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan TCG Anadolu gemisini uğurladı. 23.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-23T12:04+0300
2023-04-23T12:04+0300
2023-04-23T13:17+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
tcg anadolu gemisi
gemi
türkiye
cumhurbaşkanı
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi yerli ve milli üretim TCG Anadolu, İstanbul Boğazı geçişi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı selamladı.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "avara" komutunun ardından Sarayburnu Limanı'ndan ayrılan TCG Anadolu, Dolmabahçe Çalışma Ofisi açıklarına geldi.Burada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamlayan TCG Anadolu, 21 pare top atışı ve çimariva gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu sırada eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle ziyarete gelen depremzede çocuklar da eşlik etti.Boğaz geçişi sırasında TCG Anadolu'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile kuvvet komutanları da yer aldı.Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçak ve helikopterler de geçişe eşlik etti.TCG Anadolu, vatandaşları selamlayarak İstanbul Boğazı geçişi seyrini sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230423/tcg-anadolu-sarayburnundan-hareket-etti-1070071856.html
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recep tayyip erdoğan, tcg anadolu gemisi, gemi, türkiye, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, tcg anadolu gemisi, gemi, türkiye, cumhurbaşkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan TCG Anadolu gemisini uğurladı
12:04 23.04.2023 (güncellendi: 13:17 23.04.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan TCG Anadolu gemisini uğurladı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi yerli ve milli üretim TCG Anadolu, İstanbul Boğazı geçişi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı selamladı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "avara" komutunun ardından Sarayburnu Limanı'ndan ayrılan TCG Anadolu, Dolmabahçe Çalışma Ofisi açıklarına geldi.
Burada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamlayan TCG Anadolu, 21 pare top atışı ve çimariva gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu sırada eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle ziyarete gelen depremzede çocuklar da eşlik etti.
Boğaz geçişi sırasında TCG Anadolu'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile kuvvet komutanları da yer aldı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçak ve helikopterler de geçişe eşlik etti.
TCG Anadolu, vatandaşları selamlayarak İstanbul Boğazı geçişi seyrini sürdürüyor.