https://sputniknews.com.tr/20230423/cumhurbaskani-erdogan-istanbul-bogazindan-gecis-yapan-tcg-anadolu-gemisini-ugurluyor-1070073933.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan TCG Anadolu gemisini uğurladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan TCG Anadolu gemisini uğurladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan TCG Anadolu gemisini uğurladı. 23.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-23T12:04+0300

2023-04-23T12:04+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

tcg anadolu gemisi

gemi

türkiye

cumhurbaşkanı

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Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi yerli ve milli üretim TCG Anadolu, İstanbul Boğazı geçişi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı selamladı.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "avara" komutunun ardından Sarayburnu Limanı'ndan ayrılan TCG Anadolu, Dolmabahçe Çalışma Ofisi açıklarına geldi.Burada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamlayan TCG Anadolu, 21 pare top atışı ve çimariva gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu sırada eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle ziyarete gelen depremzede çocuklar da eşlik etti.Boğaz geçişi sırasında TCG Anadolu'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile kuvvet komutanları da yer aldı.Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçak ve helikopterler de geçişe eşlik etti.TCG Anadolu, vatandaşları selamlayarak İstanbul Boğazı geçişi seyrini sürdürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230423/tcg-anadolu-sarayburnundan-hareket-etti-1070071856.html

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recep tayyip erdoğan, tcg anadolu gemisi, gemi, türkiye, cumhurbaşkanı