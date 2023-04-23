https://sputniknews.com.tr/20230423/tcg-anadolu-sarayburnundan-hareket-etti-1070071856.html
TCG Anadolu, Sarayburnu'ndan hareket etti
TCG Anadolu, Sarayburnu'ndan hareket etti
İstanbul Sarayburnu'nda ziyarete açılan dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, demir aldı. Dev gemi dron ile görüntülendi 23.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-23T10:44+0300
2023-04-23T10:44+0300
2023-04-23T10:44+0300
türkiye
tcg anadolu gemisi
gemi
türkiye
recep tayyip erdoğan
sarayburnu
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Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Sarayburnu Limanı'nda Pazartesi günü ziyarete açılmıştı. Toplam 79 bin 274 kişinin ziyaret ettiği dev gemi, bugün limandan demir aldı.İstanbul Boğazı'ndan geçecek TCG Anadolu gemisi, Dolmabahçe'de 21 pare top atışı ve çimariva ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı selamlayacak.
https://sputniknews.com.tr/20230417/tcg-anadolu-sarayburnunda-ziyarete-aciliyor-1069781307.html
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tcg anadolu gemisi, gemi, türkiye, recep tayyip erdoğan, sarayburnu
tcg anadolu gemisi, gemi, türkiye, recep tayyip erdoğan, sarayburnu
TCG Anadolu, Sarayburnu'ndan hareket etti
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İstanbul Sarayburnu'nda ziyarete açılan dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, demir aldı. Dev gemi dron ile görüntülendi
Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Sarayburnu Limanı'nda Pazartesi günü ziyarete açılmıştı.
Toplam 79 bin 274 kişinin ziyaret ettiği dev gemi, bugün limandan demir aldı.
İstanbul Boğazı'ndan geçecek TCG Anadolu gemisi, Dolmabahçe'de 21 pare top atışı ve çimariva ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı selamlayacak.