https://sputniknews.com.tr/20230423/tcg-anadolu-sarayburnundan-hareket-etti-1070071856.html

TCG Anadolu, Sarayburnu'ndan hareket etti

TCG Anadolu, Sarayburnu'ndan hareket etti

İstanbul Sarayburnu'nda ziyarete açılan dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, demir aldı. Dev gemi dron ile görüntülendi 23.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-23T10:44+0300

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türkiye

tcg anadolu gemisi

gemi

türkiye

recep tayyip erdoğan

sarayburnu

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Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Sarayburnu Limanı'nda Pazartesi günü ziyarete açılmıştı. Toplam 79 bin 274 kişinin ziyaret ettiği dev gemi, bugün limandan demir aldı.İstanbul Boğazı'ndan geçecek TCG Anadolu gemisi, Dolmabahçe'de 21 pare top atışı ve çimariva ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı selamlayacak.

https://sputniknews.com.tr/20230417/tcg-anadolu-sarayburnunda-ziyarete-aciliyor-1069781307.html

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tcg anadolu gemisi, gemi, türkiye, recep tayyip erdoğan, sarayburnu